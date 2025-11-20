Háttéralku készül: Zelenszkij már a múlt? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Kiszivárgott Trump titkos ukrajnai béketerve – Európa sokkot kapott a 28 ponttól
Eddig hétpecsétes titok volt, most azonban minden kiderült.
Miközben a lövészárkokban még zajlik a harc, a kulisszák mögött már Zelenszkij utódlásáról tárgyalnak. Egyre világosabb: az ukrán elnök mozgástere elfogyott, Európa statiszta lett, a döntések pedig máshol születnek.
Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Házigazda: Pócza István
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: