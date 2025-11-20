Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Műcsarnok kiállítás Makovecz Imre 90 2025 Orbán Viktor

Orbán Viktor: „Ha nincs Makovecz Imre, én sem lettem volna soha miniszterelnök"

2025. november 20. 20:42

Makovecz Imre nélkül sem 1998-ban, sem 2010-ben nem sikerült volna választást nyerni, és nem születtek volna meg a polgári körök sem. Orbán Viktor erről és a makoveczi világészlelésről is beszélt a Műcsarnokban, az építész születésének kilencvenedik évfordulójára emlékező nagyszabású tárlat megnyitóján.

2025. november 20. 20:42
null
Farkas Anita

Orbán Viktor az Angyalok és építészet címmel nyíló kiállítás mai ünnepélyes megnyitóján előbb saját személyes emlékeit idézte fel Makovecz Imrével kapcsolatban, majd nagyobb összefüggésbe helyezve az építész munkásságát úgy fogalmazott:

Makovecz Imre életműve elsősorban nem építészeti teljesítmény, hanem magyar civilizációs ajánlat. Ajánlat arra, hogy így is lehet élni, ennyire levegősen, áttetszőn, bátran, csak a lényegre figyelve, és eljutni már a földön oda, ami örök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

A miniszterelnök hozzátette, Makovecz Imre egész lényével és gondolkodásával azt tanította, hogy a nemzet nem csak győzelemből épül. Hanem abból is, hogy a vereség után van bátorság építeni. 

A magyarok ha elveszítenek egy csatát, csak egy válaszuk lehet: megnyerni a háborút 

– szögezte le, utalva ezzel a vasárnapi fájó futballvereségre is.

Makovecz Imre nélkül ma én sem állhatnék itt. Ha ő nincs, 1998-ban nem tudjuk volna megállítani a kommunista visszatérőket, nem lettek volna polgári körök, és a közösségünk nem tudott volna felállni a 2002-es választási vereség után. Nélküle nem lett volna 2010-ben kétharmados választási győzelem és alkotmányos forradalom. Nélküle nem lenne keresztény és nemzeti alkotmány. Nélküle sem 1998-ban, sem 2010-ben nem lehettem volna Magyarország miniszterelnöke” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Beszédében a bibliai Mózes történetével vont párhuzamot, aki Isten kifürkészhetetlen szándéka szerint arra ítéltetett, hogy a pusztai vándorlást követően meglássa ugyan a kapuját, de soha ne juthasson be az ígéret földjére. Makovecz Imre e szerint „a magyarok Mózese”, aki csak egy röpke pillantást vethetett a kommunizmus több mint hat évtizedét felváltó új világra. 

Ám ez is elég volt hozzá, hogy tudja, ezúttal nem csupán négy év, de egy olyan hosszú korszak következik, amelynek során a magyarság – együtt és külön-külön, minden egyes magyar a világon – végre ismét magára találhat. 

Nem egy hibátlan valóságban, mert az talán nem is létezik. De túl a bedeszkázott égbolt időszakán, aminek eljövetelére mindig is várt, mert tudta, hogy ez a legjobbat hozza majd ki a magyar népből” – folytatta a gondolatot Orbán Viktor.

 

Weöres Sándor idézte, akinek híres sora: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” szerinte Makovecz Imrében testesült meg a legnagyobb elevenséggel, hiszen „az ő létrája a magyar földön állt, de a felső foka már az égbolthoz támaszkodott”. Munkái üzenete ugyanis egyértelmű: csak akkor él az ember helyesen, ha mindig felfelé tart, a gravitációval szemben mindig felemeli a lelkét. Ennek megfelelően „Makovecz Imre nem is világnézetet, hanem világészlelést hagyott ránk”.

És annak tudatát – így a miniszterelnök –, 

hogy a magyar kemény nép, ezért vezetőre van szüksége.

Ha nincs vezetőnk, akkor esszük egymást.  De nem azért van rá szükségünk, mert birkák vagyunk, ahogyan azt el akarják hitetni velünk. Hanem éppen azért, mert erősek, és az erős embereket össze kell tartani, hiszen rend híján ölre mennek.” 

Ezért ha Makovecz Imre ma látna minket, biztosan örülne a szíve, hogy nem lettünk a meghátrálás emberei. És hogy sikerült a magyar jövőt az általa vezetett „szellemi összeesküvésnek megmenteni”, amelyben annak idején részt vett mások mellett Fekete György, Jókai Anna, Szabó Magda és Nemeskürty István is.

A haza mindent megelőző szolgálatában hívő magyarok legnagyobb, nyílt összeesküvése volt ez, amelyet nem lehetett sem felszámolni, sem leszámolni vele. Nem tudhatjuk, milyen idők jönnek, 

de a rendíthetetlen magyarok nyílt összeesküvése nélkül a jövőben sem maradhatunk talpon” 

– zárta a beszédét Orbán Viktor.

