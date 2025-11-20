Ft
11. 21.
péntek
Kiderült mi fog történni, ha Budapesten is Brüsszel alakít kormányt! (VIDEÓ)

2025. november 20. 19:54

Miközben az Egyesült Államok kiszállt a háború finanszírozásából, Ukrajnában korrupciós válság van, eközben az EU továbbra is a háború finanszírozója akar lenni – mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője.

2025. november 20. 19:54
Brüsszel nehezen viseli a magyar–amerikai energiaalku sikerét, és máris relativizálni próbálja Orbán Viktor washingtoni megállapodásának jelentőségét.

Ma már Európán kívül mindenki a békét képviseli, az új amerikai elnök, a kínaiak és a többi világhatalom egyaránt, de ahhoz, hogy Európa szereplő lehessen a béketárgyalásokon, fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat az oroszokkal, az ukránokkal és az amerikaiakkal is - 

mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fejér vármegyei Ercsiben. Gulyás Gergely a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: Európa jelenleg nem kommunikál egyik féllel sem, "kizárólag Ukrajnát pénzeli", miközben az ukrán korrupciós válság jól mutatja, hogy "az európai uniós pénzek valóban veszélyeztetettek, ráadásul csak a háború meghosszabbítását szolgálják, amiben Európa ellenérdekelt."

A miniszter szerint nehéz időszakban van Európa, benne Közép-Európa és Magyarország is, mert az elmúlt három és fél évet a szomszédban zajló háború határozta meg leginkább.

 Magyarország ebben a háborúban mindig is a békét képviselte, annak szószólója volt többek között a kommunikációs csatornák fenntartásával minden irányba -

fogalmazott. Gulyás Gergely meggyőződése szerint Európa továbbra is tévúton jár, aminek ékes bizonyítéka az Európai Bizottság elnökének legutóbbi levele, hiszen "miközben az Egyesült Államok kiszállt a háború finanszírozásából, Ukrajnában korrupciós válság van, eközben az EU továbbra is a háború finanszírozója akar lenni". Úgy vélte, ez tévút azért is, mert jól látható, hogy a háború egész Európában blokkolja a gazdaságot. A tárcavezető nagyon fontosnak nevezte, hogy 

a jövő évi választás után is olyan kormánya legyen Magyarországnak, amelynek fontos az ország önállósága, fontos, hogy a döntések megszületésekor kizárólag a magyar emberek érdekét nézzék.

"Az alternatíva az az, hogy Brüsszel Magyarországon is többségbe kerül, és hogyha Budapesten Brüsszel alakít kormányt, akkor annak az lesz a következménye, hogy a brüsszeli diktátumokat Magyarország is el fogja fogadni és követni fogja", ami igaz mind a háború, mind a migráció, mind a különböző multinacionális cégekre kivetett közterhekre - húzta alá Gulyás Gergely.


 Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. november 21. 06:24
Szavazz a békére, szavazz a Fidesz-Kdnp koalíciós pártokra!
Válasz erre
3
0
llnnhegyi
2025. november 21. 06:22
28 Hurrá! 28 Hurrá! 28 Hurrá! Tűzszünet, béke a szlávoknál.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. november 21. 01:04
Ursulának tisztáznia kell magát az Ukrán korrupció árnyéka alól! Ukrajna mindenáron való, feltétlen támogatása Weberre is a korrupció gyanújának árnyékát vetíti. Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter nem része az ukrán korrupciós hálózatnak.
Válasz erre
0
0
Titi
2025. november 20. 20:51
Sok ész nem kell hozzá. Akik éltek a kommunisták, libsik kormányzása alatt, pontosan tudják, mi fog történni. Kifosztanak, levernek bennünket megint a földig, eljön a multik, a bankok uralma. Amit Orbán visszavásárolt, ismét eladják, privatizálják, seggére vernek az aranytartaléknak. Szóval, akinek egy csöpp esze van, nem szavaz erre az elmebeteg futóbolond pszichopatára. Világos, mint a nap, hogy a brüsszeli bordély megzsarolt zsellére, amúgy pedig személyes bosszú vezeti a Fidesz ellen, semmiképpen nem szabad a sorsunkat rá, és a görénylyukból kimászott, minket egyszer már tönkre tevő bandájára szavazni.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!