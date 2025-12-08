Itt vannak a számok: a magyarok többsége fellépne a külföldi háborús uszítás ellen

A háborús propaganda észlelésével, a háborúpárti narratívák terjesztése mögött álló szereplőkkel, illetve az ezekkel összefüggő állami fellépéssel kapcsolatos lakossági véleményeket vizsgálta meg a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet, a megbízásából készült közvélemény-kutatásban.

A kutatás alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a polgárok érzékelik a háborús propagandát a hazai nyilvánosságban. A megkérdezettek 56 százaléka nyilatkozott úgy, hogy találkozott már orosz vagy ukrán háborús propagandával, ezzel szemben 42 százalékuk nem tapasztalta ezt.