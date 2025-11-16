„Harcra fel!” – Orbán Viktor már hangol az írek elleni meccsre

Magyarország–Írország: még első kalaposak is lehetnénk a vb-pótselejtezőn – a fehéroroszok már megcsinálták a csodát
Más kérdés, hogy jó lenne-e az nekünk...
Az izgatottság nem véletlen, talán az elmúlt évek legfontosabb mérkőzése veszi kezdetét 15 órakor.
Az utolsó világbajnoki selejtezőmérkőzésen, a Puskás Arénában rendezett
Magyarország–Írország összecsapáson dől el, hogy a mieink kivívják-e a pótselejtező lehetőségét, életben tartva ezzel az álmot, hogy 1986 után újra vb-n szurkolhassunk nekik.
A mérkőzésre Orbán Viktor miniszterelnök is készül, aki egy képválogatást tett közzé Facebook-oldalán, melyen az látható, hogy miként érkeznek a szurkolók az Arénába.
A fotókhoz kísérőszövegként azt írta,
Mindent bele! Mindjárt kezdünk!”
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Marco Rossi szövetségi kapitány szerint kulcsfontosságú lesz a vendégek
A magyar válogatott kezdő 11-e a következőképp alakul:
Mint ismert, Magyarország számára a döntetlen is elég a második hely megszerzéséhez, míg az írek csak és kizárólag győzelem esetén juthatnak a következő körbe. Matematikailag a csoportelsőség és ezzel az automatikus vb-részvétel is összejöhet még, de kevés annak a valószínűsége, hogy a listavezető portugálok otthon nem győzik le a már biztos utolsó örményeket.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Más kérdés, hogy jó lenne-e az nekünk...