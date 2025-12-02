Meglepő fordulat: igazat mondott Magyar Péter embere – ezek után valóban harangoztak a Tisza Pártnak

hogy kapásból 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, és ennél is többet a vállalkozásoktól.

Ez az a program, amiről a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán korábban azt mondta: »nem beszélhetek róla, különben megbukunk«. Igaza lett. Hiába tett Magyar Péter mindenkinek lakatot a szájára, a megszorító csomag már nem titok, most pedig elkezdődött részéről a szokásos tagadás és hazudozás” – állapította meg a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

„Joga van mindenkinek tudni, mire készülnek, mit akarnak letagadni és eltitkolni, ezért átfogó kampányt indítunk a Tisza Párt baloldali megszorító csomagjáról.