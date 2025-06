„Néhány gondolat a hírhedt Zelenszkij-interjú másnapján.

Először is: az ukrán állam teljhatalmú és világhíres vezetőjével interjút készíteni mindenképp médiaesemény, valóban exkluzív tartalom. Ezt szögezzük le az elején! És jegyezzük meg: szintén exkluzív volt, amikor első nemzetközi interjúját a Mandiner Maxima című műsorának adta az új lengyel elnök. A progresszív sajtó az előbbit az égig repítette, az utóbbit szimplán elhallgatta.

Aztán: volt kollégám, a fotózásban ugyancsak kiváló Vörös Szabolcs a Válasz Online részéről fájó módon nem kérdezett rá a kárpátaljai magyar közösséget napi szinten érő sérelmekre és jogfosztásokra az ukrán állam részéről, s emiatt, meg az egész beszélgetés hangulata nyomán aligha véletlen az összbenyomás: itt valaki totálisan azonosult a kijevi nézőponttal. Ahogy ezzel kapcsolatban a sajtómunkás maga fogalmazott, priorizálni kellett, vannak fontosabb ügyek. Világos.

S nyilván ezzel nincs egyedül, Európában ez maga a mainstream. Egyelőre. Viszont egy ilyen szituban a választott külhoni magyarokkal, a magyar kormánnyal és a magyarok többségének véleményével szemben erőszakosan fellépő, magának mindent is követelő, a saját hazájában régóta társadalmi felhatalmazás nélkül kormányzó vezető oldalára állni minimum disszonáns magatartás – minden érintett részéről. Lehetne erősebb kifejezést is használni. Maradjunk annyiban: Weber likes this!

Egyértelmű: ez az interjú tartalmát és hatását tekintve bizony kőkemény ukrán propaganda.

Zelenszkij nyilván tolja a mantrát: addig akar háborúzni, amíg térdre nem kényszeríti az oroszokat. Csakhogy ez 2022 februárja óta nem megy. Ahogy Putyin sem tudta elfoglalni Ukrajnát, nem is fogja tudni. Patthelyzet és halálgyár. Brüsszel mégis Kijev kiszolgálójává szegődik, akár a saját kárára/kárunkra is. Szomorú.

Az ukrán elnök tehát Európa padlóra küldése árán is folytatni akarja a harcokat, ez az érdeke.

Aki e mellé áll, az szembehelyezkedik az európai és a magyar érdekkel. Oroszország nem a barátunk, sőt, de a jelek szerint Ukrajna sem. A mi »barátunk« a fegyverszünet és a béke lenne, majd egy új biztonsági konstrukció, a versenyképesség felpörgetésével, a társadalmaink javára. Ez lenne A valódi MORALITÁS!”