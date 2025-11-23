A 444 és a Telex lett a Tisza új cselédsajtója

Magyar Péter hetek óta olyan pártot épít, ahol a jelöltek a sajtó kérdéseire legfeljebb annyit mernek kinyögni, hogy „forduljanak a Tisza Párt sajtóosztályához”, majd sietve lezárják a beszélgetést. Amikor azonban ez a hallgatás már vállalhatatlanul látványossá vált – a Mandiner riportjában és Bohár Dániel felvételein is –, hirtelen két médium előtt is megnyílt a kommunikációs mennyország: a 444 és a Telex előtt. Mindkettő olyan barátságos, gondosan kiválasztott közeg, ahol a tiszás indulók máris sokkal bátrabban beszélnek. Hogy ez véletlen lenne? Nehéz így látni.

A Tisza Párt jelöltjei minden valódi kérdést elhárítanak – kivéve a 444-től és a Telextől érkezőket. A videó tökéletes lakájriportként működik.

Forrás: Facebook / Tisza Párt

A kép teljesen egyértelmű volt, mielőtt a 444 színre lépett. A Mandiner korábban megírta, hogy a Tisza Párt előválasztási rendszerében nem sikerült elegendő, külsős, valódi politikai ambícióval rendelkező jelöltet találni, ezért Magyar Péter a párt alkalmazottait, koordinátorait és titkárait nevezte ki jelöltnek, „töltelékjelöltekkel” eljátszva a demokráciát. A beszámoló szerint a politikailag alkalmatlannak tartott szereplőket szoros pórázra fogták, ennek része a teljes sajtótilalom is.