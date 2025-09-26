Ft
háború hadkötelesség Ukrajna toborzás hadköteles

Elképesztő: már kiskorúakat is katonai nyilvántartásba vesznek Ukrajnában

2025. szeptember 26. 18:35

Ahogy betölti valaki a tizenhetedik életévét, köteles katonai nyilvántartásba vetetnie magát.

2025. szeptember 26. 18:35
Zelenszkij hazájának, Ukrajna katonái

Az ukrán kormány jóváhagyta a katonai nyilvántartásba vétel, valamint a nyilvántartásból való törlés rendjének egyszerűsítését. Ez többek között azt jelenti, hogy minden ukrán férfi köteles nyilvántartásba vetetni magát abban az évben, amikor betölti a 17. életévét, míg a 25 és 60 év közötti férfiakat automatikusan nyilvántartásba veszik – írta az Ukrajinszka Pravda.

A változások értelmében minden év január 1. és július 31. között azoknak a fiatal férfiaknak, akik az adott évben töltik be 17. életévüket, kötelező jelentkezniük nyilvántartásba vétel céljából.

Ezt megtehetik személyesen a területi toborzási és szociális támogatási központokban (TCK), vagy online, a Rezerv+ mobilalkalmazáson keresztül. A korábbi gyakorlattal ellentétben nincs szükség megjelenésre a katonai orvosi bizottság (VLK) előtt, és orvosi vizsgálatot sem kell elvégezni.

Az automatikus nyilvántartásba vétellel senki nem élvez mentességet

A változtatások azonban nemcsak a legfiatalabbakat érintik:

a 25 és 60 év közötti férfiakat automatikusan nyilvántartásba veszik, így senki nem élvezhet törvényes mentességet a mozgósítás alól. 

Az ő esetükben a teljes folyamat elektronikusan zajlik, nincs szükség személyes megjelenésre a toborzóirodákban, és külön kérelmet sem kell benyújtaniuk.

Ugyanakkor nemcsak a nyilvántartásba vétel, hanem az adatok törlése is automatizált lesz, amikor valaki eléri a mozgósíthatóság felső korhatárát. Ennek érdekében a hatóságok arra kérik a közigazgatási szervek, önkormányzatok, állami és magánvállalatok, valamint intézmények vezetőit, hogy amint munkavállalóik elérik a vonatkozó korhatárt, hét napon belül jelentsék be adataikat a személyi katonai nyilvántartás számára.

A Védelmi Minisztérium az egyszerűsítés szükségességét hivatalos közleményében azzal indokolta, hogy így csökkenthető a papírmunka és a személyes ügyintézés aránya, miközben pontos, naprakész adatbázis hozható létre a hadköteles állampolgárokról.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

Nasi12
2025. szeptember 26. 18:47
"Cézár parancsa nem kegyelmez. Kell a halálcseléd" (Gyóni Géza)
Totenkopf
2025. szeptember 26. 18:41
Magyarországon "csak" megrontják őket, majd az ügyet a szőnyeg alá söpri a kormány.
pollip
•••
2025. szeptember 26. 18:40 Szerkesztve
Ők szabadon elhagyhatják Ukrajnát. El is fognak menni! Az ukrán állam a fiatalokat külföldre, a felnőtteket a frontra üldözi!
