Kereszténynek és amerikainak lenni jó! – Biden által elbocsájtott amerikai bíró a Mandinernek

Nagy rajongója vagyok Yoram Hazony könyvének a témában. A nemzet az, amibe egy bevándorló be tud illeszkedni. De ha nincs nemzet, akkor az lesz a vége, hogy az emberek, akik például Pakisztánból az Egyesült Államokba költöznek, pont úgy fognak élni, mint Pakisztánban. Továbbra is az anyanyelvükön nézik a televíziót. Az anyanyelvükön olvasnak. Az anyanyelvükön kapják az újságokat, ugyanúgy viselkednek, mint korábban. És ha ez a helyzet, akkor mi értelme van egyáltalán a költözésnek?”

O'Brien arról is beszélt, hogy az amerikai hozzáállás korábban az volt, hogy mindenki legyen büszke arra, hogy honnan jött, de elsősorban legyen amerikai. Elmesélte: a családja ír és svéd felmenőkkel rendelkezik, de a nagyapja már nem tanult meg svédül a szüleitől.

„Mi mindig is olyan ország voltunk, ahol azt mondták, hogy jó, ha emlékszel arra, honnan jöttél, de most, hogy itt vagy, alkalmazkodj az itteni életmódhoz és légy patrióta.

S ez volt Amerika szépsége, hogy az emberek megőrizhették a gyökereikhez való kötődésüket, ugyanakkor nagyon elkötelezettek voltak Amerika iránt, mert ez az egyik olyan ország, amely politikai ideálon alapul, nem pedig törzsi vagy etnikai csoporthoz való tartozáson”

– fejtette ki a jogász.