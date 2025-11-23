Így működik a demokrácia Magyar Péternél: az elemző pontról pontra kivesézte a helyzetet

A Tisza Párt jelöltállítása inkább egy erősen központosított belső mechanizmusra, mintsem valódi előválasztásra hasonlít – állapította meg Nagy Attila Tibor politikai elemző az Indexen.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy 2021-ben az ellenzéki előválasztás során senkit sem illetett meg vétójog, a folyamat tényleges eredményei döntötték el mind a miniszterelnök-jelölt, mind az egyéni képviselőjelöltek személyét.