Magyar Pétert lef*szozták a 444-esek, de erről egyik fél sem akar tudomást venni

„MP fasz”; „tényleg, mi van Ilikével?” – sajnálatos technikai probléma hátráltatta a 444 munkáját
Milyen kár, hogy az internet nem felejt!
A Tisza elnöke többször beleállt a neki kampányoló 444-be, mire a balliberális szerkesztőségben – vélhetően ennek hatására – egy nem túl hízelgő eposzi jelzőt ragasztottak Magyar Péterre, ami kiszivárgott élő adásban. Ám úgy tűnik, egyik félnek sem érdeke felhánytorgatni a történteket.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 444 egyik élő videójában a képernyőre került a szerkesztőség belső levelezése, amelyből kiderült: annak ellenére, hogy a Tisza Pártnak kampányolnak egyre látványosabb módokon, nem minden ott dolgozó újságíró van hízelgő véleménnyel Magyar Péterről.
Az élő videóban ugyanis jól látszott, hogy „MP fasz” tárggyal jól pörög egy levelezés a 444 szerkesztőségében, már 22 üzenetnél járt a felvétel pillanatában, ennek egyikeként Winkler Róbert aziránt érdeklődött, hogy „tényleg, mi van Ilikével?” – utalva magyar Péter partnerére.
Utóbbival kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy Magyar Péter nemrég egy indulatos hangvételű bejegyzésében üzente meg a Ripost szerkesztőségének, hogy „A barátnőm, nektek nem Ilike, hanem Szabó Ilona”.
Az utóbbi napokban elmaradt a Tisza Párt vezetője mellől élettársa és titkárnője, Szabó Ilona.
Visszatérve az élő videóra, amelyben előkerült a Magyar Pétert sérő tárgyú levelezés: mindez pont egy olyan élőzés alatt történt, melynek az volt a címe, hogy „Magyar Péter játszmája a médiával”.
A 444 munkájával aligha lehet elégedett Magyar Péter, hiszen bár az ő kívánságának megfelelően a portál tavaly részletesen beszámolt a Tisza Párt elnökének országjárásáról, arra azonban nem számított, amit ugyanott idén tapasztalt: a választópolgárokhoz eljutott Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán botránya, valamint a kiszivárgott Tisza-adó is. Magyar Péter Facebook-kommentben dühöngött emiatt.
Ettől függetlenül azért a 444-nek nem állhatott szándékában nyilvánosan megsérteni azt a politikust, akinek kampányol, inkább titokban tartották volna, hogy egymás között, hogyan beszélnek Magyar Péterről.
A műsort eredetileg ugyanis élőben közvetítették, ám később technikai problémára hivatkozva előbb privátra állították, majd végül törölték a videót. Kommentben el is ismerték:
mai élő adásunkban technikai hiba miatt megjelent belső levelezésünk. A hibáért elnézést kérünk. Emiatt élő adásunkat töröltük, korábbi hozzászólásaitok pedig ezért nem látszódnak.
Csakhogy az interneten nem ilyen egyszerű eltüntetni a nyomokat, a Redditen szélsebesen terjed egy kép az eredeti adásról, és több olvasónktól is megkaptuk a „technikai probléma” bizonyítékát: az „MP fasz” tárggyal ellátott levelezés képernyőfotóját.
Bár Magyar Péter korábban többször belerongyolt nyilánosan a 444-be amiért a médium nem pont úgy írt meg valamit, ahogy azt a Tisza Párt elnöke elvárta volna, mire – vélhetően emiatt – a portál szerkesztőségében titokban a fentebb idézett eposzi jelzőt aggatták Magyarra,
a jelek szerint egyik félnek sem érdeke tudomást venni az ügyről. Levélben fordultunk ugyanis mind a Tiszához, mind a 444-hez, hogy tisztázuk a felek viszonyát, valamint megtudjuk, mi a véleményük a 444-es levelezés nyilvánosságra kerüléséről, de nem kaptunk választ.
