Rangos kitüntetést kapott augusztus 20. alkalmával a magyar válogatott játékos

Nem minden a pénz – iszonyatos mennyiségű fizetésre mondhatott nemet a magyar válogatott játékos
A 34 éves labdarúgó inkább úgy döntött, hogy meghosszabbítja a szerződését topligás klubjával.
Juhász Roland és Nikolics Nemanja nyomdokaiba lépett.
Az augusztus 20-i ünnepi díszközgyűlésen a Fehérvár labdarúgócsapatának korábbi játékosa, a magyar válogatott Nego Loic rangos elismerésben részesült – számolt be a vidi.hu.
„A Szent István téren megtartott ünnepi díszközgyűlésen adták át a Székesfehérvár Önkormányzata által alapított elismeréseket, melyekben az élet különböző területein Székesfehérvárért sokat tett személyek részesülnek.
Az idei évben tevékenysége elismeréseként Tiszteletbeli Polgár címmel tüntették ki a magyar válogatott labdarúgó, korábbi Videoton-kedvenc Nego Loicot, aki jelenlegi csapatával, a francia Le Havrével bajnoki mérkőzésre készül, így az elismerés átadására későbbi időpontban kerül sor. Csapatunk játékosai közül 2019-ben Juhász Roland, 2023-ban pedig Nikolics Nemanja részesült ebben a kitüntetésben”
– olvasható.
„Nego Loic 2015 nyarán szerződött a Videoton FC-hez. Két második hely után a 2017–2018-as idényben már bajnoki címet ünnepelhetett. 2018-ban – kulcsszereplőként – Európa-liga-csoportkörhöz segítette a Vidit. Az Európa-ligában a Chelsea ellen lőtt bombagólját a szurkolók az elmúlt évtized legszebb Vidi-találatnak választották. Az ezt követő években további két bajnoki ezüstérmet és egy bronzérmet szerzett. A teljes jobb oldalt bejátszani képes játékos 2019. február 14-én magyar állampolgársági esküt tett, részt vett a 2021-es és a 2024-es Európa-bajnokságon, azóta is magyar válogatott. A Vidiből 2023 nyarán Franciaországba, a Le Havréhoz igazolt” – áll a székesfehérváriak cikkében.
A 34 éves Nego eddig 42-szeres válogatottnak vallhatja magát, ezeken a meccseken két gólt szerzett. Nemzeti csapatunk legközelebb szeptember 6-án lép pályára, a világbajnoki selejtezősorozatban Írország vendége lesz, majd 9-én a friss Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadja a telt házas Puskás Arénában.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA