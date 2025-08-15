Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna határ Szlovákia

Rolleren akartak átszökni a határon hadköteles férfiak Kárpátalján

2025. augusztus 15. 18:05

A férfiak a hivatalos átkelőhelyek elkerülésével szerettek volna az Európai Unióba jutni, munkavállalás és letelepedés céljából.

2025. augusztus 15. 18:05
null

Két hadköteles korú férfit fogtak el az ukrán határőrök Kárpátalján, amikor illegálisan próbáltak átjutni Szlovákiába – írja a KárpátHír.

A határhoz rollerekkel közelítettek, amit a térfigyelő kamerák rögzítettek.

A kárpátaljai sajtó szerint egy 34 és egy 43 éves helyi lakosról van szó, akik hátizsákkal felszerelkezve indultak útnak a szlovák határ felé. A határőrök a mozgásukat a kamerarendszeren keresztül követték, majd a zöldhatártól alig 300 méterre feltartóztatták őket.

A férfiak a hivatalos átkelőhelyek elkerülésével szerettek volna az Európai Unióba jutni, munkavállalás és letelepedés céljából. 

A sikertelen próbálkozás után illegális határátlépési kísérlet miatt közigazgatási eljárás indult ellenük.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: FERENC ISZA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2025. augusztus 15. 18:24
A Bendarzsevszkij Antonok, Kaiser Ferencek és egyéb Fidesz által kitartott atlantista patkányok még mindig azt harsogják, hogy ez egy honvédő háború.
Válasz erre
5
1
letsgobrandon-2
•••
2025. augusztus 15. 18:11 Szerkesztve
milyen már hogy nem akarnak megdögleni ukrajnáért.. miközben itthon több száz kretén ukrán zászlóra recskázik
Válasz erre
5
0
Pandaka pygmaea
2025. augusztus 15. 18:10
Szegények. Holnap már a fronton lesznek.
Válasz erre
8
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!