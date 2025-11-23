Így működik a demokrácia Magyar Péternél: az elemző pontról pontra kivesézte a helyzetet

Kissé odakozmált habos almással feledtetné az újabb blamázst Magyar Péter
Kétségbeesett próbálkozás, nézzük el neki.
Nagy Attila Tibor öt pontban foglalta össze legfontosabb észrevételeit és kritikáit Magyar Péter pártjának jelöltállításáról.
A Tisza Párt jelöltállítása inkább egy erősen központosított belső mechanizmusra, mintsem valódi előválasztásra hasonlít – állapította meg Nagy Attila Tibor politikai elemző az Indexen.
Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy 2021-ben az ellenzéki előválasztás során senkit sem illetett meg vétójog, a folyamat tényleges eredményei döntötték el mind a miniszterelnök-jelölt, mind az egyéni képviselőjelöltek személyét.
A Tisza által kialakított rendszer ezzel szemben csupán a választók részleges bevonását valósítja meg”
– mutatott rá, majd öt pontban foglalta össze legfontosabb észrevételeit és kritikáit Magyar Péter pártjának jelöltállításáról.
Mivel nincs külső kontroll, csak a párt elnökségének jóhiszeműségében bízhatunk.
De vajon akkor is valós számokat tesznek-e közzé, ha azok számukra vagy az általuk preferált jelöltek számára kedvezőtlenek?” – tette fel a kérdést az elemző.
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter