Kocsis Máté „személyes kedvence” a tiszás Boda Tímea

Teljes a káosz – a Tisza Párt jelöltjei maguk sem tudják, hol és miért indulnak
Hont András és Ceglédi Zoltán szerint gyanús mozgások történtek a Nemzet Hangja oldalán, amíg a legtöbben aludtak.
Össze-vissza írogatnak mindenfélét a tiszás jelölt-jelöltek – fogalmazott közösségi oldalán közzétett videójában a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté szavaiból az derült ki: a tiszás jelöltek sokszor azt sem tudják, melyik körzetben indulnak az előválasztáson.
A tiszás jelölt-jelöltek bemutatásának estéjén megjelent Boda Tímea ajánlószövege is, melyben – idézte fel egy Szentesen készül videóban Kocsis Máté – azt ígéri, hogy Cegléd, Csemő, Abony, Nagykőrös és a környék települései végre erős hangot kapnak a nagypolitikában.
A bemutatkozást három perc múlva törölték.
Később már Gomba, Bénye, Monor, Káva és Tápióság településeket sorolja el Boda Tímea bemutatkozásában, ugyanabban a szövegkörnyezetben, csakhogy – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője –
a ceglédi és a monori két különböző választókörzet.
Kocsis Máté szerint ez egyfelől lehet szórakoztató nekünk, de annak nem, akinek „el kell szenvednie, hogy még arra is képtelen a politikai vezetésük, hogy tisztességesen kiültessen ide egy embert, és azt mondja, hogy ő az, ő a jelölt, őt kell megismerni, vele kell egyetérteni vagy egyet nem érteni”.
Úgy fogalmazott:
a Tiszánál össze-vissza írogatnak mindent,
mint felidézte, Budapesten azt ígérte egy tiszás jelölt, hogy szívügye lesz Józsefváros és Ferencváros – majd ő lett a II. kerületi jelölt.