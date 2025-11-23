Ft
11. 24.
hétfő
Tisza Párt Gyuk Zsolt liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék baloldal

Ég a ház a Tisza Pártnál: olyan név került a kalapba, ami bebizonyítja, mekkora bajban is van Magyar Péter

2025. november 23. 10:22

„A Tisza Pártban súlyos káderhiány van” – mutatott rá a Nézőpont Intézet elemzője.

2025. november 23. 10:22
null

Az adatbotrányban érintett Gyuk Zsolt is a Tisza Párt jelöltaspiránsai között van, méghozzá Zala vármegye 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületében – szúrta ki a Magyar Nemzet a Tisza Párt oldalán.

A lap Gyuk Zsolttal kapcsolatban megemlítette, hogy ő a párt egyik koordinátora, aki egyébként informatikusként dolgozik és részt vett a Tisza Világ applikáció tesztelésében.

Amint arról a Mandiner is beszámolt, kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki a Tiszától. A Magyar Nemzet ennek kapcsán rámutatott: az interneten elérhető adatbázis megerősítette, hogy bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Gyuk Zsolt feltűnése arra mutat, hogy a Tisza Pártban súlyos káderhiány van – mondta a Magyar Nemzetnek Pálfalvi Milán. A Nézőpont Intézet elemzője szerint sokan csak arra kellettek, hogy meglegyen az előre beígért létszám.

Ezt is ajánljuk a témában

csulak
2025. november 23. 13:04
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
nemenvagyoken
2025. november 23. 12:45
A libsi prolik szerint a nemzeti konzultációk hazugságok, de a 2021-es előváladékozási színjáték után most peti egyszemélyes cirkuszára is drága pénzen megvették a jegyet.
Válasz erre
2
0
Lilyana2
2025. november 23. 12:02
Se tehetség, se alkalmasság, csak a sötét bosszú vezérli ezt a férget a mozgásra! Mindenkit kinyal, benyal, hazudik, rágalmaz, háborúba küldi honfitársainkat is, csak elérje, hogy ő is aranybudiba üríthessen a gatyája helyett!
Válasz erre
6
0
Szerintem
2025. november 23. 11:55
Egyszerűen csak összekaparták a korábbi választásokon elbukott balfaszokat. Ott is, ahol másik balfasz nyomta le akkor őket. Szóval tényleg, már csak a söpredéknek is a legsilányabb maradék selejtjét szedték össze. Ahogy maga a tiszafostos is a fidesz legalja szemete volt és most ő számít a balfasz oldal legmagasabb nívójának. Az ostoba balfaszok a fidesz legalja szemetéért rajonganak és négy éve még azt gondoltam, hogy a Makimajomnál már nem lehet lejjebb.
Válasz erre
6
0
