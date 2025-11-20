Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció Zelenszkij Ukrajna

Háttéralku készül: Zelenszkij már a múlt? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2025. november 20. 19:06

Miközben a lövészárkokban még zajlik a harc, a kulisszák mögött már Zelenszkij utódlásáról tárgyalnak. Egyre világosabb: az ukrán elnök mozgástere elfogyott, Európa statiszta lett, a döntések pedig máshol születnek.

2025. november 20. 19:06
null

Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Házigazda: Pócza István

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Katasztrofális állapotban vannak a nyugat-európai hadseregek
  • Nem tudják saját politikájukat folytatni Berlinben, Párizsban és Londonban
  • Lesz egy átmeneti időszak, amíg ki lehet írni a választást, amikor már nincs Zelenszkij és csapata

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 21. 01:08
Ursulának tisztáznia kell magát az Ukrán korrupció árnyéka alól! Ukrajna mindenáron való, feltétlen támogatása Weberre is a korrupció gyanújának árnyékát vetíti. Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter nem része az ukrán korrupciós hálózatnak.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. november 20. 22:10
Kibaszott vén dög, szerelemből szétbasz egy kontinenst.
Válasz erre
0
0
LevEDIa
2025. november 20. 21:41
"Miközben a lövészárkokban még zajlik a harc, a kulisszák mögött már Zelenszkij utódlásáról tárgyalnak." OK! De tehetnék gyorsabban is, és legyen végre vége. Zselé biztosan nem erről álmodott, de sokat tett érte, hogy így legyen. Azt hitte, megfogta az isten lábát, egy ország elnöke lehet, megnyer egy háborút, és még ráadásul meg is tollasodik. Ebből a tollakat viheti legfeljebb magával, ha magára ragasztja - a föld alá. Ezzel számolt a legkevésbé.
Válasz erre
6
0
kulakman
2025. november 20. 19:59
Tagnap ursulát csókolgatom, holnap menekült vagyok valahol Eqvador erdeiben! micsoda kilátás, micsoda életút!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!