Magyar Pétert lef*szozták a 444-esek, de erről egyik fél sem akar tudomást venni

Visszatérve az élő videóra, amelyben előkerült a Magyar Pétert sérő tárgyú levelezés: mindez pont egy olyan élőzés alatt történt, melynek az volt a címe, hogy „Magyar Péter játszmája a médiával”.

A 444 munkájával aligha lehet elégedett Magyar Péter, hiszen bár az ő kívánságának megfelelően a portál tavaly részletesen beszámolt a Tisza Párt elnökének országjárásáról, arra azonban nem számított, amit ugyanott idén tapasztalt: a választópolgárokhoz eljutott Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán botránya, valamint a kiszivárgott Tisza-adó is. Magyar Péter Facebook-kommentben dühöngött emiatt.

Ettől függetlenül azért a 444-nek nem állhatott szándékában nyilvánosan megsérteni azt a politikust, akinek kampányol, inkább titokban tartották volna, hogy egymás között, hogyan beszélnek Magyar Péterről.

A műsort eredetileg ugyanis élőben közvetítették, ám később technikai problémára hivatkozva előbb privátra állították, majd végül törölték a videót. Kommentben el is ismerték: