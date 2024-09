Egy feleséggyilkost kukkolhatunk – hetven éve bámulunk ki Hitchcock hátsó ablakán

A rendező egyébként is pályája csúcsán állt, lényegében bármit megtehetett és a biztos siker reményében meg is tett – megtehette, elvégre leginkább a bevételekre számíthatott, miközben a teljes forgatás a Paramount stúdiójában zajlott, ahol még a pincét is felbontatta azért, hogy minél magasabb épületegyüttes szerepelhessen a moziban. Így aztán minden zárt helyen készült, rengeteg lámpafényben, és miközben a direktor leginkább Jeffries lakásában dolgozott, a statisztáknak testszínű fülhallgatón keresztül osztotta az utasításokat.

Ebből adódik, hogy az erkélyen alvó párnak állítólag ellentétes instrukciókat adott az esős jelenetnél, ezért húzzák-tolják a matracot, akadályozva ezzel saját bejutásukat a lakásukba.

Persze akad egy csomó pletyka és érdekesség a forgatással és a végeredménnyel kapcsolatban, de a legfontosabb talán az, hogy a Hátsó ablak lényegében évtizedekre visszavonult, mikor Sir Alfred Hitchcockra szálltak vissza a film jogai, aki több másik alkotásával együtt a lánya örökségének szánta műveit, és azokat maximum privát vetítéseken láthatták a kiválasztottak. De szerencsére az idő ezt a problémát is megoldotta, no és persze az élelmesebbek is más utat választottak, elvégre az ABC 1971-ben hivatalos jogok nélkül vetítette le a filmet.

Grace Kelly és James Stewart (Hátsó ablak, 1954, Paramount Pictures/Getty Images)

Nem csak a Hitchcock-családnak örökség

Hogy a Hátsó ablak mennyire fontos film, azt leginkább a modern követőket szemügyre véve állíthatjuk biztosan. Az 1954-es alkotás eleve minőségi darab, könnyed humorral, bájjal és romantikával, karizmatikus színészekkel, akik közül Grace Kelly szinte ragyogó szépséggel és kedvességgel tűnik ki – ráadásul időnként a feszültség is kimondottan a helyén van.

Leginkább ugye akkor, mikor a fiatal lány egyedül megy át a feltételezett elkövető lakásába, egy figyelmetlenség miatt pedig a székhez kötött főhős tehetetlenül nézi, ahogy a gyilkos rányit védtelen szerelmére.

Mégis, talán fontosabb maga az alapötlet és a leselkedés legalizálása a filmben, kamerán vagy kameraképen keresztül, melyet aztán, ahogy már említettem, Powell emelt még magasabb szintre, közben beelőzve Mario Bava, Dario Argento, Bob Clark és persze John Carpenter klasszikusait. Mert a recept később állandó, de persze nem unalomig ismételt visszatérője lett a filmvilágnak.