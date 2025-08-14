Budapesten tűnt fel a világsztár, akár össze is futhatnak vele

Will Smith fia egy magyar kreációval a fején jelent meg a Grammy-gálán – 1,8 millió forintért bárki megveheti
Az amerikai celeb fia egy vámpírkastéllyal a fején vonult végig a vörösszőnyegen. A produktum egy magyar dizájner remekműve.
Nagyon jól érzi magát Budapesten a világsztár, Will Smith.
Csütörtök este lép fel Budapesten Will Smith a Man in Black és a Bad Boys filmek sztárja.
A színész, rapper, producer Smith járt már hazánkban 2019-ben. Akkor a Gemini Man című filmjét promózta, valamint születésnapja alkalmából koncertet is adott a Bazilika előtt. Akkori látogatása azonban mégis arról híresült el, hogy a színész illegálisan felmászott a Lánchíd tetejére.
A sztár ezúttal a Budapest Parkban fog fellépni csütörtök este.
Will Smith a koncert előtt több alkalommal is posztolt már közösségi oldalán a magyar fővárosról. Két, csak 24 óráig elérhető Instagram-bejegyzésben, illetve egy a show helyszínét bejáró hosszabb videóban, amelyben Smith izgatottan és elismerően nyilatkozik az csütörtök esti koncert előtt.
Nyitókép: Frederic J. Brown / AFP
