Mi csak születésnapot mentünk ünnepelni a művészmoziba, erre a kispolgári lét összes nyomorúsága robbant bele az arcunkba – moziban az 1975-ös Jeanne Dielman

Nyitókép: Cirko Film

Für Elise-re percekig kötögető nőt sem láttam még, de ezúttal volt időm alaposan megcsodálni. Annyira, hogy azt is megállapítottam: szép a keze. Bár a mellét előbb láttam, ami megölte kicsit a kialakulóban lévő romantikát. De legalább az is szép.

Arra viszont, hogy több mint 3 órán át egy, a negyvenes éveiben járó nőt nézegessek, nem a szép keze vagy melle miatt vállalkoztam, hanem azért, mert Chantal Akerman 1975-ös filmjét a Brit Filmintézet lapja, vagyis

a Sight and Sound 2022-ben a világ legjobb filmjének kiáltotta ki, mások szerint pedig a világ egyik legfontosabb filmje.

Rossznyelvek szerint ez csak trollkodás és politika, de én mindig hihetetlenül naiv vagyok, így abból indultam ki, hogy a Jeanne Dielman, 1080 Brüsszel, Kereskedő utca 23. I-II. (Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles) valóban kiváló filmalkotás.

Jeanne Dielman poszter (LMPC/Getty Images)

És persze nem mindenképpen a hossza miatt, mert azt Tarr Béla Sátántangója körberöhögi, a 35 napnyi és 17 órás vetítési idővel rendelkező Logistics-ről pedig ne is beszéljünk.

Ha már Tarr Béla: az 1975-ös film sem csak úgy került elém, hanem a Cirko-Gejzír 30. születésnapja alkalmából, melyet rövid sajtótájékoztató, koccintás és 3 filmvetítés kísért. A bátrabbak pedig ezt a 200 percet vállalták be. Apró érdekesség, de a Cirkóban idén is lesz Tarr Béla-retrospektív, ahogy Ingmar Bergman klasszikusai is terítékre kerülnek, illetve nyáron a Szánsájn nevű esemény startol el, összesen 140 filmalkotással.

Sőt, a születésnap alkalmából a 30 éven aluliak mostantól egész évben 30 százalék kedvezménnyel látogathatják a mozit. Azért az nem rossz akció.

Szürke mindennapok

Szóval Jeanne Dielman (Delphine Seyrig) 15 éves fiával, Sylvainnel él együtt, és hát a kapcsolatuk elég... gépies. De maga a nő már önmagában az, így a fiúnak volt honnan tanulni. Jeanne reggel felkel, előkészít mindent a fiának, akit reggeli után útnak indít. Később postára megy, bevásárol és főz,

testi élvezetekre vágyó kuncsaftot vagy megőrzésre babát fogad az otthonában,

de mindkettőt egyszerre szerencsére nem. Aztán, ha megmosakodott és a fia hazajött, akkor együtt megvacsoráznak, sétálnak kicsit, megágyaznak és alszanak. És szinte mindent a nő csinál. Mint egy embergép. A kamera pedig mindent a legaprólékosabban, leghosszabban mutat be.