Rákapcsoltak Brüsszelben: ilyen nyomásgyakorlásnak is csak Magyarországot tudják kitenni

Brüsszelben hallgatással falaznak a tiszás adatbotrány ügyében – jelentette ki Dömötör Csaba az MTI-nek szerdán Brüsszelben.

Az Európai Parlament Demokrácia Pajzs szakbizottságának zárt ülését követően, a Fidesz európai uniós parlamenti képviselője, elmondta: a parlamentben folyamatosan napirendre tűzik Magyarországot, ugyanakkor

azzal „nem hajlandóak foglalkozni”, hogy 200 ezer magyar ember személyes adatai kerülhettek nyilvánosságra.

Dömötör tájékoztatása szerint a szakbizottság zárt ajtók mögött tartott ülést a Magyarországgal kapcsolatos ügyekről, főként a „kémkedéses lejárató kampány” témájában. Mint mondta, a vita „meglehetősen komolytalanra sikerült”, valószínűleg ezért is zárták ki a nyilvánosságot, „nehogy kiderüljön, milyen komolytalan az egész”. „Ha már volt ülés, azt kértem a szakbizottságtól, hogy a valódi nemzetbiztonsági vonatkozású ügyekkel is foglalkozzanak” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: a Tisza Párt támogatói alkalmazásának fejlesztése során ukrán cégek is felbukkantak, miközben Ukrajna háborúban álló, nem uniós ország, és követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ez szerinte „súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel”, de az Európai Parlament szakbizottsága ezzel az üggyel nem kívánt foglalkozni, csak az aktuális, Magyarországot lejárató akciókkal.