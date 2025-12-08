Mint az őrült, ki letépte láncát: felrúgták a németek Amerika összes javaslatát, nem békélnének meg Oroszországgal
Döntött a német kormány.
A megkérdezettek leginkább az online médiatérben találkoznak háborús propagandával.
A háborús propaganda észlelésével, a háborúpárti narratívák terjesztése mögött álló szereplőkkel, illetve az ezekkel összefüggő állami fellépéssel kapcsolatos lakossági véleményeket vizsgálta meg a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet, a megbízásából készült közvélemény-kutatásban.
A kutatás alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a polgárok érzékelik a háborús propagandát a hazai nyilvánosságban. A megkérdezettek 56 százaléka nyilatkozott úgy, hogy találkozott már orosz vagy ukrán háborús propagandával, ezzel szemben 42 százalékuk nem tapasztalta ezt.
A közéleti hírekről kizárólag online forrásokból tájékozódó polgárok az átlagot számottevően meghaladó mértékben, 73 százalékban számoltak be arról, hogy találkoztak ilyen tartalmakkal. Ez elválaszthatatlan attól a ténytől, hogy az idegen államok manipulációs lehetőségei a digitális platformokon – a hagyományos médiumokhoz viszonyítva – jóval kiterjedtebbek, ezért
az online médiatér a külföldi befolyásolási kísérletek elsődleges célterületének tekinthető.
A Kutatóintézet szerint fontos hangsúlyozni, hogy a háborúpárti propaganda terjesztése mögött nem csupán a hadviselő felek állhatnak. A közvélemény valószínűsíti, hogy Oroszországon és Ukrajnán kívül Brüsszel, illetve a politikai nyomásgyakorló infrastruktúra szereplői is aktív alakítói a szóban forgó kommunikációs műveleteknek.
Zelenszkij nyilván tolja a mantrát: addig akar háborúzni, amíg térdre nem kényszeríti az oroszokat.
A felmérés szerint a magyarok csaknem azonos arányban vélekednek úgy, hogy Ukrajna (65 százalék) és Oroszország (64 százalék) háborúpárti propagandát folytat Magyarországon, valamint a válaszadók többségének ugyanez a benyomása az Európai Unióról (66 százalék) és a Soros Györgyhöz köthető szervezetekről is (54 százalék).
A kutatási adatok tanúsága szerint a magyarok
elengedhetetlennek tartják a határozott állami fellépést a háborús propaganda és a háborúpárti kommunikációs narratívák valamennyi formája ellen.
Ennek megfelelően a válaszadók elsöprő többsége szorgalmazza, hogy az állam lépjen fel azzal szemben, aki az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban a magyar nyilvánosságban
