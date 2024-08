Mickey és Mallory 30 éve emelték piedesztálra az erőszakot és álltak Született gyilkosoknak

„Én egy született gyilkos vagyok”

Mondja Mickey (Woody Harrelson) a film végén, egy interjú során, mi pedig elhisszük neki. Pláne, hogy addigra már tesz azért, hogy egy másodpercig se kételkedjünk szavaiban. És hogy miképpen jutunk el idáig? Talán nincs is olyan, aki ezzel ne lenne tisztában, de azért címszavakban a cselekmény: a szociopata Mickey a nem kevésbé zakkant Malloryvel (Juliette Lewis) egy húskiszállítás során akad össze, hamarosan pedig nemcsak a lány szüleivel számolnak le, de útjuk során majdnem mindenkivel.

Végül az egész világ szeme rájuk szegeződik, mikor egy börtönben Wayne Gale (Robert Downey Jr.) dokumentumfilmet forgat a párosról, ami rövid időn belül sokak életét változtatja meg.

Mindez nagyon rövid összefoglalója a cselekménynek, ami 2 órára húzódik, stílusát tekintve pedig igen nehéz bekategorizálni. Egyszer rajzfilm, egyszer áldokumentumfilm, egyszer road movie, egyszer rendkívül explicit exploitation, avagy erőszakfilm, de mindvégig van egy nagyon egyedi hangulata és stílusa, ami miatt nemcsak minden idők egyik legvitatottabb filmje, de az egyik legkülönlegesebb is. A tősgyökeres New York-i fenegyerek, Oliver Stone igazából ekkor volt pályája csúcsán, a The Doors és a JFK után a Született gyilkosokkal lezárva egy korszakot. Még ha nem is saját kútfőből, hiszen Tarantino a Kutyaszorítóban miatt dobta a saját forgatókönyvét, amit Stone alaposan átírt. Nem mellesleg az is meglátszott, hogy a rendező akkoriban a drogokat sem vetette meg, ami miatt később, az évtized végén muszáj volt rehabilitációra mennie.