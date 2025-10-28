Ft
TCK kénysersorozás orosz-ukrán háború ukrajna

Ukrán katona leplezte le a kényszersorozás brutalitását: elvisznek bárkit, akár beteg, akár mentes a szolgálat alól

2025. október 28. 17:56

Mindent bevet a TCK.

2025. október 28. 17:56
null

A kijevi területi hadkiegészítő parancsnokság (TCK) alkalmazottai bárkit behívhatnak szolgálatra, függetlenül az egészségi állapottól vagy a halasztást igazoló papíroktól – nyilatkozta egy ott szolgáló katona. Volodimir Sereheda szerint a TCK-sok büntetlenül továbbküldhetik az elosztóközpontokba azokat is, akiknek joguk lenne a mentesítésre. A „Samil” hívójelű Sereheda a „Harakter” YouTube-csatornának adott interjúban részletezte a visszaéléseket.

Szerinte gyakori, hogy halasztásra jogosultakat is mozgósítanak, akik aztán „egy-két hónapig rostokolnak az elosztón”, fizetést és ellátást kapnak, majd végül elbocsátják őket – írta a Kárpát Hír.

A TCK-sok fél nap alatt átnyomhatják az illetőt minden bizottságon, elintézhetik a papírokat, és elvihetik az elosztó- vagy kiképzőközpontba – függetlenül attól, hogy alkalmas-e, vagy van-e halasztási joga.

Ezért pedig semmilyen felelősség nem terheli őket – fogalmazott Sereheda. Korábban a Mandiner is részletesen foglalkozott azzal, hogy a toborzótisztek sokszor jogellenesen és rendkívül brutális módon gyűjtik be a mozgósított ukránokat. Az elmúlt években több tucat férfi esett áldozatul a sorozótisztek brutalitásának – köztük Sebestyén József kárpátaljai magyar is.

Ahogy az ukrán veszteségek nőnek, úgy bővítik a TCK hatáskörét is; az új mozgósítási törvény alapján már a 25 éves férfiak is hadkötelesek. Továbbá már kiskorúakat is nyilvántartásba vesznek. A szeptemberben elfogadott új szabályok szerint minden 17. életévét betöltő ukrán fiú köteles katonai nyilvántartásba vetetni magát.

Nyitókép forrása: YURIY DYACHYSHYN / AFP

