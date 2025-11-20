Trump szoros menetrendet szabott a békéhez Zelenszkijnek

Amerikai sajtóértesülések szerint Dan Driscoll Donald Trump béketervének átadásakor „agresszív időkeretet” jelölt ki Volodimir Zelenszkijnek az Oroszországgal kötendő megállapodásra. Egy washingtoni tisztviselő az RBK-nak részletezte, mit takarhat a kifejezés.

Dan Driscoll amerikai hadseregminiszter ma tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol bemutatta Donald Trump (oroszokkal letárgyalt) béketervét. Az eseményt követően több amerikai lap arról írt, hogy az ukrán elnöknek „agresszív időkeretet” szabtak a béketárgyalások lefolytatására és a békekötés véglegesítésére. Egy meg nem nevezett, magas rangú amerikai tisztviselő az ukrán RBK portálnak azt mondta, a határidő arra utal, hogy Washington gyors, egymást rövid időn belül követő döntéseket és mérhető előrelépést vár a felektől.