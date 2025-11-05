Ft
Orbán Balázs háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Pottyondy Edina

Tisztelt Pottyondy Edina!

2025. november 05. 20:16

Az Ön logikája szerint akkor Babits is az agresszorral volt?

2025. november 05. 20:16
Orbán Balázs
Orbán Balázs
„Tisztelt Pottyondy Edina!

Rengeteg energiát fektetett abba, hogy egy kampányvideó kulturális kontextusát elemezze, majd arra a következtetésre jusson, hogy az egésznek semmi értelme. Ez a nagy megfejtés. Meg persze a gyalázkodás. De ha már ennyi időt fordított a témára, engedje meg, hogy két további elemzési szemponttal segítsem a gondolatmenetét.

Abban teljesen igaza van, hogy Amerika Kapitány valóban a végsőkig küzd, és mindig a harcot választja. Nem is lenne érdemes tagadni, hogy ez nagyon is érthető párhuzam a magyar miniszterelnökkel, aki a modern magyar politikatörténet legnagyobb küzdője: nála a meccs addig tart, amíg a magyarok meg nem nyerik azt. A párhuzam eddig teljesen jogos.

A különbség azonban az, hogy a filmekben a Bosszúállók nagy igazságérzete és küldetéstudata miatt tragédiák sorozata következik be

 A nagy küzdelmek során kórházak, városok, sőt egész országrészek pusztulnak el. Nem véletlen, hogy több Bosszúálló – köztük Tony Stark – arra a következtetésre jut, hogy korlátozni kell, és a nemzetközi rendbe, egyfajta biztonsági architektúrába kell építeni a hősök világjobbító tevékenységét. Mert nem elegendő a jó szándék – az eredmény is számít. Ha valaminek az ára elfogadhatatlan mértékű emberi szenvedés, akkor az nem győzelem. Az igazságérzet önmagában nem elég, ha azzal mérhetetlen fájdalmat okozunk másoknak.

Ez a helyzet Ukrajnával is. Olyan mértékű küldetéstudat tombol a világ progresszív liberálisaiban – és azok magyarországi képviselőiben –, hogy hajlandók lennének feláldozni minden ukrán embert azért, hogy a saját igazságaiknak érvényt szerezzenek, miközben kockára tennék az európai kontinens és benne Magyarország jövőjét is.

A magyar jobboldal és a világ békepárti hálózatai ezzel szemben azt mondják: azonnal véget kell vetni a harcoknak, mert az ár, amit az emberiség fizet, túl nagy, és nem igazolja a liberális célokat. Ezért vádol bennünket azzal, hogy az agresszor oldalán állunk.

Engedje meg, hogy ehhez Babits Mihály Húsvét előtt című verséből idézzek:
»Ki a bűnös, ne kérdjük, / ültessünk virágot, / szeressük / és megértsük / az egész világot.«

Nyilván a sorok mögött ott rejlik a költő idealizmusa, és talán az is, hogy »az egész világ nem a mi birtokunk« – de az Ön logikája szerint akkor Babits is az agresszorral volt? Vagy csak békét akart, ahogyan mi is?  Ha nem lehet kommunikálni a harcoló felek mindegyikével, akkor hogyan lesz béke? Ön is tudja: sehogy. 

Csakhogy Önt ez nem is zavarja. Mert Ön nem békét, hanem az igazságos háborúját akarja. Vagyunk viszont itt pár milliónyian, akiket viszont zavar, és mi nem akarjuk ezt a háborút. És azt sem szeretjük, ha emiatt naponta epét hánynak ránk. Esetleg érdemes lenne egyszer ezekről az emberekről is készítenie egy videót! Végül engedje meg, hogy sok sikert kívánjak a könyvéhez. Tudja, mi azon dolgozunk, hogy az Ön által emlegetett magyar–ukrán háború története fikció maradjon – minden magyar ember érdeke, hogy mi végezzük jól a dolgunkat, és ne Önből legyen vátesz.”

Nyitókép: Facebook

 

arany1
2025. november 05. 21:39
Az oroszok oroszokat védenek orosz területen, a területrabló agresszorral szemben.
eszesfejsze
2025. november 05. 21:32
westend: Álságos, sőt gusztustalan a partvonalról az áldozatnak és segítőinek papolni a veszteségeikről, mikor az aggresszor gyilkol és területet rabol ők meg saját országukat védik.
arany1
2025. november 05. 21:26 Szerkesztve
Egyetértek Orbán Balázzsal, de én más szempontokat is figyelembe veszek mint ő, vagy Potyondi. Elsősorban a fenti szöveget Potyondi nem fogja megérteni , vagy el se olvassa. Először az alapfogalmakat kellene tisztázni: Az agresszor a liberális USA és az EU akik belekényszerítették zsoldosukat az ukránokat orosz emberek AGRESSZÍV gyilkolásába, amire az oroszok jogosan védekeztek . Továbbá Donyec-medencében túlnyomó többségében oroszok laknak, minek akarja Potyondi megszerezni leigázni ezt a területet az ukránok javára???...EZ NEM IGAZSÁG. Potyondi rosszul gondolkozik 1956-al kapcsolatban is.: nem tanulmányozta az esetet ,sok törekvés volt akkor, de..: 1956 egy orosz provokáció volt az akkori magyar kommunista párt Petőfi Körén keresztül megszervezve, és 1956-ban a tömeges "munkástanácsok" inkább az 1919-es kommunista Tanácsköztársaság nosztalgiájára alapoztak ( a "tanács" szó oroszul szovjet-et jelent). Tehát 1956 zavargásainak nem kell jelentőséget tulajdonítani vagy azzal azonosulni.
westend
2025. november 05. 21:10
eszesfejsze 2025. november 05. 21:00 • "az igazságérzet Ukrajna mellett szól" "az Ukrajnát támogatók és győzelmét kívánók" "világjobbító tevékenység" hát hogyne picinyem. Főleg az ukránok tízezreinek halála mindent megér a kéksárga-zászlós fészbúk-szemforgatóknak.. És nem röhögtél visítva amikor az ostoba maszlagjaidat összekotortad? Nem hiszem el hogy nincs szemtengelyferdülésed :)
