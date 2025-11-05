Exkluzív: két diákot már elengedtek az ukrán toborzók, de közel sincs vége a rémálomnak (VIDEÓ)

A mostani helyzet annyiban különbözik a korábbi kényszersorozásos ügyektől, hogy az érintetteknek egyértelműen van felmentésük a katonai szolgálat alól – jelentette ki a Mandiner megkeresésére Ferenc Viktória a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot (TCK) által szabályosan elrabolt kárpátaljai magyar egyetemisták ügyével kapcsolatban Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője.

Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP kárpátaljai EP-képviselője

Forrás: Facebook

A politikus hangsúlyozta, hogy a diákok telefonján rajta van az a dokumentum, amely igazolja, hogy a felsőoktatási tanulmányaik idejére mentességet éveznek a katonai szolgálat alól, azonban eddig ezt hiába mutatták be az ukrán toborzótiszteknek: