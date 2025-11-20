Ft
hadseregminiszter béketerv időkeret Volodimir Zelenszkij alap

Trump szoros menetrendet szabott a békéhez Zelenszkijnek

2025. november 20. 22:34

Amerikai források szerint Dan Driscoll Trump béketervének átadásakor „agresszív időkeretet” jelölt ki Kijevnek az oroszokkal kötendő megállapodásra.

2025. november 20. 22:34
null

Amerikai sajtóértesülések szerint Dan Driscoll Donald Trump béketervének átadásakor „agresszív időkeretet” jelölt ki Volodimir Zelenszkijnek az Oroszországgal kötendő megállapodásra. Egy washingtoni tisztviselő az RBK-nak részletezte, mit takarhat a kifejezés.

Dan Driscoll amerikai hadseregminiszter ma tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol bemutatta Donald Trump (oroszokkal letárgyalt) béketervét. Az eseményt követően több amerikai lap arról írt, hogy az ukrán elnöknek „agresszív időkeretet” szabtak a béketárgyalások lefolytatására és a békekötés véglegesítésére. Egy meg nem nevezett, magas rangú amerikai tisztviselő az ukrán RBK portálnak azt mondta, a határidő arra utal, hogy Washington gyors, egymást rövid időn belül követő döntéseket és mérhető előrelépést vár a felektől.

Ha figyelték Trump elnököt, egyszerűen érezni lehet, mit jelent az, hogy agresszív időkeret. Ez egy igencsak szűk időkeret, az ő feltételei szerint. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy amint lehetséges, lehetőleg azonnal

– mondta a tisztviselő.

Korábbi amerikai beszámolók alapján Zelenszkij elnök elfogadta az „agresszív időkeret” szerinti konfliktusrendezés alapját, ugyanakkor jelezte, hogy személyesen is egyeztetne Trumppal. Az ukrán fél célja, hogy a készülő békemegállapodás részletei még Ukrajna igényei szerint módosuljanak, mielőtt végleg rögzítik azokat.

Nyitókép: TOM BRENNER / AFP

orokkuruc-2
2025. november 21. 07:48
Zselé hátsó udvarában már jár a helikopterlapát, a dolgát elvégezte, most már csak arra kell figyelnie, hogy jó ütemben távozzon. Nuland nem választatja meg újra, tehát ha jól el tud bújni, utódai is élvezhetik az ukránok százezreinek élete árán szerzett családi vagyont.
pot_ember
2025. november 21. 06:46
Trump jól kitalálta, hogy Putyin majd bérli ez elfoglalt ukrán területeket. Biztos haszonbérlet lesz, még az ukránok fognak fizetni azért, hogy a "bérbe adott", lerombolt területeket az oroszok újjáépítsék és korlátlan ideig karbantartsák, üzemeltessék. Igazi nyugatias megoldás, az elfoglalt területeket sosem fogadnák el Oroszország részeként, igy megoldódik a helyzet.
gyzoltan-2
2025. november 21. 06:44
A zsidóság a zsidó Zelenszkij nagyot alkotott Ukrajnában! Megteremtették azt a mérgező gócot, azt az alapot, amelyhez bármikor hozzá lehet nyúlni, s bármily célra felhasználható, akármilyen átmeneti, időleges béke esetében is... Mindenféle ígért, beígérendő garancia, csakis a biztosíték a háború további folytatására! De még az sem biztos, hogy a háború ezen etapja lezárulhat,,! A Trumpot irányító, fegyelmező zsidó lobbi eredményesen akadályozza meg, hogy Trump megtagadhassa a zsidóság ukrajnai háborújának támogatását, mely a harcoknak, szinte azonnal , a végét jelenthetné! Figyelmen kívül nem hagyható Kína felértékelődött, meghatározó szerepe..! Remélhetőleg, a világ egyensúlya érdekében, a józan, realista kínai vezetés, nem fog kihátrálni a konfliktusból az oroszok végzetes hátrányára, a diplomácia által felkínált "konc" szédületében... -mert nem csak a világunk sorsát intéző zsidóságban, de a kínaiakban is bízom, ami persze egyben szegénységi bizonyítvány is...
ördöngös pepecselés
2025. november 21. 06:30
amikor az ukránok beszélnek Trump béketervéről akkor valójában Trump béketervének aláaknázási tervéről értesülünk. Az EU esetében is ez a helyzet, kivéve ha Patriótabarát médiumban jelent meg.
