Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter jelöltállítás 444

A 444 és a Telex lett a Tisza új cselédsajtója

2025. november 23. 06:15

Magyar Péter előbb teljes sajtótilalmat rendelt el a jelöltjei körében, majd amikor ez a nyilvánosság előtt is egyre kínosabbá vált, hirtelen megjelentek az engedélyezett médiumok barátságos videói. A Tisza Párt körüli hallgatást most a 444 és a Telex próbálja kimosdatni ártalmatlan, érdemi kérdést messziről kerülő riportokkal.

2025. november 23. 06:15
null

Magyar Péter hetek óta olyan pártot épít, ahol a jelöltek a sajtó kérdéseire legfeljebb annyit mernek kinyögni, hogy „forduljanak a Tisza Párt sajtóosztályához”, majd sietve lezárják a beszélgetést. Amikor azonban ez a hallgatás már vállalhatatlanul látványossá vált – a Mandiner riportjában és Bohár Dániel felvételein is –, hirtelen két médium előtt is megnyílt a kommunikációs mennyország: a 444 és a Telex előtt. Mindkettő olyan barátságos, gondosan kiválasztott közeg, ahol a tiszás indulók máris sokkal bátrabban beszélnek. Hogy ez véletlen lenne? Nehéz így látni.

A Tisza Párt jelöltjei minden valódi kérdést elhárítanak – kivéve a 444-től érkezőket. A videó tökéletes lakájriportként működik.
A Tisza Párt jelöltjei minden valódi kérdést elhárítanak – kivéve a 444-től és a Telextől érkezőket. A videó tökéletes lakájriportként működik.
Forrás: Facebook / Tisza Párt

A kép teljesen egyértelmű volt, mielőtt a 444 színre lépett. A Mandiner korábban megírta, hogy a Tisza Párt előválasztási rendszerében nem sikerült elegendő, külsős, valódi politikai ambícióval rendelkező jelöltet találni, ezért Magyar Péter a párt alkalmazottait, koordinátorait és titkárait nevezte ki jelöltnek, „töltelékjelöltekkel” eljátszva a demokráciát. A beszámoló szerint a politikailag alkalmatlannak tartott szereplőket szoros pórázra fogták, ennek része a teljes sajtótilalom is.

Ez a gyakorlat élőben is megmutatkozott. A Mandiner riportjában, Budapest 16. OEVK-ban a tiszás jelölteket kérdezték arról, mit jelent az, hogy „előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet”, illetve hogy miért van tele baloldaliakkal a Tisza Párt listája. A jelöltek reakciója szinte kórusban érkezett: Tóth Norbert jelölt-jelölt így reagált:

Nem kívánok nyilatkozni. Azt szeretném kérni önöket, hogy forduljanak a Tisza sajtóosztályához. Szívesen elküldik a válaszokat önöknek.

Dr. Kiss Máté jelölt-jelölt ugyanezt az üzenetet ismételgette, immár e-mail címekkel fűszerezve:

Szeretném megkérni, hogyha bármilyen kérdése van, akkor forduljon a [email protected].

A Mandiner korábban azt is megírta, hogy rettegnek a tiszás jelölt-jelöltek Magyar Pétertől. Nem mernek semmit mondani, és a videók alapján ez a mondat szó szerint megelevenedett. Még a legegyszerűbb, józan paraszti ésszel érthető kérdésre – „mi motiválta önt, hogy elinduljon?” – is csak annyi jutott: a sajtóosztály, a sajtóosztály és újra a sajtóosztály.

A Tisza kommunikációs stratégiája más helyzetekben is ugyanilyen zárt. A Mandiner korábban beszámolt róla: Bohár Dániel felhívta dr. Vass Antalt, a Tisza egyik jelöltjét, akinek jelölté válásának körülményeit sem sikerült tisztázni. A beszélgetés már a kezdetektől feszült hangulatban zajlott, a jelölt pedig határozott elutasítással reagált Bohár kérdéseire, mondván, „nem fut be a csőbe”. A legkellemetlenebb rész a Soros-ügy volt. Nem sikerült egyértelműen tisztázni azt sem, hogy valóban felköszöntötte-e augusztusban Soros Györgyöt 95. születésnapja alkalmából.

