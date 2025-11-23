Kereszténynek és amerikainak lenni jó! – Biden által elbocsájtott amerikai bíró a Mandinernek

Iszlamista-marxista összeolvadás
Miközben Amerika szeretete ciki lett, addig minden más kultúrát kötelező lett csodálni.
„Az Egyesült Államok elitjei úgy döntöttek, hogy Amerika, mivel történelmében egykor rabszolgaság volt, és mert az 1980-as években a kommunizmus elleni küzdelem során állítólag rossz dolgokat tettek, alapvetően rossz, ezért az összes többi hely jó. Tehát rendben van, ha valaki szomáliai, annak ellenére, hogy Szomália brutális, regresszív, nagyon zárt kultúrával rendelkezik, ezek a dolgok jók, mert ők az elnyomottak” – magyarázta O'Brien.
Ezért történt az, hogy míg az amerikai zászló elvétve tűnik fel a különböző progresszív csoportok tüntetésén, addig a különböző nemzetek zászlói: mexikói, el-salvadori stb. lobogók tömegével bukkannak fel.
A jogász elmondta: korábban leginkább a marxizmus fenyegette a nyugati civilizáció zsidó-keresztény alapjait, ma azonban egyre erősebb az iszlám befolyása, ráadásul egy olyan iszlámé, ami összekeveredett a marxizmussal. Ez Amerika számára új jelenség, noha a pán-arabizmus éveiben az iszlamizmus kéz a kézben járt a kommunizmussal. Az elmúlt két évtizedben jelentősen megnőtt az amerikai muszlim lakosság száma, és bár az összlakosság mindössze 1,3%-át teszik ki, mivel szoros közösségeket alkotnak bizonyos államokban (Michigan, Minnesota) fontos szavazóblokká váltak.