08. 14.
csütörtök
Bad boys Man in Black Will Smith rapper Budapest producer koncert

Budapesten tűnt fel a világsztár, akár össze is futhatnak vele

2025. augusztus 14. 10:08

Nagyon jól érzi magát Budapesten a világsztár, Will Smith.

2025. augusztus 14. 10:08
null

Csütörtök este lép fel Budapesten Will Smith a Man in Black és a Bad Boys filmek sztárja.

A színész, rapper, producer Smith járt már hazánkban 2019-ben. Akkor a Gemini Man című filmjét promózta, valamint születésnapja alkalmából koncertet is adott a Bazilika előtt. Akkori látogatása azonban mégis arról híresült el, hogy a színész illegálisan felmászott a Lánchíd tetejére.

A sztár ezúttal a Budapest Parkban fog fellépni csütörtök este.

Will Smith a koncert előtt több alkalommal is posztolt már közösségi oldalán a magyar fővárosról. Két, csak 24 óráig elérhető Instagram-bejegyzésben, illetve egy a show helyszínét bejáró hosszabb videóban, amelyben Smith izgatottan és elismerően nyilatkozik az csütörtök esti koncert előtt.

Nyitókép: Frederic J. Brown / AFP

***

 

 

Sróf
2025. augusztus 14. 11:18
Fiatalkorában borzasztóan irritált. Kaliforniába jöttem, 90-es évek közepéig. Aztán volt egy szakasz, amikor kedveltem. Kb. a Men in Blacktől (1997) kezdődően a Hancockon, Legenda vagyok-on át a Hét élettel bezárólag (2008). És a 2010-es évektől újra garancia lett a szarra. Sajnálatos, hogy a színészek 98%-a egyszerűen kibaszott hülye.
billysparks
2025. augusztus 14. 10:43
A Slayer jobb!
turulminator2
2025. augusztus 14. 10:25
csak addig futhattok ossze vele, amig nem beszel Gazarol a nibber amugy ez is magyar torvenyt sertett mint a buzivonulas, de jovanazugy
Swansea2688
2025. augusztus 14. 10:16
Isten őrizzen az összefutástól, ha majmot akarok látni, majd elmegyek az állatkertbe.
