Exkluzív: két diákot már elengedtek az ukrán toborzók, de közel sincs vége a rémálomnak (VIDEÓ)

Vagy legalábbis nem mindenkit. Ahogy Ferenc Viktóriától megtudtuk, két diák végül elhagyhatta a toborzóközpont épületét,
ám ehhez is arra volt szükség, hogy az ukrán rendőrséggel fenyegessék meg a szabálytalanul eljáró katonákat, mondván, hogy emberrablás és jogtalan fogva tartás miatt feljelentik őket.
Azonban a szabadulás nem végleges:
az elengedett diákoknak november 10-én ismét meg kell jelenniük a TCK-nál.
Az ukrán katonák egyébként eredetileg azzal az indokkal tartották a TCK épületében a fiatalokat, hogy „nem jó a számukra kiállított igazolás”, majd azt próbálták bizonygatni, hogy ők de facto nem is járnak egyetemre. Ezt követően még orvosi vizsgálatra is elvitték őket, ami után azonban akkor is el kellett volna engedniük a diákokat, ha szolgálatra alkalmasnak minősítik őket.