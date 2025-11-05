Nincsenek szavak: négy magyar egyetemistát rabolt el a kényszersorozásokat vezényelő ukrán állami szerv (VIDEÓ)

Ukrán katona leplezte le a kényszersorozás brutalitását: elvisznek bárkit, akár beteg, akár mentes a szolgálat alól
Mindent bevet a TCK.
A Területi Toborzóközpont önkényes akciójára egy rutin adminisztrációs eljárás ürügye kapcsán került sor, a diákok már egy teljes napja foglyok.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Egyetem hallgatói eleget téve törvényi kötelezettségüknek adatfrissítés céljából 2025. november 4-én felkeresték a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot (TCK), ahonnan négy hallgatót azóta sem engedtek ki – tudatta közleményében a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége.
A kárpátaljai magyar párt szerint a „személyi szabadság korlátozását, beleértve az őrizetbe vételt is, kizárólag az ukrán törvények szabályozzák”, az adatfrissítés pedig
nem olyan cselekmény, amely azonnali, több órás őrizetbe vételt indokolna”.
A KMKSZ úgy véli, hogy
a hallgatók szabadságának korlátozása jogsértő, amely ellent mond Ukrajna törvényeinek.”.
A politikai alakulat elnöksége felháborítónak nevezte az idáig példátlan atrocitást, ami miatt levélben fordultak Ukrajna hadügyminiszteréhez, Ukrajna emberi jogi biztosához és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz, kérve, hogy mielőbb vizsgálják ki a „törvénytelen eljárást”.
Az esettel kapcsolatban a közösségi médiában megszólalt Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP kárpátaljai Európai Parlamenti képviselője is. Szerinte
az európai uniós tagságra törekvő Ukrajnában” négy fiatal diákot raboltak el, akiket az állam épp kényszersorozni akar.
Ferenc Viktória idézte a vonatkozó ukrán törvényt is, amelynek értelmében a nappali tagozatos, hadköteles fiatalok az oktatásuk teljes időtartamára mentesülnek a katonai szolgálat alól.
Követeljük, hogy a toborzóközpont azonnal engedje szabadon a fogvatartott diákokat”
– fogalmazott a politikus, hozzátéve:
Mindent megteszünk, hogy az eset az uniós színtéren is nyilvánosságot kapjon. Nem hallgathatunk arról, hogy Ukrajnában nap mint nap emberi jogok sérülnek a háborús mozgósítás során.”
A magyar képviselő szerint „Ukrajna lakossága elfáradt a háborútól, a sorozással kapcsolatos visszaélésektől, az embertelen és jogtalan bánásmódtól, ennek véget kell vetni”.
Csak reménykedni lehet abban, hogy a mostani eset nem torkoll a kényszersorozás során elszenvedett brutális bántalmazások következtében elhunyt Sebestyén Józseféhez hasonló tragédiába.
