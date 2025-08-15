Titokzatos jótevő mentette meg a híres magyar rapper életét (VIDEÓ)

Egy videó tanúsága szerint egy titokzatos jótevő – akit információink szerint Máténak hívnak – és a Lukács Adorján, a Roma Értelmiségi Műhely elnöke úgy döntöttek, megváltoztatják a Fekete Vonat sztárjának életét, és segítenek neki talpra állni. Fehér Tibor, azaz Beat kálváriáját az egész ország ismerheti, hiszen a Fekete Vonat telt házas Aréna-koncertje után a zenész a nyilvánosság szeme láttára vált hajléktalanná – idézi fel a Ripost. Az elmúlt időszaka a balhékról, a nélkülözésről és a kilátástalanságról szólt, ami abban csúcsosodott ki, hogy néhány napja egy józsefvárosi áruház parkolójában kigyulladt az az autó, amelyben lakott.

Lukács a Facebook-ra feltöltött videóban a titokzatos jótevő nevében ajánlatot tesz a zenésznek: ha hajlandó részt venni egy rehabilitáción, egy évig fizetik az albérletét, állják a gyógyulás költségeit, de finanszíroznak neki egy lemezkiadást is.



„A hír igaz, valóban van egy jótevőm, aki ajánlatot tett nekem. Kijelentette, hogy amennyiben részt veszek egy rehabilitáción, és az elvárt igényeknek megfelelően viselkedek, akkor segít nekem abban, hogy visszataláljak a helyes útra és újra a régi fényemben tündököljek. Konkrétan lakhatási segítséget ajánlott fel, és finanszírozást a dalaimmal, illetve a lemezemmel kapcsolatban, ami remélem, hogy meg fog jelenni a közeljövőben”– ismerte el a Ripost megkeresésére a rapper, aki azt is részletezte, hogy milyen normáknak kell megfelelnie a megbeszéltek alapján.

„A drogos mivoltomat teljesen el kell felejtenem és magam mögött kell hagynom. Az életvitelemet teljesen rendben kell szednem. Megállapodást kötöttünk. Érzem magamban az erőt, ilyen lehetőséget egyszer kap az ember... vagy egyszer sem! Minden rajtam múlik, most mindent elérhetek, viszont ha elrontom, akkor semmim sem lesz. Én bízok ebben az ajánlatban, ebben a jótevőben. Elvárja tőlem, hogy méltó legyek ahhoz, ami tényleg vagyok” – tette hozzá a zenész.

