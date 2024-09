Áll a bál a keresztények és a muszlimok között, mégis mindenki macskákat lógat a villanyvezetékekre

Nyitókép: Böjtös Gábor

Újabb hónap, újabb érdekes, izgalmas és változatos társasjátékok, azonban az augusztus nem az izzasztó kihívásokkal lopta be magát a játékosok szívébe, sőt a kiadók kifejezetten pihenni hagyták a gamereket, és inkább a családokat, a gyerekeket és a könnyed szórakozásra vágyó baráti társaságokat célozták meg. A teljesség igénye nélkül mutatunk most be négy olyan társasjátékot, amely könnyen bekerülhet a kedvencek közé, és túl sok időt bizony egyiknél sem kell a szabálymagyarázásra és a tanulásra fordítanunk.