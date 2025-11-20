Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Abony Boda Tímea Kocsis Máté Tápióság Szentes

Kocsis Máté „személyes kedvence” a tiszás Boda Tímea

2025. november 20. 21:54

Össze-vissza írogatnak mindenfélét a tiszás jelölt-jelöltek – fogalmazott közösségi oldalán közzétett videójában a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté szavaiból az derült ki: a tiszás jelöltek sokszor azt sem tudják, melyik körzetben indulnak az előválasztáson.

2025. november 20. 21:54
null

A tiszás jelölt-jelöltek bemutatásának estéjén megjelent Boda Tímea ajánlószövege is, melyben – idézte fel egy Szentesen készül videóban Kocsis Máté – azt ígéri, hogy Cegléd, Csemő, Abony, Nagykőrös és a környék települései végre erős hangot kapnak a nagypolitikában. 

A bemutatkozást három perc múlva törölték. 

Később már Gomba, Bénye, Monor, Káva és Tápióság településeket sorolja el Boda Tímea bemutatkozásában, ugyanabban a szövegkörnyezetben, csakhogy – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője – 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

a ceglédi és a monori két különböző választókörzet.

Ezt is ajánljuk a témában

Kocsis Máté szerint ez egyfelől lehet szórakoztató nekünk, de annak nem, akinek „el kell szenvednie, hogy még arra is képtelen a politikai vezetésük, hogy tisztességesen kiültessen ide egy embert, és azt mondja, hogy ő az, ő a jelölt, őt kell megismerni, vele kell egyetérteni vagy egyet nem érteni”.

Úgy fogalmazott: 

a Tiszánál össze-vissza írogatnak mindent,

mint felidézte, Budapesten azt ígérte egy tiszás jelölt, hogy szívügye lesz Józsefváros és Ferencváros – majd ő lett a II. kerületi jelölt.

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
•••
2025. november 21. 12:51 Szerkesztve
Az újpesti kvóta reménységnek nem-é-azért kell ismeretlen terepen, Angyalföldön, előválasztóznia, hogy ne zavarja Varnyú elvtársat majd a jelölt nevezéskor? Lesz itt még meglepetés a következő hónapokban!
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. november 21. 07:57
Két fajta Tisza Sziget létezik. 1. az alakuló 2. a feloszló
Válasz erre
2
0
Perczel Éva
2025. november 21. 07:12
Nincs ebben semmi meglepő! Agyar eltévedt a belvárosi Zrínyi utcában a Parlament felé menet. Ez csak a kezdet volt. Aztán elkezdte az országot egy hakni keretében hergelni, amikor is rendszeresen nem találta el, hogy éppen hol, melyik megyében hazudozik, de mivel mindenhol ugyanazt delirálta nem igazán zavarta, sem őt, sem a Ti-Sza Árt népét. Szóval ez a teljes káosz nem előzmény nélküli!
Válasz erre
7
0
Szerintem
2025. november 21. 05:21
"a tiszás jelöltek sokszor azt sem tudják, melyik körzetben indulnak az előválasztáson" Vagy ha tudják is, soha nem jártak a környékén se.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!