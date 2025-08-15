Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
jótevő Lukács Adorján Fehér Tibor Beat zenész Fekete Vonat rapper sztár

Titokzatos jótevő mentette meg a híres magyar rapper életét (VIDEÓ)

2025. augusztus 15. 18:29

A Fekete Vonat hajléktalanná vált sztárjának élete megváltozott, hamarosan új lemeze is megjelenhet.

2025. augusztus 15. 18:29
Fehér Tibor magyar rapper Fekete Vonat

Egy videó tanúsága szerint egy titokzatos jótevő – akit információink szerint Máténak hívnak – és a Lukács Adorján, a Roma Értelmiségi Műhely elnöke úgy döntöttek, megváltoztatják a Fekete Vonat sztárjának életét, és segítenek neki talpra állni. Fehér Tibor, azaz Beat kálváriáját az egész ország ismerheti, hiszen a Fekete Vonat telt házas Aréna-koncertje után a zenész a nyilvánosság szeme láttára vált hajléktalanná – idézi fel a Ripost. Az elmúlt időszaka a balhékról, a nélkülözésről és a kilátástalanságról szólt, ami abban csúcsosodott ki, hogy néhány napja egy józsefvárosi áruház parkolójában kigyulladt az az autó, amelyben lakott.

Lukács a Facebook-ra feltöltött videóban a titokzatos jótevő nevében ajánlatot tesz a zenésznek: ha hajlandó részt venni egy rehabilitáción, egy évig fizetik az albérletét, állják a gyógyulás költségeit, de finanszíroznak neki egy lemezkiadást is. 


„A hír igaz, valóban van egy jótevőm, aki ajánlatot tett nekem. Kijelentette, hogy amennyiben részt veszek egy rehabilitáción, és az elvárt igényeknek megfelelően viselkedek, akkor segít nekem abban, hogy visszataláljak a helyes útra és újra a régi fényemben tündököljek. Konkrétan lakhatási segítséget ajánlott fel, és finanszírozást a dalaimmal, illetve a lemezemmel kapcsolatban, ami remélem, hogy meg fog jelenni a közeljövőben”– ismerte el a Ripost megkeresésére a rapper, aki azt is részletezte, hogy milyen normáknak kell megfelelnie a megbeszéltek alapján.

„A drogos mivoltomat teljesen el kell felejtenem és magam mögött kell hagynom. Az életvitelemet teljesen rendben kell szednem. Megállapodást kötöttünk. Érzem magamban az erőt, ilyen lehetőséget egyszer kap az ember... vagy egyszer sem! Minden rajtam múlik, most mindent elérhetek, viszont ha elrontom, akkor semmim sem lesz. Én bízok ebben az ajánlatban, ebben a jótevőben. Elvárja tőlem, hogy méltó legyek ahhoz, ami tényleg vagyok” – tette hozzá a zenész.

Nyitókép: Ripost/Facebook

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!