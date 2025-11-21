Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarr Zoltán agyhalott tiszás Magyar Péter Budapest Mandiner

Kínos: Facebookon nagy a szájuk, de a sajtónak nem mernek nyilatkozni a tiszás jelöltek

2025. november 21. 08:15

Miért nem engedi nyilatkozni Magyar Péter a jelöltjeit? Talán őket is „agyhalottnak” tartja? Riportunk.

2025. november 21. 08:15
null

Budapest 16. OEVK tiszás jelöltjeit kérdeztük Tarr Zoltán mondatairól: mit jelent az, hogy előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet?

Továbbá arról is faggattuk volna őket, hogy miért van tele baloldaliakkal a Tisza Párt listája. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

A jelöltek nem voltak hajlandóak válaszolni a kérdéseinkre.

Magyar Péter megtiltotta nekik. Lehet, hogy azért, mert őket is „agyhalottnak” tartja?

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. november 21. 12:20
Mennyire hülye az, aki egy ilyen barom mellé áll?
Válasz erre
0
0
pina-noir-2
2025. november 21. 10:42
Te jó ég! Ennyire karakternélküli, semmitmondó alakokat nem is láttam a politikai élet környékén. Egyszerűen nem értem, hogy lehet ilyen alakokat felvonultató párttal szimpatizálni.
Válasz erre
1
0
machet
2025. november 21. 09:57
Az a platform azért lett kitalálva.Elsősorban a sötét gyökerek játszótere.A manipulációs demokrácia alapeleme lett.A kivétel elenyésző.
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. november 21. 09:43
Én a proletárdiktatúrába születtem és életem egy részét ebben éltem le. Ennek a lényege, hogy a hatalmat mi a proletárok vesszük át. És ez a legigazságosabb legjobb társadalmi berendezkedés. De, ha ez így van akkor aki nem ért ezzel egyet az ellenség, aki hezitál, spekulál visszakérdez az szintén. Megvan a bölcs vezérünk annak az útmutatásai szerint kell élnünk, dolgoznunk, aki nem így tesz az ellenség. És itt lép életbe a diktatúra szó, mert az öntudatlan embereket kényszeríteni kell arra, hogy ezt a csúcsideológiát (vallást?) elfogadják és szolgálják. Ez feljogosít arra, hogy leszámoljunk az ellenséggel a gyengédtelen érted haragszom nem ellened elv alapján. Na csesszétek meg agyhalottak! Megint feltaláltátok a kommunizmust faszfejek!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!