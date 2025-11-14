„Csak valami katasztrofális esemény fogja felébreszteni az embereket” – Exkluzív interjú Washingtonból Mark Morgan ex-FBI ügynökkel

Ez nem Trump felségterülete – exkluzív beszámolónk Washington utcáiról!
Mark A. Morgan hosszú karriert futott be az FBI-nál, Barack Obama alatt a határőrséget vezette, Trump pedig az első adminsztrációjában őt nevezte ki az Amerikai Vám- és Határőrség fejének. Morgannel Washingtonban az INIR éves konferenciáján (A konzervatív gondolkodású kutatóintézetek és politikai szereplők nemzetközi hálózata) találkoztunk, amelynek a Migrációkutató Intézet is tagja. Interjú.
***
Az előadásában beszélt arról, hogy ön szerint az Egyesült Államok szabadította rá a világra a migrációs válságot. Európai perspektívából az EU majdnem ugyanennyire felelősnek tűnik...
Mindkettő igaz. Azt gondolom, hogy a rossz amerikai politika, intézkedések, és ideológia jelentősen hozzájárultak a globális migrációs válság kialakulásához. Egészen a 2000-es évekig a mexikói határon keresztül illegálisan érkezők elsősorban mexikói férfiak voltak. Mára azonban 160 különböző országból érkeznek hozzánk illegális migránsok: köztük kiskorúak, családok, fiatal nők és férfiak. Erre korábban nem volt példa.
És ha visszatekintünk arra, mikor történt ez a változás, akkor láthatjuk, hogy közvetlen ok-okozati összefüggés volt a nagyon rossz politika és a rossz politikusok, valamint ezen fordulat között.
Szó szerint azt mondtuk az egész világnak, hogy ha eljutnak a határainkig, beengedjük őket.
Az amerikai bevándorlási válság legnagyobb furcsasága az, hogy míg Európa földrajzilag közel van: tengeren és szárazföldön is könnyen megközelíthető Afrikából és a Közel-Keletről is, addig Amerikát két óceán védi. Hogyan tudott mégis ekkora válság kialakulni?
Erre két válasz van: az egyik az, hogy amint már említettem, hogy az Egyesült Államok politikája és politikusai az egész világot ide hívták. Ez azonban nem elég, ha nincs egy rendszer, amely elősegíti a mozgást. És itt a második ok: ez pedig a kartellek. Olyan hatalmasak lettek, hogy vetekednek a Fortune 500 cégekkel.
A kartellek mesterei az illegális bevándorlás elősegítésének. Adok egy statisztikát. 2015-16-ban a kartellek éves bevétele az embercsempészetből körülbelül 400 milliárd volt. A Biden-kormány idején ez 13 milliárd dollárra nőtt.
Szó szerint taníthatnának egy kurzust a Harvardon vagy a Yale-en az üzleti rugalmasságról és arról, hogyan lehet sikeresen folytatni a tevékenységek irányítását.
Az illegális migráció egyik nehézsége, hogy míg a nyílt határok támogatói magukat az elesettek megmentőinek állítják be, addig azok, akik felszólalnak a negatív következmények ellen „rasszistának” vannak bélyegezve... Ön hogy látja ezt?
Kisajátították az együttérzést. Nagyon nehéz erről a témáról beszélni még konzervatívok között is, mert ha azt mondom, hogy ki kell toloncolni a gyilkosokat, a bűnözőket, a terroristákat, azt mindenki támogatja. De ha azt mondom, hogy mennie kell a két gyerekét egyedül nevelő fiatal nőnek is, azt már nehezebb elfogadni.
A valóság az, hogy nagyon sokan nem értik, hogy az illegális bevándorlás áramlása az egész országban kimeríti a korlátozott erőforrásokat. Minden országnak korlátozott erőforrásai vannak. Ha minden országnak lenne egymillió katonája vagy rendfenntartója, akiket a határon állomásoztathatna, az más lenne. A Biden-kormány idején tömegek érkeztek ellenőrizetlenül, átvilágítás nélkül, és most már az Egyesült Államokban vannak. Nagyon sok embert, akiket elfogunk nem tudjuk besorolni, se ellenőrizni. Az emberek egyszerűen nem értik az illegális bevándorlás negatív következményeit.
Az eltávolítás a nehéz rész, de a határon még meg lehet állítani a tömegeket. Ezt a Biden adminisztráció mégsem tette meg. Miért?
Politika. Nagy különbség van a legális és az illegális bevándorlás között, de a demokraták szándékosan elmosták a határokat, mert ez politikailag előnyös álláspont volt számukra. Valóban hittek abban, és szerintem bizonyos mértékben igazuk is volt ebben, hogy az Egyesült Államokban élő illegális bevándorlók többsége a demokratákra fog szavazni, mert a demokraták fogják megadni nekik mindazt, amit akarnak. A demokraták fogják megadni nekik az amnesztiát, az állampolgársághoz vezető utat, az ingyenes egészségügyi ellátást, ingyenes megélhetést, ingyenes lakhatást, és minden tekintetben meg fogják védeni őket a kiutasítástól. Az illegális bevándorlók száma – egyes becslések szerint 20 millió – a Demokrata Pártnak köszönhető. Tehát ez az egész politikai húzás volt.
