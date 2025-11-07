Sorra szedi áldozatait saját pártján belül a Tisza vezére
A kérdés már csak az, hogy mi lesz a 106 egyéni képviselővel, ha közülük valaki „elszólja magát”. Ennyi embert még Magyar Péter sem tud folyamatosan ellenőrizni.
Lukács Adorján barátom találalata a Benőtt Szőrtüszőröl, aki nagyszülei sírjánál pózol.
„Erre kell kelnem az óceánon túl… Lukács Adorján barátom találalata a Benőtt Szőrtüszőröl, aki nagyszülei sírjánál pózol. Kínzó kérdéseim:
Tiszások! Íme rajongásotok tárgya! Egy utolsó senkiházi.”
