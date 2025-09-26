Elképesztő: már kiskorúakat is katonai nyilvántartásba vesznek Ukrajnában

Az ukrán kormány jóváhagyta a katonai nyilvántartásba vétel, valamint a nyilvántartásból való törlés rendjének egyszerűsítését. Ez többek között azt jelenti, hogy minden ukrán férfi köteles nyilvántartásba vetetni magát abban az évben, amikor betölti a 17. életévét, míg a 25 és 60 év közötti férfiakat automatikusan nyilvántartásba veszik – írta az Ukrajinszka Pravda.

A változások értelmében minden év január 1. és július 31. között azoknak a fiatal férfiaknak, akik az adott évben töltik be 17. életévüket, kötelező jelentkezniük nyilvántartásba vétel céljából.

Ezt megtehetik személyesen a területi toborzási és szociális támogatási központokban (TCK), vagy online, a Rezerv+ mobilalkalmazáson keresztül. A korábbi gyakorlattal ellentétben nincs szükség megjelenésre a katonai orvosi bizottság (VLK) előtt, és orvosi vizsgálatot sem kell elvégezni.

Az automatikus nyilvántartásba vétellel senki nem élvez mentességet

A változtatások azonban nemcsak a legfiatalabbakat érintik: