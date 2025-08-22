Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Székesfehérvár Fehérvár kitüntetés Loic Nego

Rangos kitüntetést kapott augusztus 20. alkalmával a magyar válogatott játékos

2025. augusztus 22. 17:14

Juhász Roland és Nikolics Nemanja nyomdokaiba lépett.

2025. augusztus 22. 17:14
null

Az augusztus 20-i ünnepi díszközgyűlésen a Fehérvár labdarúgócsapatának korábbi játékosa, a magyar válogatott Nego Loic rangos elismerésben részesült – számolt be a vidi.hu.

Fotó: vidi.hu

„A Szent István téren megtartott ünnepi díszközgyűlésen adták át a Székesfehérvár Önkormányzata által alapított elismeréseket, melyekben az élet különböző területein Székesfehérvárért sokat tett személyek részesülnek. 

Az idei évben tevékenysége elismeréseként Tiszteletbeli Polgár címmel tüntették ki a magyar válogatott labdarúgó, korábbi Videoton-kedvenc Nego Loicot, aki jelenlegi csapatával, a francia Le Havrével bajnoki mérkőzésre készül, így az elismerés átadására későbbi időpontban kerül sor. Csapatunk játékosai közül 2019-ben Juhász Roland, 2023-ban pedig Nikolics Nemanja részesült ebben a kitüntetésben”

– olvasható.

Ezt is ajánljuk a témában

„Nego Loic 2015 nyarán szerződött a Videoton FC-hez. Két második hely után a 2017–2018-as idényben már bajnoki címet ünnepelhetett. 2018-ban – kulcsszereplőként – Európa-liga-csoportkörhöz segítette a Vidit. Az Európa-ligában a Chelsea ellen lőtt bombagólját a szurkolók az elmúlt évtized legszebb Vidi-találatnak választották. Az ezt követő években további két bajnoki ezüstérmet és egy bronzérmet szerzett. A teljes jobb oldalt bejátszani képes játékos 2019. február 14-én magyar állampolgársági esküt tett, részt vett a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon, azóta is magyar válogatott. A Vidiből 2023 nyarán Franciaországba, a Le Havréhoz igazolt” – áll a székesfehérváriak cikkében.

Nego a Fehérvár mezében / Fotó: vidi.hu

A 34 éves Nego eddig 42-szeres válogatottnak vallhatja magát, ezeken a meccseken két gólt szerzett. Nemzeti csapatunk legközelebb szeptember 6-án lép pályára, a világbajnoki selejtezősorozatban Írország vendége lesz, majd 9-én a friss Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a telt házas Puskás Arénában.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angeleye
2025. augusztus 22. 18:46
Lajos! Lajos! - Hajdú B.
Válasz erre
0
0
ztibi
2025. augusztus 22. 17:42
Oszt ez vajon mi a faszt tett Magyarországért???
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!