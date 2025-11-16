Ft
11. 16.
vasárnap
Marco Rossi Magyarország válogatott meccs vb kapitány Írország

„Harcra fel!” – Orbán Viktor már hangol az írek elleni meccsre

2025. november 16. 13:50

Az izgatottság nem véletlen, talán az elmúlt évek legfontosabb mérkőzése veszi kezdetét 15 órakor.

2025. november 16. 13:50
null

Mint ahogy arról a Mandiner is beszámolt, talán az elmúlt évek legfontosabb tétmérkőzése vár labdarúgó-válogatottunkra november 16-án, vasárnap 15 órától. 

Az utolsó világbajnoki selejtezőmérkőzésen, a Puskás Arénában rendezett 

Magyarország–Írország összecsapáson dől el, hogy a mieink kivívják-e a pótselejtező lehetőségét, életben tartva ezzel az álmot, hogy 1986 után újra vb-n szurkolhassunk nekik.

A mérkőzésre Orbán Viktor miniszterelnök is készül, aki egy képválogatást tett közzé Facebook-oldalán, melyen az látható, hogy miként érkeznek a szurkolók az Arénába.

A fotókhoz kísérőszövegként azt írta, 

Mindent bele! Mindjárt kezdünk!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ezt tudjuk eddig a meccsről

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint kulcsfontosságú lesz a vendégek

  • pontrúgásainak és 
  • beíveléseinek elhárítása, és hogy 
  • ne erőltessék ránk sajátos játékstílusukat, továbbá
  • ne üljünk fel semmilyen provokációnak. 

A magyar válogatott kezdő 11-e a következőképp alakul:

Mint ismert, Magyarország számára a döntetlen is elég a második hely megszerzéséhez, míg az írek csak és kizárólag győzelem esetén juthatnak a következő körbe. Matematikailag a csoportelsőség és ezzel az automatikus vb-részvétel is összejöhet még, de kevés annak a valószínűsége, hogy a listavezető portugálok otthon nem győzik le a már biztos utolsó örményeket.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

