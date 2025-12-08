Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háborús propaganda Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet közvélemény-kutatás orosz-ukrán háború

Itt vannak a számok: a magyarok többsége fellépne a külföldi háborús uszítás ellen

2025. december 08. 18:48

A megkérdezettek leginkább az online médiatérben találkoznak háborús propagandával.

2025. december 08. 18:48
null

A háborús propaganda észlelésével, a háborúpárti narratívák terjesztése mögött álló szereplőkkel, illetve az ezekkel összefüggő állami fellépéssel kapcsolatos lakossági véleményeket vizsgálta meg a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet, a megbízásából készült közvélemény-kutatásban.

A kutatás alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a polgárok érzékelik a háborús propagandát a hazai nyilvánosságban. A megkérdezettek 56 százaléka nyilatkozott úgy, hogy találkozott már orosz vagy ukrán háborús propagandával, ezzel szemben 42 százalékuk nem tapasztalta ezt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk
Tovább a cikkhezchevron

A közéleti hírekről kizárólag online forrásokból tájékozódó polgárok az átlagot számottevően meghaladó mértékben, 73 százalékban számoltak be arról, hogy találkoztak ilyen tartalmakkal. Ez elválaszthatatlan attól a ténytől, hogy az idegen államok manipulációs lehetőségei a digitális platformokon – a hagyományos médiumokhoz viszonyítva – jóval kiterjedtebbek, ezért 

az online médiatér a külföldi befolyásolási kísérletek elsődleges célterületének tekinthető.

A Kutatóintézet szerint fontos hangsúlyozni, hogy a háborúpárti propaganda terjesztése mögött nem csupán a hadviselő felek állhatnak. A közvélemény valószínűsíti, hogy Oroszországon és Ukrajnán kívül Brüsszel, illetve a politikai nyomásgyakorló infrastruktúra szereplői is aktív alakítói a szóban forgó kommunikációs műveleteknek. 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kacsoh Dániel

Facebook

Idézőjel

Ez az interjú bizony kőkemény ukrán propaganda

Zelenszkij nyilván tolja a mantrát: addig akar háborúzni, amíg térdre nem kényszeríti az oroszokat.

A felmérés szerint a magyarok csaknem azonos arányban vélekednek úgy, hogy Ukrajna (65 százalék) és Oroszország (64 százalék) háborúpárti propagandát folytat Magyarországon, valamint a válaszadók többségének ugyanez a benyomása az Európai Unióról (66 százalék) és a Soros Györgyhöz köthető szervezetekről is (54 százalék).

A kutatási adatok tanúsága szerint a magyarok 

elengedhetetlennek tartják a határozott állami fellépést a háborús propaganda és a háborúpárti kommunikációs narratívák valamennyi formája ellen.

Ennek megfelelően a válaszadók elsöprő többsége szorgalmazza, hogy az állam lépjen fel azzal szemben, aki az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban a magyar nyilvánosságban

  • olyan dezinformációt terjeszt, miszerint Magyarország részt vesz a háborúban, vagy
    háborús propagandát terjeszt (72-72 százalék), illetve
  • az egyik hadviselő fél érdekeit Magyarország érdekei fölé helyezi, vagy támadja hazánk
    kimaradását a háborúból (67-67 százalék) 
     

Fotó: Genya SAVILOV / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!