„Itt tényleg bármi megtörténhet, én már csak tudom, mert én tényleg az aljáról jöttem” – Szappanos Péter a Mandinernek

A tizenegyespárbajban főszereplővé előlépő Szappanos Péter az ünneplő társak gyűrűjében az FTC elleni győztes kupadöntő után / Fotó: Paksi FC

Egy kicsit meséljen már a szaúdi életről. Azt látjuk, halljuk, hogy milyen világsztárok igazolnak oda milyen eszement összegekért, már az ottani bajnokikat is lehet követni a televízióban, de hogyan kell elképzelni például a mindennapokat?

Én a magam részéről csak pozitívumokat tudok mondani. Nagyon szerettünk ott élni a családdal, a helyiek rendkívül barátságosak, főleg a külföldiekkel. Segítőkészek mindenben, nagy hangsúlyt fektetnek a pályán kívüli részletekre is, például az étkezésre, kávézásra, ilyesmi. Mondhatjuk, hogy teljesen hétköznapi életet éltünk egy viszonylag frekventáltabb városban, cserébe annyit kellett bevállalnom, hogy az edzésekre napi háromszáz kilométert ingáztam a család miatt. De semmiféle hátrányt nem szenvedtem emiatt sem, mert otthon viszont száz százalékig a pihenésen volt a hangsúly. Úgy kell egyébként elképzelni, hogy a külföldiek ott külön lakóközösségekben élnek, és ezekben a kis egységekben mindenféle szolgáltatás megtalálható. Ráadásul tengerparti városban laktunk, saját partszakasszal, szóval kicsit úgy lehetett felfogni, mintha egy jó hosszú nyaralás lett volna, csak közben arra kellett fókuszálni, hogy friss maradj és készen állj az edzésekre, mérkőzésekre. De nyugodtan mondhatom, hogy nagyon élveztük mindannyian.

Szakmailag? Elvégre nem sok magyar kapus mondhatja el magáról, hogy Cristiano Ronaldo-, Roberto Firmino-, Sadio Mané-kaliberű csatárok jönnek vele szembe jóformán hétről hétre…

Igazából egy nagyon jó értékmérő volt. A mindenki által ismert sztárjátékosok csak az egyik része a történetnek, de mellettük az egész bajnokságot csupa olyan klasszis alkotta, akiről – ha nincs nagyon mély lexikális tudásod – nem is gondolnád, milyen szinten fociztak a pályafutásuk során. Nekünk is volt, hogy csak az aktuális mérkőzésünk előtti ellenfélelemzés során esett le, hogy hopp, a középpályásuk például lehúzott három évet a Watfordban, vagy a védőjük a Southamptonban.

Szóval akik nem Cristiano Ronaldók, Rijad Mahrezek, Roberto Firminók, azok lábában is ott van sok évnyi topligás szereplés és rutin.

Nyilván emiatt is az egész bajnokságra az a jellemző, hogy az együttesek jóval hamarabb kihasználnak egy-egy csapat- vagy egyéni hibát, emellett a lövéspontosság, a helyzetkihasználás is nagyobb százalékban érvényesül. Szóval összességében jó kis kihívás volt, meg hát foglalkoztatva is voltam rendesen. Amikor eljöttem, az élen álltam például ligaszinten a védések számában. Ez persze nem független attól, hogy statisztikailag egyáltalán nem néztünk ki jól, rengeteg lövést meg gólt kaptunk, bár így legalább nem unatkoztam… Amit nehezebb volt megemészteni, az a sikertelenség: belekerültünk egy olyan negatív spirálba, aminek nyomán a tabella aljára kerültünk – ezt próbálta meg ugye orvosolni a klubvezetés azokkal az idény közbeni játékosigazolásokkal, aminek nyomán végül az ottani légióskorlátozás miatt engem is kölcsönbe kellett adniuk.

Ha már említette: amikor egy negatív ligarekordnak számító 9–0-s verésbe néz bele a csapattal, azt hogyan kezeli a helyén kapusszemmel?

A megfelelő hozzáállással kell a helyén kezelni: a futballban ilyesmi előfordul. Minden évben van egy-egy kiugróan nagy verés máshol is – hadd ne mondjam, hogy a Barca is kapott már nyolcat a BL-ben, vagy a brazilok hetet világbajnokságon –, ez tehát benne van a sportban.

Egyébként ott, azon a meccsen már az elején éreztem, hogy ebből baj lesz, nagyon nem voltunk egy súlycsoportban az al-Hilallal,

amit a végeredmény mellett a többi szám is alátámasztott: úgy kaptunk kilencet, hogy az ellenfél összesen harminchat lövéssel próbálkozott, ebből huszonnyolc a tizenhatoson belülről érkezett… Hiába volt még így is vagy nyolc védésem, egyszerűen azt éreztem, ha itt játszunk még tíz percet, simán kapok még kettőt. A futball értelemszerűen csapatjáték, és ha ennyire szétesik a csapat, abból ez sül ki. Főleg, ha az ellenfeled történetesen a bajnokság egyik legjobb csapata, elképesztő játékosokkal, akiknek meg minden ült – nem a bizonyítványt akarom magyarázni, mert azt felesleges lenne, de egy ponton ilyenkor már nem tudsz mit csinálni.

Szappanos Szaúd-Arábiában 17 bajnokin 39 gólt kapott a 2013-ban még bajnok al-Fateh kapusaként / Fotó: X/A-Fateh

Itthon az előző három mérkőzése is meglehetősen rapszodikusra sikerült: előbb az FTC elleni bajnokin csak a kispadon ült, majd a kupadöntő 120 perce és a tizenegyesrúgások után hőssé vált, míg legutóbb, Debrecenben piros lapot kapott.

Az elsőnek igazából emberi oldala volt inkább. A kapustársamnak, Kovácsik Ádámnak nagyon sokat köszönhetett a csapat, hogy eljutottunk egészen a kupadöntőig, hiszen az odáig tartó úton ő védett, de a vezetőedzőnk, Bognár György úgy döntött, a fináléban mégis inkább én álljak a kapuban – így Ádi kvázi megkapta cserében a bajnoki rangadót. Ezt teljesen normálisan kezeltük, és jó előre megbeszéltük, hogy mindketten fel tudjunk készülni az adott meccsre. Kapusoknál nagyon fontos ugyanis, hogy tudják, a soron következő mérkőzésre miként készüljenek: ez nem egy mezőnyjátékos-poszt, amelynél el lehet sütni az örök közhelyet, hogy „ugyanúgy készüljél minden egyes meccsre”, nálunk ez egész egyszerűen nem így működik.

A kupadöntő?

Az a százhúsz perc viszont ízig-vérig küzdelem volt: akadt ott minden, mint a búcsúban, még ha kicsit szolidabb helyzetszámmal is, mint a két csapat korábbi összecsapásain. Pontosabban, ez a kupadöntő inkább az azt megelőző bajnoki rangadóra hasonlított, kevesebb helyzettel és nagyobb hangsúllyal a pontrúgásokra, ami nekünk amúgy is kedvelt stílusunk. Aztán hogy a vezetés megszerzése után próbálod megőrizni a kiharcolt előnyt, szerintem természetes, így nyilván több terület nyílt a Fradi előtt, még ha ez nem is mutatkozott meg óriási ziccerekben – a végjáték meg már történelem.