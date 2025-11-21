Kínos: Facebookon nagy a szájuk, de a sajtónak nem mernek nyilatkozni a tiszás jelöltek

Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban.
Miért nem engedi nyilatkozni Magyar Péter a jelöltjeit? Talán őket is „agyhalottnak” tartja? Riportunk.
Budapest 16. OEVK tiszás jelöltjeit kérdeztük Tarr Zoltán mondatairól: mit jelent az, hogy előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet?
Továbbá arról is faggattuk volna őket, hogy miért van tele baloldaliakkal a Tisza Párt listája.
A jelöltek nem voltak hajlandóak válaszolni a kérdéseinkre.
Magyar Péter megtiltotta nekik. Lehet, hogy azért, mert őket is „agyhalottnak” tartja?
