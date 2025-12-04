„Ma nagy megállapodást írunk alá” – örömhírrel érkezett csütörtök reggel Orbán Viktor (VIDEÓ)
„Mi azt valljuk, hogy a gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet!” – fogalmazott a miniszterelnök.
Jövőre a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig százalékkal emeli a kormány.
„Borzasztó reggelre ébredtek a tiszás gazdaságpolitikusok! Jövőre a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig 7 százalékkal emeli a kormány.”
Nyitókép: Facebook