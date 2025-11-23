Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bódis Kriszta Tisza Párt liberális Magyarország Nagy Attila Tibor Magyar Péter ellenzék vétójog baloldal

Így működik a demokrácia Magyar Péternél: az elemző pontról pontra kivesézte a helyzetet

2025. november 23. 09:52

Nagy Attila Tibor öt pontban foglalta össze legfontosabb észrevételeit és kritikáit Magyar Péter pártjának jelöltállításáról.

2025. november 23. 09:52
null

A Tisza Párt jelöltállítása inkább egy erősen központosított belső mechanizmusra, mintsem valódi előválasztásra hasonlít – állapította meg Nagy Attila Tibor politikai elemző az Indexen.

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy 2021-ben az ellenzéki előválasztás során senkit sem illetett meg vétójog, a folyamat tényleges eredményei döntötték el mind a miniszterelnök-jelölt, mind az egyéni képviselőjelöltek személyét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

A Tisza által kialakított rendszer ezzel szemben csupán a választók részleges bevonását valósítja meg”

– mutatott rá, majd öt pontban foglalta össze legfontosabb észrevételeit és kritikáit Magyar Péter pártjának jelöltállításáról.

  • Antidemokratikus előjel: A Tisza Párt országos elnöksége előzetesen megszűrte, hogy választókerületenként ki legyen a három jelölt, akire szavazni lehet. Ebbe a Tisza Szigetek tagjainak és a választópolgároknak semmilyen beleszólása nem volt. Nagy Attila Tibor ezt egyértelműen antidemokratikus jelnek és a centralizált pártfelfogás bizonyítékának tartja.
  • Az első forduló zártkörű: Az első kör szavazásán kizárólag a Tisza Szigetek tagjai vehetnek részt. A párt alapítói köre ezzel továbbra is jelentős kontrollt gyakorol a folyamat felett.
  • A második forduló nyitott, de a vétójog mindenek felett áll: A második körben már a választókerület összes szavazásra jogosult lakója részt vehet, de döntő korlát, hogy a párt elnöksége – élén Magyar Péterrel – fenntartja a vétójogot. „Előfordulhat, hogy a választók többségének bizalmát elnyerő jelöltet a Tisza elnöksége végül mégsem engedi indulni” – fogalmazott az elemző. Szerinte ez politikailag kettős kockázatot hordoz: egyrészt kérdésessé teszi a folyamat hitelességét, másrészt könnyen szembefordíthatja a pártot a saját aktivistáival és szimpatizánsaival. „Nem véletlen, hogy maga Magyar Péter is arról beszélt, igyekeznek ritkán élni ezzel a jogosítvánnyal” – tette hozzá.
  • A „sztárjelöltek” bukása súlyos presztízsveszteséget jelentene: Nagy Attila Tibor szerint nehezen elképzelhető, hogy a párt országosan ismert jelöltjei – például Bódis Krisztina vagy Ruszin-Szendi Romulusz – alulmaradjanak a választókerületi választáson. „Joggal adódna a kérdés: ha saját támogatóikat sem tudják meggyőzni, hogyan tudnák elérni az országos választókat?” – tette fel a kérdést az elemző. Hangsúlyozta, egy ilyen vereség nemcsak az érintett személyek, hanem az egész párt számára is megmagyarázhatatlan presztízsveszteség lenne, és a pártvezetés várhatóan mindent megtesz – akár meggyőzéssel, akár nyomásgyakorlással –, hogy ezt elkerülje.
  • Az online szavazás ellenőrizhetetlen, nincs külső kontroll: A jelöltekre történő voksolás online történik, a nemzethangja.hu felületén, papíralapú szavazás nélkül. Nincsenek helyi szavazatszámláló bizottságok, amelyek törvényileg is felelősek lennének a szavazatok megszámlálásáért. „A Tisza elnöksége – vagy az általa megbízott személyek – összesítik az adatokat, és maguk hitelesítik az eredményeket” – mutatott rá az elemző. „A papíralapú szavazás egyik fő előnye éppen az, hogy a helyi bizottságok a központtól függetlenül ismerik a valós eredményt. Itt azonban minden adat a központon keresztül fut, így a Tisza Szigetek tagjainak sincs lehetőségük ellenőrizni a valós számokat” – emelte ki Nagy Attila Tibor. Mindezek következménye szerinte az, hogy a nyilvánosságnak „bemondásra” kell elfogadnia a Tisza Párt által közzétett eredményeket.

Mivel nincs külső kontroll, csak a párt elnökségének jóhiszeműségében bízhatunk.

De vajon akkor is valós számokat tesznek-e közzé, ha azok számukra vagy az általuk preferált jelöltek számára kedvezőtlenek?”tette fel a kérdést az elemző.

Kapcsolódó vélemény

Felhévizy Félix

Magyar Nemzet

Idézőjel

Magyar Péter hatalmas öngólt lőtt, nem is tudja felfogni, hogy mekkorát hibázott

Közel az igazság pillanata.

Az Index teljes cikkét ide kattintva olvashatja el.

Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
•••
2025. november 23. 17:47 Szerkesztve
Miért csodálkozunk hogy a balosok legújabb formációja: antidemokratikus központilag kontrolált a szavazók döntését semmibe vehetik - vétó nyomást gyakorolnak a pórnépre a központból a szavazásuk kontrolálatlan, a pórnép nem ellenőrizheti a szavazás végeredményét. Ezeket nat et. fogalmazta meg... a fajtatársakról.
Válasz erre
0
0
Kétes
2025. november 23. 13:39
Így ránézésre a hidrogénszőke cicababa és a boglyahajú elmehetne bírónak is... A fejükbe nem látok bele...
Válasz erre
0
0
cutcopy
•••
2025. november 23. 13:35 Szerkesztve
"A Tisza által kialakított rendszer ezzel szemben csupán a választók részleges bevonását valósítja meg" Ja, kialakítottak egy olyan rendszert hogy már csak részlegesen merik megkockáztatni a regisztrációt a tiszához az előválasztásra..
Válasz erre
0
0
anna bolena
2025. november 23. 13:28
"Ifja, vénje, csúfja, szépe, arra jó csak, hogy letépje" A fotón temu Don Juan látható imádói körében.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!