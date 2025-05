A Magyar Kupa-döntő hőse már két napja tudta, hogy mit fog csinálni a sorsdöntő pillanatban

Megint véleményes gólt kaptunk – ha én egyszer megkapom a faultot kapustámadásért, akkor biztosan pezsgőt bontok… Szerencsére most így is lesz okunk pezsgőzni! Dibusz Dénessel nagyon jó barátok vagyunk, vasárnap is egész nap együtt voltunk, de azért azt nem gondoltuk volna, hogy ez a döntő most ilyen körülmények között dől majd el. A tizenegyespárbaj már nyilván lutri volt, de azt már két nappal ezelőtt és ma délelőtt is bemondtam, hogy Pesicsnél biztosan középen fogok maradni!”