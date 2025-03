Nem csak étel való az asztalra – íme, 2025 első negyedévének legjobb játékai! (VIDEÓ)

Aranyfolyó a belépő kategóriába

Rendkívüli kíváncsisággal vártam a magyarul Aranyfolyó címmel ellátott, eredetileg River of Gold nevű játékot. Már csak azért is, mert az illusztrátoron kívül (Francesca Baerald – Homályrév, Fagyosrév, Oathsworn: Into the Deepwood) nem túl tapasztalt alkotók dolgoztak rajta, mégis, miután bemutatták, az internet tele volt vele, hogy milyen jó kis játék. Az alapötlet pedig a kimondottan figyelemfelkeltő tálalás ellenére nem tűnt sokkal többnek egy átlag dobok-lépek társasnál.

És mielőtt bárki is hiú ábrándokba ringatná magát, az Aranyfolyó valóban egy dobok-lépek játék, csak éppen olyan stratégiai társas-mechanikákkal, hogy amiatt a végeredmény messze kiemelkedik az átlagból.

2025 első negyedévének legjobb társasjátékai: Aranyfolyó

A lakkozott, csillogó arany díszítéses táblán látható, címadó folyó lényegében egy rondel, amivel körbe-körbe megyünk, miközben minden körre újra kockát dobunk. A csel az az egészben, hogy míg a legalapvetőbb akciónál a kettő rendelkezésre álló hajónk egyikével lépünk előre, így az adott régió közeli kikötőiből begyűjtve a nyersanyagokat és egyéb jutalmakat, van még két akciólehetőségünk. Ezek közül mindkettő, avagy a kikötőkre helyezhető épület megvásárlása, és a nyersanyagokkal teljesíthető, kártyák formájában képbe kerülő megrendelések leszállítása is a dobott kocka eredményéhez köthető.

Tehát három akciólehetőséggel rendelkezünk, melyek közül csak egyet hajtunk végre, de így igazából 4 opció (két hajó + két másik akció) közül döntünk a kockához illő legjobb mellett – a visszafogott mennyiségben elérhető isteni keggyel pedig még a kockát is manipulálhatjuk.

A játékmenet ennek a remek ötletnek köszönhetően kifejezetten szórakoztató, ráadásul a 20 ezer forintos Aranyfolyó könnyed bevezető lehet a modern társasjátékok világába: azoknak is viszonylag gyorsan érthetővé válik, akik csak a klasszikus játékokat ismerték, emiatt nehezen állítják át az agyukat az újabb és összetettebb darabokra. Emellé a kereskedős, ázsiai téma és az ehhez illő, igényes látványvilág is kiemeli a játékot a kimondottan komoly mennyiségű felhozatalból.