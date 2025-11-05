Ft
11. 05.
szerda
Tisza Párt Brüsszel liberális Magyarország Magyar Péter adatszivárgás Dömötör Csaba Európai Parlament Európai Unió baloldal

Rákapcsoltak Brüsszelben: ilyen nyomásgyakorlásnak is csak Magyarországot tudják kitenni

2025. november 05. 19:06

Az Európai Parlamentben mindig megtalálják a módját, hogy támogassák Magyar Pétert.

2025. november 05. 19:06
null

Brüsszelben hallgatással falaznak a tiszás adatbotrány ügyében – jelentette ki Dömötör Csaba az MTI-nek szerdán Brüsszelben.

Az Európai Parlament Demokrácia Pajzs szakbizottságának zárt ülését követően, a Fidesz európai uniós parlamenti képviselője, elmondta: a parlamentben folyamatosan napirendre tűzik Magyarországot, ugyanakkor

azzal „nem hajlandóak foglalkozni”, hogy 200 ezer magyar ember személyes adatai kerülhettek nyilvánosságra.

Dömötör tájékoztatása szerint a szakbizottság zárt ajtók mögött tartott ülést a Magyarországgal kapcsolatos ügyekről, főként a „kémkedéses lejárató kampány” témájában. Mint mondta, a vita „meglehetősen komolytalanra sikerült”, valószínűleg ezért is zárták ki a nyilvánosságot, „nehogy kiderüljön, milyen komolytalan az egész”. „Ha már volt ülés, azt kértem a szakbizottságtól, hogy a valódi nemzetbiztonsági vonatkozású ügyekkel is foglalkozzanak” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: a Tisza Párt támogatói alkalmazásának fejlesztése során ukrán cégek is felbukkantak, miközben Ukrajna háborúban álló, nem uniós ország, és követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ez szerinte „súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel”, de az Európai Parlament szakbizottsága ezzel az üggyel nem kívánt foglalkozni, csak az aktuális, Magyarországot lejárató akciókkal.

Dömötör szerint Brüsszel máskor „minden falevélrezdülésre reagál”, most viszont hallgatás van a tiszás adatbotrány ügyében.

Amit látunk, az a jogállamisági ügyekben csúcsra járatott kettős mérce”

– mondta. Kiemelte: nincs vita a 200 ezer ember adatait érintő szivárgási botrányról, ahogy arról sem, hogy vádat emeltek Didier Reynders volt igazságügyi uniós biztos ellen. „Nincs vita arról sem, hogy egyes tagországokban eltörlik a választás eredményét vagy nem engedik indulni a legesélyesebb jelöltet” – tette hozzá.

„Ezekről soha nincs vita, viszont mindig van Magyarországról” – hangsúlyozta a képviselő, aki szerint ennek oka, hogy Magyarország útjában áll az unióban uralkodó bővítési és háborús politikának. Mint mondta, ezért akarják átalakítani az uniós döntéshozatali eljárásokat, ezért tartják vissza Magyarország uniós forrásait, ezért próbálják felpörgetni a 7-es cikkely szerinti eljárást, és ezért kerül Magyarország rendre napirendre az Európai Parlament ülésein.

Dömötör Csaba szerint mindez a már ismert nyomásgyakorlás része, amelynek a magyar kormány a jövőben is ellen fog állni.

„Addig is válaszokat várunk a Tisza Párttól arra, hogy milyen megfontolások alapján vonhattak be ukrán cégeket a támogatói alkalmazásuk fejlesztésébe, miért kellett velük tesztelni, kikhez kerülhettek a 200 ezer magyar ember adatai, és ha már korábban is tudtak az adatok kikerüléséről, miért nem adtak erről tájékoztatást” – mondta az államtitkár.

Kiemelte: az ügy súlyos, és ha a Fidesz-KDNP uniós parlamenti képviselőin múlna, ez napirenden lenne az Európai Parlamentben. „A tapasztalatunk viszont az, hogy ha Magyar Péter viselt dolgairól van szó, akkor minden támogatást megadnak neki: mentelmi jogot, védettséget, vagy ha kell, hallgatást is” – fogalmazott Dömötör Csaba.

„Azzal kapcsolatban, hogy az ő viselt ügyeiről mi lesz az álláspont, ahhoz a mentelmi eljárása az irányadó. Minden támogatást megadnak neki, cserébe hogy beállnak a sorba” – húzta alá a képviselő.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

