Hivatalos: Kapu Tibor egyetemi docens lett

Legyünk hálásak, hogy ma élünk, és legyetek hálásak, hogy ez az alma mater adott meg nektek mindent ahhoz, hogy ezeket az eszközöket magabiztosan használhassátok, ezeket a hullámokat bátran meglovagolhassátok”

– folytatta az űrhajós, megjegyezve, tudja, milyen szorongó, bizonytalanságot keltő érzés egysoros önéletrajzzal kilépni a munkaerőpiacra.

Jó hírem van azonban nektek – biztatta a végzősöket, hozzátéve: „a lehetőséget, aminek a magjait itt, ezen falak között már elültették, megöntözték, és egy kis napfény, egy kis tápanyag segítségével várják izgatottan, hogy mekkorára is nőhet”.

„Ők még nem tudják, ti még nem tudjátok, de én igen. Nekem higgyetek, mert én már nevelgettem debreceni palántákat a világűrben. Higgyétek el, azok nőttek a legnagyobbra és én voltam a legbüszkébb” – mondta Kapu Tibor.

