Kiderült mi fog történni, ha Budapesten is Brüsszel alakít kormányt! (VIDEÓ)

Ma már Európán kívül mindenki a békét képviseli, az új amerikai elnök, a kínaiak és a többi világhatalom egyaránt, de ahhoz, hogy Európa szereplő lehessen a béketárgyalásokon, fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat az oroszokkal, az ukránokkal és az amerikaiakkal is -

mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fejér vármegyei Ercsiben. Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: Európa jelenleg nem kommunikál egyik féllel sem, "kizárólag Ukrajnát pénzeli", miközben az ukrán korrupciós válság jól mutatja, hogy "az európai uniós pénzek valóban veszélyeztetettek, ráadásul csak a háború meghosszabbítását szolgálják, amiben Európa ellenérdekelt."

A miniszter szerint nehéz időszakban van Európa, benne Közép-Európa és Magyarország is, mert az elmúlt három és fél évet a szomszédban zajló háború határozta meg leginkább.