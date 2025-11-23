Ég a ház a Tisza Pártnál: olyan név került a kalapba, ami bebizonyítja, mekkora bajban is van Magyar Péter

Az adatbotrányban érintett Gyuk Zsolt is a Tisza Párt jelöltaspiránsai között van, méghozzá Zala vármegye 1. sz. országgyűlési egyéni választókerületében – szúrta ki a Magyar Nemzet a Tisza Párt oldalán.

A lap Gyuk Zsolttal kapcsolatban megemlítette, hogy ő a párt egyik koordinátora, aki egyébként informatikusként dolgozik és részt vett a Tisza Világ applikáció tesztelésében.

Amint arról a Mandiner is beszámolt, kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki a Tiszától. A Magyar Nemzet ennek kapcsán rámutatott: az interneten elérhető adatbázis megerősítette, hogy bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Gyuk Zsolt feltűnése arra mutat, hogy a Tisza Pártban súlyos káderhiány van – mondta a Magyar Nemzetnek Pálfalvi Milán. A Nézőpont Intézet elemzője szerint sokan csak arra kellettek, hogy meglegyen az előre beígért létszám.