Őrültségről beszélt a 150 ezres ország kapitánya, miután tv-n keresztül nézte, ahogy csapata kijut a világbajnokságra

Az alig 150 ezres Curacao minden idők legkevesebb lakosú országaként jutott ki futball-világbajnokságra, de a csoda majdnem szertefoszlott, amikor a 94. percben a játékvezető büntetőt ítélt Jamaica javára.

„Az ellenfél kétszer a kapufát, egyszer pedig a keresztlécet találta el és aztán jött a büntető. Szerencsére a videobíró közbelépett. Erre való, de sosem lehet tudni, ugye?” – utalt arra Advocaat, hogy a VAR segítségével a salvadori bíró újranézte az esetet, majd megváltoztatta az ítéletét, így maradt a Curacao számára kedvező gól nélküli döntetlen. „Egy ilyen pillanat miatt el lehet veszteni a meccset, ezért mondom, hogy a futballban nüanszokon múlnak a dolgok”.