80 éves a film noir egyik legnagyobb klasszikusa, a Gyilkos vagyok

Láncdohányos főszereplő – pipa!

Komor hangulat, sötét sarkok és szitáló eső – pipa!

Nagymonológok – pipa!

Egy megoldásra váró rejtély – pipa!

Hogy időnként sikerült felrúgni a műfaj kereteit, az inkább a film javára szolgál, nem is annyira hátránya, sőt még az eredeti író is elismerte, hogy a forgatókönyv változtatásai csak jót tettek a műnek. Pedig Wildernek meggyűlt a baja a szkripttel, miután az eredeti társszerző helyét a kezdő Raymond Chandler vette át, akivel nem is mindig voltak egy hullámhosszon. De a közös munka végül meghozta a gyümölcsét, a kétszer is átírt lezárás pedig valóban emlékezetes finálét eredményezett.

Barbara Stanwyck és Fred MacMurray (Donaldson Collection/Getty Images)

A kód neve: Hays

Az 1934 és 1968 között érvényben lévő Hays-szabályzat lényegében Hollywood első önkorlátozó szabálygyűjteménye, a republikánus Will H. Hays javaslatai alapján, amit ma már biztosan sokan megmosolyognak, de jobban belegondolva nem is annyira ördögtől való gondolat a létezése, sőt! Ezen doktrínának köszönhetően az eredeti lezárás kettős öngyilkossága is túl durvának bizonyult volna, ezért dolgozták át a szerzők a finálét, ami aztán egy újraírást követően a börtönben lefolytatott kivégzést is lecserélte a Walter és főnöke, Barton Keyes (Edward G. Robinson) közötti nagyon erős interakcióra.

Az 1927-ben született Hays-szabályzat legfontosabb pontjai, avagy az alábbiak nem szerepelhettek a hollywoodi filmekben: Félreérthetetlen káromkodás, amely tartalmazza az alábbi szavakat: Isten, Úr, Jézus Krisztus (kivéve a megfelelő vallásos témájú, tiszteletteljes használatot), pokolfajzat, Úristen és minden más, ezeket tartalmazó profán és vulgáris kifejezés

Bármilyen erkölcstelen vagy kétértelmű meztelenség, árnyképként sem; bármilyen kéjvágyó vagy erkölcstelen megjegyzés bármely szereplőről

Illegális kábítószer-kereskedelem

Bármilyen szexuális perverzióra való utalás

Nők elrablása prostitúcióra kényszerítés céljából

Fehérek rabszolgasága

Faji keveredés

Szexuális higiénia és nemi betegségek

Gyerekszülés, árnyképként sem

Gyerekek nemi szerve

Az Egyház kicsúfolása

Bármely nemzet, faj vagy világnézet szándékos megsértése

És ugyan a projekt számos ponton félremehetett volna, a kezdő forgatókönyvírótól kezdve a férfi (eredetileg Gregory Peck is szóba került) és női főszereplőig (Stanwyck kifejezetten jó szerepekben tündökölt, így tartott ettől a karaktertől, de aztán a rendező feltette számára az 1 millió dolláros kérdést: Mi vagy, kisegér vagy színésznő?), a végeredmény olyan klasszikus lett, amelyben majdnem minden a helyén van. Majdnem, igen. A két főszereplő között nem annyira érezni a kémiát, ráadásul egyiküket sem lehet különösebben szeretni, de Edward G. Robinson helyettük is belopja magát az ember szívébe, ahogy