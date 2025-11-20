Háttéralku készül: Zelenszkij már a múlt? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2025. november 20. 19:06

Miközben a lövészárkokban még zajlik a harc, a kulisszák mögött már Zelenszkij utódlásáról tárgyalnak. Egyre világosabb: az ukrán elnök mozgástere elfogyott, Európa statiszta lett, a döntések pedig máshol születnek.

Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával. Házigazda: Pócza István A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Katasztrofális állapotban vannak a nyugat-európai hadseregek

Nem tudják saját politikájukat folytatni Berlinben, Párizsban és Londonban

Lesz egy átmeneti időszak, amíg ki lehet írni a választást, amikor már nincs Zelenszkij és csapata

A teljes műsor itt tekinthető meg:

