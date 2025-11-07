Ft
Lukács Adorján Lentulai Krisztián Magyar Péter vélemény

Erre kell kelnem az óceánon túl…

2025. november 07. 12:14

Lukács Adorján barátom találalata a Benőtt Szőrtüszőröl, aki nagyszülei sírjánál pózol.

2025. november 07. 12:14
null
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
Facebook

„Erre kell kelnem az óceánon túl… Lukács Adorján barátom találalata a Benőtt Szőrtüszőröl, aki nagyszülei sírjánál pózol. Kínzó kérdéseim:

  • Ki az a vadbarom, aki temetőből hirdeti magát, és nem Stephen King?
  • Ki az a tróger, aki régesrég elhunyt nagyszüleit használja fel politikai tőkének?
  • Ki az a neveletlen bunkó, aki úgy, hogy egyik felmenője vagy másfél évtizede hunyt el, annyira tiszteli őket, hogy annak ellenére fejfákat hagyott sírkőcsináltatás helyett, hogy több pénze volt rá, mint neked meg nekem?
  • Ki az trehány sz/\r, aki bozótkéssel tudja csak megközelíteni a halottait, de egy jó kép miatt egy egész stábot visz ki, hogy lélektelen ábrázatát megvilágítsák?

Tiszások! Íme rajongásotok tárgya! Egy utolsó senkiházi.”

Nyitókép: Lentulai Krisztián Facebook-oldala

 

esvany-0
2025. november 07. 13:13
"Tiszások! Íme rajongásotok tárgya! Egy utolsó senkiházi.” A tiszásokat ez sem fogja meghatni vagy elgondolkodtatni. Ők sem különbek...
Válasz erre
2
0
madre79
2025. november 07. 13:10
Egy szarfaszú artista! Nem kell vele foglalkozni, diliházban a helye!
Válasz erre
2
0
nyugalom
2025. november 07. 13:09
Ez maga a kígyó, a sátán. Ennek se Isten, se ember, csak saját maga. A fotósok is szegyeljek magukat.
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. november 07. 13:09
A jogerős pál bácsi sírja? Vagy a másik kommunista ág?
Válasz erre
2
0
