Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarr Zoltán Tisza Párt Brüsszel liberális Kocsis Máté Magyarország Magyar Péter ellenzék adóemelés baloldal

Meglepő fordulat: igazat mondott Magyar Péter embere – ezek után valóban harangoztak a Tisza Pártnak

2025. december 02. 10:47

Nagyon nehéz helyzetbe kerültek.

2025. december 02. 10:47
null

„Kétségbeesett kapálózásba kezdett Magyar Péter, miután tegnap nyilvánosságra került a baloldali megszorító program valamennyi oldala” – írta Facebook-oldalán Kocsis Máté.

„A sok száz oldalas dokumentum (aminek még a létét is letagadták) bárki számára elérhető és megcsodálható. Sok más mellett kiderül belőle,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

hogy kapásból 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, és ennél is többet a vállalkozásoktól.

Ez az a program, amiről a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban azt mondta: »nem beszélhetek róla, különben megbukunk«. Igaza lett. Hiába tett Magyar Péter mindenkinek lakatot a szájára, a megszorító csomag már nem titok, most pedig elkezdődött részéről a szokásos tagadás és hazudozás” – állapította meg a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

„Joga van mindenkinek tudni, mire készülnek, mit akarnak letagadni és eltitkolni, ezért átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról.

Még 131 nap, és Magyar Péter cipelheti vissza a 600 oldalas »remekművet« Brüsszelbe”

– jegyezte meg Kocsis Máté.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
•••
2025. december 02. 11:13 Szerkesztve
"Ugyan!" Az egész 600 oldalt a Gonosz Zorbán írta és az aláírásokat is ő maga hamisította rá! Ez teljesen biztos!!!! Ne lássam többet a pályagondnokot ha nem így van!! 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Héja
2025. december 02. 10:55
Qrvára unom M. Péter hitványságának és ostobaságainak örökös elemzését.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!