Rangos kitüntetést kapott augusztus 20. alkalmával a magyar válogatott játékos

„Nego Loic 2015 nyarán szerződött a Videoton FC-hez. Két második hely után a 2017–2018-as idényben már bajnoki címet ünnepelhetett. 2018-ban – kulcsszereplőként – Európa-liga-csoportkörhöz segítette a Vidit. Az Európa-ligában a Chelsea ellen lőtt bombagólját a szurkolók az elmúlt évtized legszebb Vidi-találatnak választották. Az ezt követő években további két bajnoki ezüstérmet és egy bronzérmet szerzett. A teljes jobb oldalt bejátszani képes játékos 2019. február 14-én magyar állampolgársági esküt tett, részt vett a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon, azóta is magyar válogatott. A Vidiből 2023 nyarán Franciaországba, a Le Havréhoz igazolt” – áll a székesfehérváriak cikkében.

Nego a Fehérvár mezében / Fotó: vidi.hu

A 34 éves Nego eddig 42-szeres válogatottnak vallhatja magát, ezeken a meccseken két gólt szerzett. Nemzeti csapatunk legközelebb szeptember 6-án lép pályára, a világbajnoki selejtezősorozatban Írország vendége lesz, majd 9-én a friss Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a telt házas Puskás Arénában.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA