Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség TCK Ferenc Viktória KMKSZ Ukrajna Beregszász Fidesz kényszersorozás Európai Bizottság Kárpátalja

Exkluzív: két diákot már elengedtek az ukrán toborzók, de közel sincs vége a rémálomnak (VIDEÓ)

2025. november 05. 18:32

Ketten azonban továbbra is a beregszászi területi toborzóközpont foglyai a Fidesz EP-képviselőjének értesülései szerint.

2025. november 05. 18:32
ukán katona, Ukrajna

A mostani helyzet annyiban különbözik a korábbi kényszersorozásos ügyektől, hogy az érintetteknek egyértelműen van felmentésük a katonai szolgálat alól – jelentette ki a Mandiner megkeresésére Ferenc Viktória a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot (TCK) által szabályosan elrabolt kárpátaljai magyar egyetemisták ügyével kapcsolatban Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője.

Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP kárpátaljai EP-képviselője
Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP kárpátaljai EP-képviselője
Forrás: Facebook

A politikus hangsúlyozta, hogy a diákok telefonján rajta van az a dokumentum, amely igazolja, hogy a felsőoktatási tanulmányaik idejére mentességet éveznek a katonai szolgálat alól, azonban eddig ezt hiába mutatták be az ukrán toborzótiszteknek:

Ez önmagában egy jogsértő dolog, hiszen ők csak egy mindenki számára kötelező adategyeztetésre mentek be a hadkiegészítő parancsnokságra, ahonnan több mint 24 órája nem engedték el őket.”

Vagy legalábbis nem mindenkit. Ahogy Ferenc Viktóriától megtudtuk, két diák végül elhagyhatta a toborzóközpont épületét,

ám ehhez is arra volt szükség, hogy az ukrán rendőrséggel fenyegessék meg a szabálytalanul eljáró katonákat, mondván, hogy emberrablás és jogtalan fogva tartás miatt feljelentik őket.

Azonban a szabadulás nem végleges:

az elengedett diákoknak november 10-én ismét meg kell jelenniük a TCK-nál.

Az ukrán katonák egyébként eredetileg azzal az indokkal tartották a TCK épületében a fiatalokat, hogy „nem jó a számukra kiállított igazolás”, majd azt próbálták bizonygatni, hogy ők de facto nem is járnak egyetemre. Ezt követően még orvosi vizsgálatra is elvitték őket, ami után azonban akkor is el kellett volna engedniük a diákokat, ha szolgálatra alkalmasnak minősítik őket.

A tanulók egyébként folyamatos kapcsolatban vannak a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Egyetem rektorával, Csernicskó Istvánnal, aki a hivatalos szervek felé próbálja képviselni az elrabolt diákok érdekeit, és próbálja tisztázni, hogy mégis milyen alapon tartják fogva őket. Az ő segítségével kaptak ivóvizet és telefontöltőket. Az utóbbi létfontosságú ahhoz, hogy továbbra is be tudják mutatni a szükséges dokumentumot – amelyet idő közben, az egyetem munkatársainak hála, kinyomtatva is megkaptak – a sororzótiszteknek.

Ferenc Viktória a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szerepét is kiemelte az ügyben: a kárpátaljai magyar párt igyekszik jogi segítséget nyújtani az érintetteknek, illetve levélben fordult az ukrán ombudsmanhoz és a kijevi adminisztrációhoz, hogy felhívják a figyelmet a jogsértésre.

A fideszes EP képviselő pedig az Európai Bizottsághoz (EB) fordul írásbeli kérdéssel azzal kapcsolatban, hogy

miként történhet meg ilyesmi egy olyan, európai uniós tagságra aspiráló országban, amelyet épp a tegnap benyújtott csatlakozási csomagban magasztalták jogállami szempontból.

A kisebbségi jogok helyzete mellett ezekről az emberi jogi jogsértésekről is fontos értesíteni a Bizottságot”

– mondata el Ferenc Viktória, aki szerint elengedhetetlen, hogy az európai nyilvánosságba is minél előbb bekerüljön a téma, „ne maradjon a színfalak mögött”, akár hivatalos úton, akár a Fidesz EP-frakciójának közösségimédia-üzenetei által.

Utalt arra is, hogy valószínűleg magyar részről már megindultak a diplomáciai egyeztetések, ám ezekről egyelőre nem tudott részletes felvilágosítással szolgálni.

Abban bízom, hogy a másik két diákot is mielőbb haza engedik a toborzó hatóságok, ugyanakkor arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy egyfajta tendenciával állunk szemben”

– fogalmazott Ferenc Viktória, aki szerint a beregszászi egyetem több diákját is beidézték november 11-ére, hasonló adategyeztetésre.

Szerinte, ha egyelőre nem is jelenthető ki, hogy ez az intézkedéshullám célzottan a kárpátaljai magyarság ellen irányul, őket is mindenképp érinti.

***

Fotó: Ferenc Viktória / Facebook
 