 

Az Angyalok és építészet | Makovecz Imre 90

A Makovecz Imre (1935–2011) születésének 90. évfordulóját ünneplő, 2026. február 1-jéig látogatható tárlat rajzok, hanghatások, eredeti hang-és filmfelvételek, zenék, modellek és fotók segítségével mutatja be a rendkívüli építész szellemiségét, hitét, képzelőerejét és építészeti alkotásait.

Makovecz Imre hitt az angyalok létezésében. E minket óvó lények végigkísérnek minket, halandókat teljes földi utunkon – fényen, félhomályon és sötétségen át újra vissza a fénybe. 

Makovecz épületei is olyanok, mint az angyalok: 

menedéket nyújtanak, miközben az ihlet szárnyain összekötnek minket és a földet, amelyen állunk, az égbolttal, amely felettünk van – és az ezeken túli dimenziókkal is.

Akár az általa tervezett karzatok, előadótermek és házak bordás kupolái alatt állunk, akár a baki faluház szárnyas tetőszerkezete van felettünk, akár a visegrádi erdei művelődés házának kör alakú falai közé vagy a farkasréti temető ravatalozójába lépünk, Makovecz „épületlényei” mindig meglepnek és a középpontba állítanak bennünket – és egyúttal felemelőek is.

A magyar falvak megújulásáért végzett munkájában Makovecz a szerves építészetet, az ácsmesterséget, a helyi szaktudást és anyagokat egyaránt eszközként alkalmazta. Izzó tettvágya által hajtva olyan jellegzetes épületeket hozott létre, amelyek javították az ott élők morálját, s nemcsak fizikai, hanem ősi szellemi-lelki környezetükhöz is illeszkedtek: épületeit átitatja a helyi folklór, a helyi mondakör, a természet és a régi keresztény hit.

 

A Makovecz-épületek építészeti kialakítása és kivitelezése minden elemében gazdag szimbolikát hordoz. S bár az épületek sokféle forrásból merítenek, mégis leginkább Makovecz Imre képzeletének és nagyszámú alkotótársa tehetségének, szaktudásának termékei.

A kiállítást szervezőként és megbízóként a Makovecz Imre Alapítvány hívta életre azzal a céllal, hogy bemutassák Makovecz Imre építészetének szellemiségét, és felidézzék az építész érzelmi és gondolati világát. 

Jonathan Glancey kurátori munkáját abban a reményben végezte, hogy talán „szárnyra kap” Makovecz Imre utolsó nagy művének megvalósulása is, azaz megépül a Feltámadás temploma, amelyet Makovecz Imre Szent Mihály arkangyal templomaként is említett.

Makovecz épületei valóban »élő lények«. Segítettek visszaadni Magyarországnak és a magyar építészetnek a spirituális tartalmat ott, ahol azt az eltűnés veszélye fenyegette. Vitatott-e e munka megítélése? Talán, ám mégis Makoveczék voltak Magyarország építészangyalai.
 

Nyitókép és fotók: Földházi Árpád/Mandiner

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. november 21. 00:01
"A magyarok ha elveszítenek egy csatát, csak egy válaszuk lehet: megnyerni a háborút " Magyarország 1485. óta nem nyert háborút. A futball csak egy böszme játék nem a legokosabb felnőtteknek. Semmi köze nincsen a háborúhoz.
Válasz erre
1
6
akitiosz
2025. november 20. 23:59
Nehogy megtudja ezt a Skynet és terminátort küldjön vissza az időben Makovecz Imre ellen!
Válasz erre
0
3
DE JÓ
•••
2025. november 20. 23:06 Szerkesztve
Személy szerint én nem igazán kedvelem Makovecz építészetét. Kétségtelenül egyedi, de inkább épület-szobrok ezek, nem praktikusak, nem felhasználó barátok, karbantarthatatlanok, fenntarthatatlanok, vagy ha mégis, akkor nagyon drágán. A sok fa és deszka miatt végül minden építménye szétkorhad, elveszíti a használhatóságát, és végül ebek harmincadjára jut. Nekem - olyasmi ő, mint Gaudi vagy Hundertwasser csak magyar gyökerekkel, magyar nemzeti és kultúrális alapokkal. Inkább egy szimbólumépítész, akit egy értelmiségi buborék kötelezően imádandóvá tett.
Válasz erre
5
8
5m007h 0p3ra70r
2025. november 20. 23:04
»mr-woof-2 2025. november 20. 21:46 “ A TASZ JELENTI: 25 éve ismert a tèma, de csak most foglalkozunk vele a választások előtti kampányidőszakban.« Good job!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!