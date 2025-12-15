Ft
kapu tibor debreceni egyetem axiom - 4 mti

Hivatalos: Kapu Tibor egyetemi docens lett

2025. december 15. 20:21

Mint kiderült, Kapu Tibor az Axiom-4 küldetés során a debreceni agrárkar kutatóinak Vitapric komplex növénybiológiai és űrnövénytermesztési kísérleteit is elvégezte a nemzetközi űrállomáson.

2025. december 15. 20:21
null

Címzetes egyetemi docensi címet adományozott Kapu Tibor kutatóűrhajósnak a Debreceni Egyetem (DE) mezőgazdaság-, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény sajtóközpontja hétfőn az MTI-t.

Közleményükben emlékeztettek arra, hogy Kapu Tibor az Axiom-4 küldetés során a debreceni agrárkar kutatóinak Vitapric komplex növénybiológiai és űrnövénytermesztési kísérleteit is elvégezte a nemzetközi űrállomáson, hozzájárulva ezzel azok eredményességéhez.

Kapu Tibor az elismerésről szóló oklevelet az agrárkar szombati diplomaosztó ünnepségén vette át, amelyen a friss diplomás hallgatóknak azt mondta: „lovagoljátok meg bátran a hullámokat, mert ezek után még nagyobbak jönnek, amelyek hátán csak a tudásvágyatokból épült és a kíváncsiságotokból festett szörfdeszka tud ott tartani”.

Ezt is ajánljuk a témában

Legyünk hálásak, hogy ma élünk, és legyetek hálásak, hogy ez az alma mater adott meg nektek mindent ahhoz, hogy ezeket az eszközöket magabiztosan használhassátok, ezeket a hullámokat bátran meglovagolhassátok”

 – folytatta az űrhajós, megjegyezve, tudja, milyen szorongó, bizonytalanságot keltő érzés egysoros önéletrajzzal kilépni a munkaerőpiacra.

Jó hírem van azonban nektek – biztatta a végzősöket, hozzátéve: „a lehetőséget, aminek a magjait itt, ezen falak között már elültették, megöntözték, és egy kis napfény, egy kis tápanyag segítségével várják izgatottan, hogy mekkorára is nőhet”.

„Ők még nem tudják, ti még nem tudjátok, de én igen. Nekem higgyetek, mert én már nevelgettem debreceni palántákat a világűrben. Higgyétek el, azok nőttek a legnagyobbra és én voltam a legbüszkébb” – mondta Kapu Tibor.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Hatházi Tamas

akitiosz
2025. december 15. 21:37
"Hivatalos: Kapu Tibor egyetemi docens lett" Aha. Ez a császárlány meg huszárezredes lett: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/VictoriaLouiseUniform.jpg
elcapo-2
2025. december 15. 21:11
Garatula!
zsugabubus-2
2025. december 15. 20:59
Megint a mandis pongyola bulvár... A címzetes egyetemi docens NEM azonos az egyetemi docenssel... ezért is van a külön megnevezés. Ez természetesen semmit nem von le az űrjáró kutató eredményeiből, inkább a segéd-újságíró gyakornokot minősíti. Erre is odafigyelhetne már egy kicsit az MCC-s főpojáca..
bodosoldier-2
2025. december 15. 20:28
Húú...Mit fog ehhez szólni a 80-as IQ-val rendelkező noár? Kapu Tibornak gratulálok.
