Meglepő fordulat: igazat mondott Magyar Péter embere – ezek után valóban harangoztak a Tisza Pártnak

Hiába tagadják, itt vannak a bizonyítékok: a Tiszának készült a megszorítócsomag
Brutális adóemelés, megvont kedvezmények, új járulékok és csökkenő nettó bérek – így készül a kormányzásra a Tisza.
Nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
„Kétségbeesett kapálózásba kezdett Magyar Péter, miután tegnap nyilvánosságra került a baloldali megszorító program valamennyi oldala” – írta Facebook-oldalán Kocsis Máté.
„A sok száz oldalas dokumentum (aminek még a létét is letagadták) bárki számára elérhető és megcsodálható. Sok más mellett kiderül belőle,
hogy kapásból 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, és ennél is többet a vállalkozásoktól.
Ez az a program, amiről a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban azt mondta: »nem beszélhetek róla, különben megbukunk«. Igaza lett. Hiába tett Magyar Péter mindenkinek lakatot a szájára, a megszorító csomag már nem titok, most pedig elkezdődött részéről a szokásos tagadás és hazudozás” – állapította meg a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
„Joga van mindenkinek tudni, mire készülnek, mit akarnak letagadni és eltitkolni, ezért átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról.
Még 131 nap, és Magyar Péter cipelheti vissza a 600 oldalas »remekművet« Brüsszelbe”
– jegyezte meg Kocsis Máté.
