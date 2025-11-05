Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter 444

Magyar Pétert lef*szozták a 444-esek, de erről egyik fél sem akar tudomást venni

2025. november 05. 19:52

A Tisza elnöke többször beleállt a neki kampányoló 444-be, mire a balliberális szerkesztőségben – vélhetően ennek hatására – egy nem túl hízelgő eposzi jelzőt ragasztottak Magyar Péterre, ami kiszivárgott élő adásban. Ám úgy tűnik, egyik félnek sem érdeke felhánytorgatni a történteket.

2025. november 05. 19:52
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 444 egyik élő videójában a képernyőre került a szerkesztőség belső levelezése, amelyből kiderült: annak ellenére, hogy a Tisza Pártnak kampányolnak egyre látványosabb módokon, nem minden ott dolgozó újságíró van hízelgő véleménnyel Magyar Péterről.

Ezt is ajánljuk a témában

Az élő videóban ugyanis jól látszott, hogy „MP fasz” tárggyal jól pörög egy levelezés a 444 szerkesztőségében, már 22 üzenetnél járt a felvétel pillanatában, ennek egyikeként Winkler Róbert aziránt érdeklődött, hogy „tényleg, mi van Ilikével?” – utalva magyar Péter partnerére.

Utóbbival kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy Magyar Péter nemrég egy indulatos hangvételű bejegyzésében üzente meg a Ripost szerkesztőségének, hogy „A barátnőm, nektek nem Ilike, hanem Szabó Ilona”.

Ezt is ajánljuk a témában

Visszatérve az élő videóra, amelyben előkerült a Magyar Pétert sérő tárgyú levelezés: mindez pont egy olyan élőzés alatt történt, melynek az volt a címe, hogy „Magyar Péter játszmája a médiával”.

A 444 munkájával aligha lehet elégedett Magyar Péter, hiszen bár az ő kívánságának megfelelően a portál tavaly részletesen beszámolt a Tisza Párt elnökének országjárásáról, arra azonban nem számított, amit ugyanott idén tapasztalt: a választópolgárokhoz eljutott Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán botránya, valamint a kiszivárgott Tisza-adó is. Magyar Péter Facebook-kommentben dühöngött emiatt.

Ettől függetlenül azért a 444-nek nem állhatott szándékában nyilvánosan megsérteni azt a politikust, akinek kampányol, inkább titokban tartották volna, hogy egymás között, hogyan beszélnek Magyar Péterről. 

A műsort eredetileg ugyanis élőben közvetítették, ám később technikai problémára hivatkozva előbb privátra állították, majd végül törölték a videót. Kommentben el is ismerték:

mai élő adásunkban technikai hiba miatt megjelent belső levelezésünk. A hibáért elnézést kérünk. Emiatt élő adásunkat töröltük, korábbi hozzászólásaitok pedig ezért nem látszódnak.

Csakhogy az interneten nem ilyen egyszerű eltüntetni a nyomokat, a Redditen szélsebesen terjed egy kép az eredeti adásról, és több olvasónktól is megkaptuk a „technikai probléma” bizonyítékát: az „MP fasz” tárggyal ellátott levelezés képernyőfotóját.

Reddit

Bár Magyar Péter korábban többször belerongyolt nyilánosan a 444-be amiért a médium nem pont úgy írt meg valamit, ahogy azt a Tisza Párt elnöke elvárta volna, mire – vélhetően emiatt – a portál szerkesztőségében titokban a fentebb idézett eposzi jelzőt aggatták Magyarra, 

a jelek szerint egyik félnek sem érdeke tudomást venni az ügyről. Levélben fordultunk ugyanis mind a Tiszához, mind a 444-hez, hogy tisztázuk a felek viszonyát, valamint megtudjuk, mi a véleményük a 444-es levelezés nyilvánosságra kerüléséről, de nem kaptunk választ.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP


 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csubszi
2025. november 05. 21:06
Hazudika Péééter! HazudikHazudika Péééter!Hazudika Péééter!Hazudika Péééter!Hazudika Péééter!a Péééter!
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
•••
2025. november 05. 21:00 Szerkesztve
Annyira gyűlölik a Zorbánt SzarosGyuri"bácsi" 444-énél, hogy inkább "befogott orral" eszik meg a Fossiásnak a szarát, de minden lehetséges módon akkor is tolják a szekerét a maguk "független-objektív" módján. Közben persze tudják, hogy egy nímand és megvetik, de a feladat az feladat, végre kell hajtani, Fossiás segget kell nyalni, ezért kapják a pénzüket a médiaprostituáltak... Jó' mondom lippsik? :-)
Válasz erre
3
0
Ekrü123
2025. november 05. 20:58
Hát Istenem...lehet úgy gondolták ez még egy hízelgő jelző....
Válasz erre
1
0
domdodom-3
2025. november 05. 20:47
Szóval a 444 MP-nek kampányol, de mégis lehozza RSZR és Tarr botrányait. Fura. Bezzeg a Mandiner nem vetemedik ilyesmire egy Bese vagy Borkai ügyben. Tövig, zokszó nélkül, csukott szemmel, mélyen.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!