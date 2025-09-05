Az orosz invázió 2022-es kezdete óta – biztosan dokumentálva – legalább 25 hadköteles katona halt meg nem sokkal a besorozást követően. Az önmagát ellenőrző ukrán állam szerint azonban ezek közül csak (!) két esetben verték agyon a besorozott férfiakat. A többi halálesetet állítólag a már korábban meglévő krónikus betegségek, illetve öngyilkosság okozta, de az áldozatok hozzátartozói meg vannak győződve róla, hogy rokonaik erőszakos halált haltak.

Alkohol nélküli alkoholizmus

Szerhij Kovalcsuk 2024 tavaszán kapott behívót, reggel még felhívta édesapját, hogy már a toborzóközpontban van. Nem sokkal később súlyos fejsérülésekkel kórházba szállították, ahol koponyatörést és belső vérzést állapítottak meg. Kovalcsuk kómába esett, megműtötték, de négy nap múlva meghalt.

A család úgy véli, hogy a TCK-ban verték meg. Szerintük erre utal, hogy a holttestet megmosdatták, más ruhát adtak rá, és a sérülései nem olyanok voltak, mint az, amit a hivatalos iratokban feltüntettek. A toborzóközpont ezzel szemben azt állította, hogy Kovalcsuk alkoholproblémákkal küzdött, a bevonulás napján epilepsziás rohamot kapott, megsérült, és ez okozta a halálát: „Május 29-én reggel a férfinak epilepsziás rohama volt, amelyet a hosszan tartó alkoholfogyasztás idézett elő. Azonnali orvosi segítséget kapott, mentőt hívtak hozzá. A helyszínen a nyomozócsoport az esetet öncsonkításnak minősítette” – közölte a TCK, hozzátéve, hogy Kovalcsuk az epilepsziás roham következtében szerzett sérülésekbe halt bele, „külső beavatkozás nem történt”.

Az eset nagy felháborodást keltett, ezért az ügyet átadták az Ukrán Parlament védelmi ágazatban előforduló jogsértéseket vizsgáló ideiglenes bizottságának. Októberi jelentésében a bizottság megállapította, hogy azon a napon a toborzóközpontban lévő hadköteleseket senki sem hallgatta ki Kovalcsukkal kapcsolatban. A vizsgálat kizárólag a TCK katonáinak vallomásaira támaszkodott, akik szó szerint ismételték egymás szavait, és azt állították, hogy Kovalcsuk „ittas volt, és többször is epilepsziás rohamot kapott”.

Ugyanakkor az orvosi dokumentumok szerint „a számos és súlyos sérülés nem keletkezhetett epilepsziás roham következtében”, továbbá a szakértői vizsgálat nem talált alkoholt az elhunyt vérében.

A jelentés így fogalmazott: „A felvázolt körülmények arra utalhatnak, hogy a TCK katonáinak cselekedeteiben bűnös szándék állt fenn, amely Kovalcsuk Szerhij Mikolajovics halálához vezetett, valamint a rendőrségi vizsgálat sem volt hatékony.” A képviselők kérték az ügy átadását az Állami Nyomozó Irodának, valamint a TCK vezetőjének leváltását, de egyik sem valósult meg.

A hivatalos nyomozás ugyan még folyamatban van, a család szerint azonban valójában „befagyasztották”, és a hatóságok fedezik a bűnös katonákat. A bizottság felszólította az ügyészséget, hogy továbbítsa az ügyet az Állami Nyomozó Irodához (DBR), azonban azt a választ kapták, hogy nincs alap az ügy DBR-hez történő átadására. A DBR pedig közölte, hogy nem ők döntik el, ki milyen ügyet vizsgál, hanem az ügyészség.

A parlamenti bizottság azt is kérte, hogy váltsák le a TCK vezetőjét, és indítsanak új vizsgálatot, de egyik sem történt meg. A Szuszpilne megpróbált interjút készíteni a TCK vezetőivel Kovalcsuk haláláról, de elutasították, arra hivatkozva, hogy a vizsgálat még folyamatban van.