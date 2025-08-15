Miklósa Erika exkluzív hitvallása a Digitális Polgári Körökről

Lehetünk-e valódi polgárok a digitális világban?

Én hiszem, hogy igen.

A polgárság számomra értékvállalás, etikai tartás, felelősség, közösségi elköteleződés, szolidaritás, tisztelet, nyitottság és párbeszédre való készség. A digitális térben is így képzelem el a polgári gondolkodást, én ezt képviselem, ezt tartom magam és a családom számára mértékadónak. Tudom, hogy sokan ugyanígy vannak ezzel, noha nem biztos, hogy egyazon közösséghez tartozunk.

A digitális világ kétségtelenül újfajta színtere lett az emberi együttélésnek. A közösségi média tereiben már nem csupán információt keresünk és fogyasztunk, hanem kapcsolatokat építünk, véleményt formálunk, vitákban veszünk részt, hatást gyakorlunk.

Minden megosztás, komment vagy akár a csend is – én egyre gyakrabban választom ezt az „üzemmódot” – üzen valamit arról, kik vagyunk és mit tartunk fontosnak.

Én arra törekszem, hogy a mondanivalóm tiszteletteljes legyen. A tisztelet ugyanis nem gyengeség, hanem erő. Tudatosan figyelek arra, hogy a szavaim építsenek, hogy a beszélgetésekben a kíváncsiság vezessen, hogy a megértés ne csak szép szó legyen, hanem a jelenlétem része. Apukám mondta mindig: a példamutatás nem hangos gesztusokban rejlik, hanem abban, hogy következetesen ugyanazt képviseljük, még akkor is, amikor senki nem figyel különösebben.

Hogy voltak-e mondataim, amelyek „félrementek”? Igen. Volt, hogy én is hibáztam. De sosem célom a bántás. Nem hiszem, hogy a világ fekete-fehér lenne, nem látom „ellenségnek” azt, aki másként gondolkodik. A párbeszéd lehetőségét soha nem zárom be. Ha támogatok egy közösséget, az nem azt jelenti, hogy mástól elfordulok.

A valódi polgári magatartás nem az egyetértésben mutatkozik meg, hanem szerintem abban, hogy a másik embert akkor is méltányolom, ha a véleményét nem osztom.

Én ebben látom a saját digitális polgári vállalásomat is. Azt is gondolom, a párbeszédben benne kell lennie az esetleges hibázás, a belátás és a változás lehetőségének is. Az ember változhat, a hibákat korrigálhatja. Ugyanakkor a változásnak nem pusztán egy kijelentésnek kell lennie, hanem hosszú távon bizonyított magatartásnak. Amit mi képviselünk, azt látni fogja az utókor is. A saját kislányom is. A digitális polgár nyoma tehát nemcsak adat, hanem minta.

A digitális világban az értékképviselet nem látványos hőstett, hanem apró, következetes gesztusok sorozata.

A közösségi média ugyan a pillanatot jutalmazza, de a példamutatás hosszú távon gyűjti össze az erejét.

Azon leszek, hogy emberséggel szólaljak meg. Számomra ebben a kultúra a legfontosabb támasz és iránytű: nemcsak a művészetben, hanem a gondolkodásban, a másokhoz való odafordulásban is jelen van. Nem korlátozódik a színpadra vagy a könyvek lapjaira – ott van abban is, ahogyan kérdezünk, ahogyan figyelünk, ahogyan reagálunk egymásra. Én abban hiszek, hogy ahol a kultúra jelen van, ott a párbeszéd is otthonra talál. Ez a célom digitális polgárként is.

Nyitókép: YouTube/Képernyőkép