A sebész nem csupán kitérő választ adott, hanem tagadta is, hogy a köszöntés egyáltalán megtörtént volna, majd a hívás végére annyira zavarba jött, hogy az elköszönés helyett még Bohár Dánielt is felköszöntötte.

A 444 a Tisza Párt szolgálatában, avagy a lakájriport születése

Ebben a közegben jelenik meg a 444, amely hirtelen teljes hozzáférést kapott a Tisza előválasztásához, a hajdúböszörményi jelöltekhez, sőt még a helyi polgármesterhez is. Az ott közzétett riportból tudjuk, hogy a stáb Hajdúböszörményben, a Tisza előválasztásán forgatott, és megszólaltatták a tiszás indulókat. A videó már az első kérdésnél megadja az alaphangot:

Itt vagyunk Hajdúböszörményben, ahol a Tisza előválasztásával kapcsolatban kérdeztük a jelölteket, köztük a helyi polgármestert is. Ön tavaly nyáron függetlenként győzte le az akkori fideszes polgármestert, most miért döntött úgy, hogy a Tisza színeiben indul a jelöltválasztáson?

A riportban egymást követik a kíméletes, gondosan puhára szabott kérdések: az alpolgármester lemondásának érzelmi hatásáról, a jelölttársak tapasztalatairól, a család reakcióiról, a választókerületi esélyek megfordíthatóságáról, a személyes meggyőzési élményekről, valamint arról, mit jelent, hogy három jelölt egyszerre kampányol, és mennyire valódi a közöttük zajló verseny. Ha ezeket egymás mellé tesszük, egyértelmű, miről szól a 444 riportja: nincs benne kérdés a Tisza belső ellentmondásairól, a töltelékjelöltek problémájáról, a sajtótilalomról, a jelöltek politikai súlyáról, a gazdaságpolitikai vitákról, vagy arról, miért nem mernek másutt megszólalni. Van viszont bőven érzelmi, hangulati, könnyen kezelhető kérdés arról, ki hogyan érez, mit tapasztal és mit szeretne.

A lakájmédiának pontosan ez a dolga: úgy tesz, mintha riportot készítene, de a valódi konfliktusokat gondosan kikerüli.

Miközben máshol a Tisza jelöltjei még arra sem válaszolnak, hogy mi motiválta őket, hogy elinduljanak, a 444 kamerája előtt már hosszasan beszélhetnek arról, hogy „az emberek a saját bőrükön érzik a változást”. Nem nehéz észrevenni, hogy ez a felállás úgy néz ki, mint egy finoman összefésült, koordinált akció a Tisza és a 444 között: máshol csak a sajtóosztályt kapjuk, itt viszont mindenki hosszan és biztonságban mondhatja a kampánymondatokat. Az egész konstrukció súlytalanságát a hajdúböszörményi polgármester egyetlen mondatban intézi el. A 444 videójában elhangzik tőle:

Ha két fiú nyer is, nagyon boldog leszek, mert azt látom, hogy mind a ketten alkalmasak, és hogy biztos vagyok abban, hogy ők is ezt fogják képviselni. Tehát nem muszáj itt nekem ezt a jelölt jelöltséget megnyerni. Az a fontos, hogy a Tisza nyerjen minden körülmények között.

Majd amikor a riporter rákérdez a versenyre, ez következik:

Szerintem nincs. Szerintem nincs verseny.

Vagyis egy olyan előválasztás zajlik, ahol maga a jelölt mondja ki, hogy szerinte nincs verseny, és hogy nem muszáj neki nyerni. Ez önmagában is jelzi, milyen súlya van a folyamatnak – arra pedig már senki sem kérdez rá, hogy ez mennyire egyezik azzal a képpel, amit a Tisza a nyilvánosság felé mutat.