A demokraták politikai játékot játszottak, és őszintén hittek abban, hogy álláspontjuk segít nekik hatalmon maradni és megőrizni azt. Ezzel veszélybe sodorták országunk nemzetbiztonságát.
Európában a következő forgatókönyv szokott lejátszódni. A többség nem akar illegális bevándorlást, ezért olyan pártot vagy poltikust választanak, aki azt ígéri, hogy tesz valamit ellene, aztán hatalomra kerülve nem tesz semmit. Mi a helyzet az Egyesült Államokban?
Az egyik gyakran használt szlogenem a következő:
„A demokraták okozták a problémát, de a republikánusok nem hajlandóak megoldani azt.”
Újra és újra lehetőségük volt olyan jelentőségteljes, fenntartható törvényeket elfogadni, amelyek jelentősen enyhíthették volna a politikai intézkedések és az elnöki rendeletek okozta problémákat, de nem tették meg. Például itt a tömeges kitoloncolás kérdése. Nemrégiben Trump kijelentette, hogy nem ért egyet a munkahelyi razziákkal. Ez megdöbbentő volt. S midenközben hol van a Kongresszus? Hol vannak a republikánusok?
Ilyen a poltika. Még egy olyan elnök esetében is, aki többet tett a biztonságért, mint bármelyik modernkori elnök, és rávilágított az illegális bevándorlás kérdéseire, valamint arra, hogy azok hogyan veszélyeztetik a biztonságukat.
A modern történelemben nem volt még elnök, aki olyan hatékony munkát végzett volna, mint Trump.
S még ő és az adminisztrációja is visszakoznak. Nagyon nehéz eladni azt a szavazóknak, hogy hiába vagy egy normális ember, ha illegálisan vagy itt, akkor menned kell.
Akkor mégis hogyan lehet ezt jól kommunikálni?
Először is, szerintem nagyon egyszerű üzenetet kell közvetíteni. És azt a megfelelő embereknek kell közvetíteni. Nem végzünk elég jó munkát az Egyesült Államok belsejében. Én Missouri államból származom. Ez az a terület, amit „Közép-Nyugatnak” (Midwestnek) hívnak.
Bejártam az egész országot. Nagyfokú tudatlanság uralkodik az illegális migráció negatív hatásait illetően. És ezt nem pejoratív értelemben mondom. Ez a valóság.
Az emberek egyszerűen nem értik a problémát. Ez nagyrészt a politikában uralkodó ideológiának köszönhető. Nem hajlandók meghallgatni a tényeket. Nem hajlandók elolvasni azokat a dolgokat, amelyek ellentmondanak az álláspontjuknak. Ha beszélek a családtagjaimmal, az első öt percben rájövök, hogy fogalmuk sincs, miről beszélnek. Ennek egy része az, hogy az ország nagy része egyszerűen nem tud a következményekről. Úgy gondolják, hogy Amerika remek munkát végez, menedéket adunk ezeknek a szegény illegális bevándorlóknak, akik jobb életet keresnek.
S akkor elmondom nekik, hogy a fiatal nők és gyermekek 30%-át megerőszakolják vagy szexuálisan bántalmazzák az ide vezető úton és gyakran, miután becsempészték őket az Egyesült Államokba, a fiatal nőket és gyermekeket kényszermunkára vagy szexkereskedelemre kényszerítik.
Elmondom, hogy több tízezer gyilkos, erőszaktevő, pedofil, és bandatag tartózkodik illegálisan az országunkban. S megkérdezem őket, hogy ezzel is egyetértenek? Sokan mikor felsorolom ezeket, csak annyit mondanak: »Tudod mit? Nem akarom hallani.« Az ujjukat a fülükbe dugják.
Mit gondol, mi a megoldás?
Szerintem a legjobb megoldás, az, hogy foglalkoznunk kell az ideológiával, mert az a hajtóerő. Oktatnunk kell az amerikai népet. Most csak hangzatos mondatokról szól a politika és amint az ember a bevándorlásról beszél, az emberek bezárkóznak a saját ideológiai és politikai zugaikba. És szinte teljesen elvesztettük a képességünket, hogy őszinte, nyílt vitát folytassunk a kérdésről. Annyira a szenvedély és az ideológia vezérli az embereket, hogy nem tudom, hogy valaha is sikerül-e majd megváltoztatni ezt.
Sajnos azt hiszem, valami katasztrofálisnak kell történnie, hogy az emberek végre felébredjenek. És ez borzalmas gondolat. De szerintem ez fog történni.
9/11 után az FBI-nál dolgoztam, és nagyon is él bennem, hogy milyen volt akkor Amerika. Csak egy tucatnyi terrorista kellett ahhoz, hogy a történelem legsúlyosabb terrortámadását hajtsák végre az Egyesült Államok területén. Egy tucat. Mi kell ahhoz, hogy ez megismétlődjön? Akkor még egységesek voltunk. Akkor még őriztük a határainkat. De alig egy évtizeddel később ez kezdett megváltozni.
Most a nemzetbiztonságunk sebezhetőbb, mint 9/11 előtt.
Nem tudom mi kell ahhoz, hogy az emberek végre felébredjenek.
Nyitókép: Mark Morgan/A szerző felvétele
