Budapesten tűnt fel a világsztár, akár össze is futhatnak vele

Csütörtök este lép fel Budapesten Will Smith a Man in Black és a Bad Boys filmek sztárja.

A színész, rapper, producer Smith járt már hazánkban 2019-ben. Akkor a Gemini Man című filmjét promózta, valamint születésnapja alkalmából koncertet is adott a Bazilika előtt. Akkori látogatása azonban mégis arról híresült el, hogy a színész illegálisan felmászott a Lánchíd tetejére.