A Mandiner korábban arról is beszámolt, hogy a párt belső folyamatait ismerő források szerint a Tiszában tudatosan kerestek olyan jelölteket, akiket az előválasztás lezárulta után egyszerűen el lehet tüntetni a nyilvános politikai porondról. Ebben a fényben a „nincs verseny” és a „nem muszáj nekem megnyerni” típusú mondatok elég világosan illeszkednek a töltelékjelölt logikába.

Lakájmédiának ideális feladat: kockázat nélküli „megszólalás”

A kép tehát így áll össze:

  • a Mandiner riportjában a tiszás jelöltek szinte rettegve ismételgetik, hogy „forduljanak a Tisza sajtóosztályához”,
  • Bohár Dániel hívásaira „nem fut be a csőbe” típusú elutasítással reagálnak,
  • a jelöltek csupán e-mail címeket és press@…-t hajlandók bemondani,
  • a párt belső köreiből származó információk szerint „töltelékjelöltekről” beszélünk, akiket szoros kontroll alatt tartanak.
  • És mindeközben megjelenik egy médium, amelynek kamerája előtt hirtelen:
  • van idő hosszasan beszélni,
  • nincs szó a kellemetlen részletekről,
  • a legélesebb mondat legfeljebb annyi, hogy „ütnek-vágnak ott, ahol tudnak”,
  • az előválasztás tét nélkülisége ugyan elhangzik, de következmény nélkül.

Ez a médium a 444.

Ha valaki ez alapján nem látja, miért nevezhető a 444 a Tisza cselédsajtójának, annak érdemes egymás után megnézni a szereplőket előbb a Mandiner, majd a 444 kamerája előtt. Az egyik helyen csak a [email protected] és a Tisza sajtóosztálya létezik, a másik helyen meg a gondosan kiválogatott, kockázatmentes mondatok.

A szereposztás egyre világosabb: a Tisza dönt, kihez nem szól, és a 444 az, akihez mindig szívesen.

A 444 után a Telex is beáll a Tisza mögé

A történet azonban itt nem ér véget. A 444 mellett villámgyorsan megérkezett a második „engedélyezett” médium is: a Telex, amely ugyanúgy a Tisza kiválasztott, előre jóváhagyott buborékába kapott betekintést. A jelöltek ott is pontosan akkor és úgy szólalhattak meg, amikor a párt központja engedélyezte. A Telex videójában el is hangzik, hogy a Tisza pártban végül úgy döntöttek, hogy néhány általuk kiválasztott választókerületben engedik nyilatkozni az előválasztás jelöltjeit. 

Vagyis nem a sajtó szabadon kérdez, hanem a párt dönti el, ki, mikor és milyen keretek között szólalhat meg.

Már a felütés is árulkodó: a Telex szerint „a kezdeti elzárkózás után” kaptak lehetőséget, vagyis a Tisza vezetése szabályozza, melyik médiumot mikor engedi be a saját, gondosan kontrollált politikai terébe. A videó hangulata – akárcsak a 444 esetében – egyértelműen lakájlogikát követ. A riport elején maga a Telex újságírója állítja, hogy a jelöltek addig semmire sem válaszoltak, mindenhol a [email protected] mutogattak. Most viszont, csodálatos módon, hirtelen mégis megnyílnak – de kizárólag előttük, a beleegyezett helyszínen, a párt által előre meghatározott formában, ráadásul mindhárom jelöltet egyszerre összeültetve.

Így vált a Telex a Tisza második lakájmédiumává: amely csak ott és úgy forgathat, ahol a párt engedi, és ahol garantáltan nem hangzik el semmi, ami a Tisza vezetésének kellemetlen lenne.

A két videó tökéletesen egészíti ki egymást:

  • a 444 a hajdúböszörményi jelölteket simogatta körbe,
  • a Telex pedig a bajai jelölteket.

Mindkét médium olyan szerepet kapott, amelyben papíron riportnak tűnhetnek, de valójában a párt kommunikációját közvetítik, konfliktus és kontrollkérdés nélkül.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

