Besorozták őket, de a toborzóirodából sem jutottak ki élve: így tussolja el az ukrán állam a toborzótisztek gyilkosságait

A Szuszpilne a Szárazföldi Erők Parancsnokságához, a toborzó- és sorozóközpontok felettes (TCK) szervéhez fordult azzal a kéréssel, hogy kommentálja a katonakötelesek haláleseteivel kapcsolatos helyzetet. A „Zahid (Nyugat)” műveleti parancsnokság szóvivője, Oleg Dombrovszkij elmondta, hogy az ilyen halálesetek száma eltörpül a mozgósítottak teljes létszámához képest, de „ez nem jelenti azt, hogy a parancsnokság nem figyel rájuk”.
Az elhunytak hozzátartozóinak vádjaival kapcsolatban a TCK-k állítólagos érintettségéről Dombrovszkij kijelentette: „Az esetleges jogsértéseket csak a bűnüldöző szervek állapíthatják meg. Ha ők megállapítják a törvénysértés meglétét vagy hiányát, akkor az úgy is van.” Azt is hozzátette, hogy amennyiben a nyomozás megállapítja, hogy az orvosi bizottság vagy a TCK valamely tagja részt vett egy katonaköteles megverésében vagy a halálát okozta, tettéért felel és a parancsnokság senkit sem fedez.
A nyomozás eredményeire hivatkozva Dombrovszkij úgy véli, hogy a halálesetek fő oka a katonakötelesek betegségeinek súlyosbodása. A problémát szerinte nem annyira az orvosi bizottságok nem kielégítő munkája jelenti, hanem az, hogy maguk a katonakötelesek nem törődnek kellőképpen az egészségükkel, és nem mennek el időben teljes körű orvosi vizsgálatra.
„Szeretném ismételten felhívni honfitársaink figyelmét arra, hogy ne halogassák ezt a kérdést, és mindent a törvénynek megfelelően tegyenek. Akkor nem lesz sem manipuláció, sem konstruktív kritika, sem egymás hibáztatása, hogy valaki nem teljesíti a kötelességét” – mondta Dombrovszkij.
Ezzel a semmitmondó mentegetőzéssel azonban nem ért egyet Julia Jacik, az Ukrán Parlament védelmi ágazatban előforduló jogsértéseket vizsgáló ideiglenes bizottságának helyettes vezetője. A hölgy úgy véli, hogy az orvosi bizottságok gyakran csak formálisan vagy felületesen vizsgálják a hadköteleseket, és rendre alkalmasnak nyilvánítják őket. „Nagyon sok esetet vizsgáltunk, amikor az illető meg sem jelent a bizottság előtt. Egyszerűen csak megkapta a dokumentumokat arról, hogy átment a vizsgálaton” – mondta a képviselő a Szuszpilne újságírójának.
Jacik szerint a halálesetek kivizsgálása nem megfelelő és valószínű, hogy épp a nyomozók fedezik az elkövetőket. Megfigyelései alapján a toborzóközpontok képviselői gyakran alkalmaznak erőszakot – pedig a törvény szerint ezt kizárólag a rendőrség teheti meg. Ugyanakkor ezért ritkán vonnak bárkit is felelősségre az elkövetett bűncselekményekért. Ezt bizonyítja, hogy a 166 vizsgált erőszakos ügyből mindössze 17 került bíróság elé.
A képviselőnő szerint az erőszak és a visszaélések visszaszorításához olyan törvényt kell elfogadni, amely szigorítja a TCK katonáinak és az orvosi bizottságok tagjainak büntetését a jogsértésekért. A parlament márciusban első olvasatban elfogadta a törvénytervezetet, most készül a második olvasatra.
A nyugati parancsnokság szóvivője, Dombrovszkij más véleményen van. Azt állítja, hogy a katonai nyilvántartás szabályait megszegők gyakran provokálják a konfliktusokat a TCK katonáival. Úgy véli továbbá, hogy a világhálón keringő hírek az erőszakról „manipulatívak”, és orosz megbízásból készülnek.
A Szárazföldi Erők parancsnoksága májusban elrendelte, hogy minden ilyen hírt ellenőrizzenek, és havonta készítsenek jelentést. A júliusi jelentés szerint 210 hírről derült ki, hogy „álhír, manipuláció vagy pszichológiai hadművelet”, 33 eset nyert megerősítést. E vizsgálatok eredményeképpen két katonát felfüggesztettek, hetet megrovásban részesítettek, 24 ügyben pedig még folyik a vizsgálat.
A Polgári Szabadságok Központjának programigazgatója, Volodimir Javorszkij nem bízik ezekben a jelentésekben, mivel ezek szerinte nem független értékelések.
A hadsereget semmi sem motiválja arra, hogy fellépjen ezekkel a problémákkal szemben, mert ki akarna beszámolni ilyen incidensekről? A legtöbb esetet egyszerűen elhallgatják, felfelé csak kellemes adatokat közölnek. Ez látszik a Szárazföldi Erők vezetőinek nyilvános fellépéseiből is, akik arra szorítkoznak, hogy nem találtak problémát”
– mondta a jogvédő a Szuszpilne újságírójának.
Augusztusban Denisz Smihal védelmi miniszter megígérte, hogy szeptembertől a TCK katonái a dokumentumellenőrzések során kötelesek lesznek testkamerát viselni. Javorszkij úgy véli, hogy ez csökkentheti a visszaélések számát. Ugyanakkor a katonakötelesek haláleseteinek minimalizálása és a TCK iránti bizalom növelése érdekében a bűnüldöző szerveknek minden ilyen esetet alaposan ki kell vizsgálniuk. Még akkor is, ha az illető valóban betegségben hunyt el, ellenőrizni kell, hogy időben kapott-e megfelelő orvosi ellátást.
„Az állam köteles független, gyors és mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatni. Ez azt jelenti, hogy az Állami Nyomozó Irodának, mint független szervnek kell kihallgatnia minden tanút és sértettet, el kell végeznie minden szükséges szakértői vizsgálatot és más nyomozati cselekményt. Ez egyik ismert esetben sem történt meg” – állítja a jogvédő.
A „Szuszpilne” az Állami Nyomozó Iroda és a rendőrség vezetését is kérte, hogy kommentálják a katonakötelesek haláleseteivel kapcsolatos ügyeket, de ezt – nem meglepő módon – megtagadták.
Javorszkij szerint a vizsgálatok helyes lefolytatása az állam hosszú távú érdekeit is szolgálja. „Ha ezeket az eseteket nem vizsgálják ki megfelelően, az ügyek az Emberi Jogok Európai Bíróságára kerülnek, és Ukrajna nagy valószínűséggel el fogja veszíteni őket” – jósolja a jogvédő. „Már most is vannak oda benyújtott keresetek a hadseregben történt gyanús halálesetekről, amelyeket nem vizsgálnak ki. A jövőben az államnak ezért fizetnie kell majd, és európai szinten nehéz lesz magyarázkodni emiatt a probléma miatt.”
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat