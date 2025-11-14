„Csak valami katasztrofális esemény fogja felébreszteni az embereket” – Exkluzív interjú Washingtonból Mark Morgan ex-FBI ügynökkel

Az emberek egyszerűen nem értik a problémát. Ez nagyrészt a politikában uralkodó ideológiának köszönhető. Nem hajlandók meghallgatni a tényeket. Nem hajlandók elolvasni azokat a dolgokat, amelyek ellentmondanak az álláspontjuknak. Ha beszélek a családtagjaimmal, az első öt percben rájövök, hogy fogalmuk sincs, miről beszélnek. Ennek egy része az, hogy az ország nagy része egyszerűen nem tud a következményekről. Úgy gondolják, hogy Amerika remek munkát végez, menedéket adunk ezeknek a szegény illegális bevándorlóknak, akik jobb életet keresnek.

S akkor elmondom nekik, hogy a fiatal nők és gyermekek 30%-át megerőszakolják vagy szexuálisan bántalmazzák az ide vezető úton és gyakran, miután becsempészték őket az Egyesült Államokba, a fiatal nőket és gyermekeket kényszermunkára vagy szexkereskedelemre kényszerítik.

Elmondom, hogy több tízezer gyilkos, erőszaktevő, pedofil, és bandatag tartózkodik illegálisan az országunkban. S megkérdezem őket, hogy ezzel is egyetértenek? Sokan mikor felsorolom ezeket, csak annyit mondanak: »Tudod mit? Nem akarom hallani.« Az ujjukat a fülükbe dugják.

Mit gondol, mi a megoldás?

Szerintem a legjobb megoldás, az, hogy foglalkoznunk kell az ideológiával, mert az a hajtóerő. Oktatnunk kell az amerikai népet. Most csak hangzatos mondatokról szól a politika és amint az ember a bevándorlásról beszél, az emberek bezárkóznak a saját ideológiai és politikai zugaikba. És szinte teljesen elvesztettük a képességünket, hogy őszinte, nyílt vitát folytassunk a kérdésről. Annyira a szenvedély és az ideológia vezérli az embereket, hogy nem tudom, hogy valaha is sikerül-e majd megváltoztatni ezt.

Sajnos azt hiszem, valami katasztrofálisnak kell történnie, hogy az emberek végre felébredjenek. És ez borzalmas gondolat. De szerintem ez fog történni.

9/11 után az FBI-nál dolgoztam, és nagyon is él bennem, hogy milyen volt akkor Amerika. Csak egy tucatnyi terrorista kellett ahhoz, hogy a történelem legsúlyosabb terrortámadását hajtsák végre az Egyesült Államok területén. Egy tucat. Mi kell ahhoz, hogy ez megismétlődjön? Akkor még egységesek voltunk. Akkor még őriztük a határainkat. De alig egy évtizeddel később ez kezdett megváltozni.

Most a nemzetbiztonságunk sebezhetőbb, mint 9/11 előtt.

Nem tudom mi kell ahhoz, hogy az emberek végre felébredjenek.

Nyitókép: Mark Morgan/A szerző felvétele