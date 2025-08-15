Ukrán zászlókkal fogadják Putyint Alaszkában (FOTÓK)
2025. augusztus 15. 16:44
Utcára vonultak az alaszkaiak Anchorage-ben, mutatjuk, hogyan!
2025. augusztus 15. 16:44
Több száz fős, Ukrajnát támogató tüntetés zajlott pénteken Anchorage-ben, Alaszka legnagyobb városában, ahol Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök történelmi jelentőségű, négyszemközti megbeszélésre készül – adta hírül a Politico.
A tiltakozók már kora reggel összegyűltek, és ukrán zászlókat lengetve, Kijev-párti jelszavakat skandálva felszólították Oroszországot, hogy engedjék haza a háborús övezetből elhurcolt mintegy 20 ezer ukrán gyermeket.
Elmondása szerint három lehetséges helyszín merült fel, „de messze a legegyszerűbb” lenne Alaszkában maradni. Bár korábban felvetette a területcsere lehetőségét, később megígérte az ukrán és európai vezetőknek, hogy Zelenszkij nélkül nem tárgyal erről Putyinnal.
Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio szerint a béke eléréséhez „szükség lesz biztonsági garanciákról szóló egyeztetésekre”, Trump pedig „nagyon súlyos következményekkel” fenyegette Moszkvát, ha nem tesz lépéseket a háború lezárása érdekében. A Fehér Ház ugyanakkor igyekezett mérsékelni a találkozóhoz fűződő várakozásokat .
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte: nem számítanak arra, hogy bármilyen dokumentumot aláírnának az alaszkai megbeszélés végén.