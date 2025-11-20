Orbán Viktor: „Ha nincs Makovecz Imre, én sem lettem volna soha miniszterelnök"

„Makovecz Imre nélkül ma én sem állhatnék itt. Ha ő nincs, 1998-ban nem tudjuk volna megállítani a kommunista visszatérőket, nem lettek volna polgári körök, és a közösségünk nem tudott volna felállni a 2002-es választási vereség után. Nélküle nem lett volna 2010-ben kétharmados választási győzelem és alkotmányos forradalom. Nélküle nem lenne keresztény és nemzeti alkotmány. Nélküle sem 1998-ban, sem 2010-ben nem lehettem volna Magyarország miniszterelnöke” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Beszédében a bibliai Mózes történetével vont párhuzamot, aki Isten kifürkészhetetlen szándéka szerint arra ítéltetett, hogy a pusztai vándorlást követően meglássa ugyan a kapuját, de soha ne juthasson be az ígéret földjére. Makovecz Imre e szerint „a magyarok Mózese”, aki csak egy röpke pillantást vethetett a kommunizmus több mint hat évtizedét felváltó új világra.

Ám ez is elég volt hozzá, hogy tudja, ezúttal nem csupán négy év, de egy olyan hosszú korszak következik, amelynek során a magyarság – együtt és külön-külön, minden egyes magyar a világon – végre ismét magára találhat.

„Nem egy hibátlan valóságban, mert az talán nem is létezik. De túl a bedeszkázott égbolt időszakán, aminek eljövetelére mindig is várt, mert tudta, hogy ez a legjobbat hozza majd ki a magyar népből” – folytatta a gondolatot Orbán Viktor.