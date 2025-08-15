Rolleren akartak átszökni a határon hadköteles férfiak Kárpátalján

Két hadköteles korú férfit fogtak el az ukrán határőrök Kárpátalján, amikor illegálisan próbáltak átjutni Szlovákiába – írja a KárpátHír.

A határhoz rollerekkel közelítettek, amit a térfigyelő kamerák rögzítettek.

A kárpátaljai sajtó szerint egy 34 és egy 43 éves helyi lakosról van szó, akik hátizsákkal felszerelkezve indultak útnak a szlovák határ felé. A határőrök a mozgásukat a kamerarendszeren keresztül követték, majd a zöldhatártól alig 300 méterre feltartóztatták őket.

A férfiak a hivatalos átkelőhelyek elkerülésével szerettek volna az Európai Unióba jutni, munkavállalás és letelepedés céljából.

A sikertelen próbálkozás után illegális határátlépési kísérlet miatt közigazgatási eljárás indult ellenük.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: FERENC ISZA / AFP