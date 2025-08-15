Ukrán zászlókkal fogadják Putyint Alaszkában (FOTÓK)

A tiltakozók arra kérték Trumpot, hogy ne kössön alkut az orosz elnökkel.

Trump jelezte: az alaszkai megbeszélés után trilaterális találkozót szervezne Zelenszkij és Putyin részvételével.

Forrás: Drew ANGERER / AFP

Elmondása szerint három lehetséges helyszín merült fel, „de messze a legegyszerűbb” lenne Alaszkában maradni. Bár korábban felvetette a területcsere lehetőségét, később megígérte az ukrán és európai vezetőknek, hogy Zelenszkij nélkül nem tárgyal erről Putyinnal.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio szerint a béke eléréséhez „szükség lesz biztonsági garanciákról szóló egyeztetésekre”, Trump pedig „nagyon súlyos következményekkel” fenyegette Moszkvát, ha nem tesz lépéseket a háború lezárása érdekében. A Fehér Ház ugyanakkor igyekezett mérsékelni a találkozóhoz fűződő várakozásokat .

Forrás: Drew ANGERER / AFP

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte: nem számítanak arra, hogy bármilyen dokumentumot aláírnának az alaszkai megbeszélés végén.