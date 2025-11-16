„Harcra fel!” – Orbán Viktor már hangol az írek elleni meccsre

Mint ahogy arról a Mandiner is beszámolt, talán az elmúlt évek legfontosabb tétmérkőzése vár labdarúgó-válogatottunkra november 16-án, vasárnap 15 órától.

Az utolsó világbajnoki selejtezőmérkőzésen, a Puskás Arénában rendezett

Magyarország–Írország összecsapáson dől el, hogy a mieink kivívják-e a pótselejtező lehetőségét, életben tartva ezzel az álmot, hogy 1986 után újra vb-n szurkolhassunk nekik.

A mérkőzésre Orbán Viktor miniszterelnök is készül, aki egy képválogatást tett közzé Facebook-oldalán, melyen az látható, hogy miként érkeznek a szurkolók az Arénába.

A fotókhoz kísérőszövegként azt írta,