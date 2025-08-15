Ft
08. 15.
péntek
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Anchorage Egyesült Államok

Ukrán zászlókkal fogadják Putyint Alaszkában (FOTÓK)

2025. augusztus 15. 16:44

Utcára vonultak az alaszkaiak Anchorage-ben, mutatjuk, hogyan!

2025. augusztus 15. 16:44
null

Több száz fős, Ukrajnát támogató tüntetés zajlott pénteken Anchorage-ben, Alaszka legnagyobb városában, ahol Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök történelmi jelentőségű, négyszemközti megbeszélésre készül – adta hírül a Politico.

Ukránpárti tüntetők Anchorage-ben / Forrás: Drew ANGERER / AFP

A tiltakozók már kora reggel összegyűltek, és ukrán zászlókat lengetve, Kijev-párti jelszavakat skandálva felszólították Oroszországot, hogy engedjék haza a háborús övezetből elhurcolt mintegy 20 ezer ukrán gyermeket.

Sokakban felháborodást keltett az is, hogy Putyin amerikai földön, ráadásul az egykor orosz fennhatóság alatt álló Alaszkában találkozik Trumppal:

Ukrajna és Alaszka — Oroszország soha többé”

– írta Ostap Yarysh, a Razom for Ukraine alapítvány kommunikációs tanácsadója az X-en.

Forrás: Drew ANGERER / AFP

A rendezvény szervezői szerint

Alaszka elutasítja a zsarnokságot”.

Forrás: Drew ANGERER / AFP

A Native Movement nevű civil szervezet pedig úgy fogalmazott:

Putyin, egy háborús bűnös vendégül látása alaszkai földön árulás történelmünkkel és a szenvedő Ukrajna, valamint más megszállt népek iránti erkölcsi kötelességünkkel szemben.”

A tiltakozók arra kérték Trumpot, hogy ne kössön alkut az orosz elnökkel.

Trump jelezte: az alaszkai megbeszélés után trilaterális találkozót szervezne Zelenszkij és Putyin részvételével.

Forrás: Drew ANGERER / AFP

Elmondása szerint három lehetséges helyszín merült fel, „de messze a legegyszerűbb” lenne Alaszkában maradni. Bár korábban felvetette a területcsere lehetőségét, később megígérte az ukrán és európai vezetőknek, hogy Zelenszkij nélkül nem tárgyal erről Putyinnal.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio szerint a béke eléréséhez „szükség lesz biztonsági garanciákról szóló egyeztetésekre”, Trump pedig „nagyon súlyos következményekkel” fenyegette Moszkvát, ha nem tesz lépéseket a háború lezárása érdekében. A Fehér Ház ugyanakkor igyekezett mérsékelni a találkozóhoz fűződő várakozásokat .

Forrás: Drew ANGERER / AFP

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte: nem számítanak arra, hogy bármilyen dokumentumot aláírnának az alaszkai megbeszélés végén.

***

Fotók: Drew ANGERER / AFP

