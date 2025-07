Megvan a megoldás Szappanos Péter megszerzésére: így teljesülhet Bognár György kívánsága

A tolnaiak ezek után érthető módon nagyon szerették volna megtartani Szappanost, ám ehhez több feltételnek is teljesülnie kellene, elsőként az al-Fatehhel való szerződésbontásnak. Ez most, úgy tűnik, megtörténik, méghozzá közös megegyezéssel, Schultz Levete menedzser szerint remélhetőleg 48 órán belül. És bár a játékos egyértelművé tette, hogy a Pakson kívül másik magyar csapathoz nem szeretne igazolni, az atomvárosiak vezetőedzője, Bognár György leszögezte, bizonyos klubok anyagi lehetőségeivel nem tudnak és nem is kívánnak versenyezni.

Schultz egyelőre annyit árult el, hogy képviseltje iránt a Pakson kívül több hazai és külföldi együttes is érdeklődik, a hivatalos szerződésbontás után Szappanossal közösen döntenek a jövőjéről.