Nem az én szívem formája... és dallama – Sting újra Budapesten járt

Giordana Angi egy szál gitárral, egyedül áll a színpadon, és olyan természetességgel játszik saját számokat vagy éppen feldolgozásokat angolul és olaszul, mintha már születését követően, az anyatejjel szívta volna magába a szórakoztatóiparban szereplés esszenciáját. Sőt, a közönség nagy örömére simán lenyomja Shania Twaintől a Man! I Feel Like a Womant. Nem véletlen hogy Sting őt választotta a fellépését megelőző, 30-35 perces bemelegítésre. Hangja kifejezetten erős, markáns, kellemes, és bár nekem a stílus kicsit erőtlen, inkább a laza bulizós, valóban van benne valami, ami megragadja az ember figyelmét.

Az okos fullánk

Mindezek után nagyon kíváncsi voltam arra, hogy az idén 72 éves Sting mit tesz le az asztalra és leginkább a színpadra, pláne, hogy mindig ambivalens érzelmeim voltak az előadóval szemben, aki számomra egy kicsit az okos leány karakterével rendelkezik. Általában hoz is meg nem is. Zenél is meg nem is. Énekel is meg nem is. Artikulál is meg nem is. Sőt, már a Police is jó volt... meg nem is.

Persze ízlésekről nehéz vitázni, és azt is megértem, aki szerint az énekes egykori zenekara volt a csúcs, de nekem talán az abból az időből származó dalok tetszenek legkevésbé.

Ez egyébként nem tudom jobban megmagyarázni. Míg mondjuk, egy Bono és U2 hasonlóan markáns, valamint fontos résztvevője a könnyűzenei, rockosabb vonalnak, egyben egységesebb és erőteljesebb is. Legalábbis számomra.

Pont ezért akartam élőben meghallgatni a zenészt, hogy kiderítsem, mire képes.

És bizony az elejétől, ahogy a színpadra lépett két társa kíséretében, csak úgy záporoztak a klasszikusok, kezdve a Message in a Bottle-től az Englishman in New Yorkon át a Roxanne-ig.

Ráadásul néhány dal után szerintem bárkit elkapott a hangulat, ahogy Sting néha komolyan kiengedte a hangját, gitárral a kezében járkált, állt vagy éppen ült, mert ugyan meglehetősen kis részét használta a színpadnak, általában minden szempár rászegeződött; minden száj vele énekelt; minden kéz vele tapsolt. Hozzáteszem azt is, hogy számomra talán nem is a legismertebb dalai a legkiemelkedőbbek, egy When The Angels Fall-t, Fragile-t vagy If I Evert például sokkal jobban élvezek, mint mondjuk, a New Yorkba tévedt idegen angolt, de ez legyen az én bajom.