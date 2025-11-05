Ft
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség TCK Ferenc Viktória KMKSZ Ukrajna orosz-ukrán háború Beregszász kényszersorozás emberrablás Kárpátalja

Nincsenek szavak: négy magyar egyetemistát rabolt el a kényszersorozásokat vezényelő ukrán állami szerv (VIDEÓ)

2025. november 05. 17:00

A Területi Toborzóközpont önkényes akciójára egy rutin adminisztrációs eljárás ürügye kapcsán került sor, a diákok már egy teljes napja foglyok.

2025. november 05. 17:00
null

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai  Egyetem hallgatói eleget téve törvényi kötelezettségüknek adatfrissítés céljából 2025. november 4-én felkeresték a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságot (TCK), ahonnan négy hallgatót azóta sem engedtek ki – tudatta közleményében a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége.

A kárpátaljai magyar párt szerint a „személyi szabadság korlátozását, beleértve az őrizetbe vételt is, kizárólag az ukrán törvények szabályozzák”, az adatfrissítés pedig

nem olyan cselekmény, amely azonnali, több órás őrizetbe vételt indokolna”.

A KMKSZ úgy véli, hogy

a hallgatók szabadságának korlátozása jogsértő, amely ellent mond Ukrajna törvényeinek.”.

A politikai alakulat elnöksége felháborítónak nevezte az idáig példátlan atrocitást, ami miatt levélben fordultak Ukrajna hadügyminiszteréhez, Ukrajna emberi jogi biztosához és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz, kérve, hogy mielőbb vizsgálják ki a „törvénytelen eljárást”.

Az esettel kapcsolatban a közösségi médiában megszólalt Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP kárpátaljai Európai Parlamenti képviselője is. Szerinte

az európai uniós tagságra törekvő Ukrajnában” négy fiatal diákot raboltak el, akiket az állam épp kényszersorozni akar.

Ferenc Viktória idézte a vonatkozó ukrán törvényt is, amelynek értelmében a nappali tagozatos, hadköteles fiatalok az oktatásuk teljes időtartamára mentesülnek a katonai szolgálat alól.

Követeljük, hogy a toborzóközpont azonnal engedje szabadon a fogvatartott diákokat”

– fogalmazott a politikus, hozzátéve:

Mindent megteszünk, hogy az eset az uniós színtéren is nyilvánosságot kapjon. Nem hallgathatunk arról, hogy Ukrajnában nap mint nap emberi jogok sérülnek a háborús mozgósítás során.”

A magyar képviselő szerint „Ukrajna lakossága elfáradt a háborútól, a sorozással kapcsolatos visszaélésektől, az embertelen és jogtalan bánásmódtól, ennek véget kell vetni”.

Csak reménykedni lehet abban, hogy a mostani eset nem torkoll a kényszersorozás során elszenvedett brutális bántalmazások következtében elhunyt Sebestyén Józseféhez hasonló tragédiába.

***

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

 

zrx8
2025. november 05. 18:18
Minden nap, amit az ukrán hadsereg nem azzal tölt, hogy felkoncolja a jelenlegi vezető elitet, elvesztegetett nap.
hoci74
2025. november 05. 18:07
Brüsszel szarik az egészre. Ez is a terv része. Ha menekülni fognak a magyarok akkor sikeres a magyartalanítás. A Terv része.
pontius
2025. november 05. 18:07
Meg kell kérdezni a brit katonai szakértőket, valamint a "hajlandókat", hogy milyen honvédő háború az, ahol az ukrán poltikai rezsim erőszakkal gyűjti be a embereket!? Ez népirtás, nem pedig büszke, honvédő háború!
greeen
2025. november 05. 18:05
Atya ég! Ha az én gyerekeimhez hozzá nyúlnának, megkérném őket, hogy kezdjenek el imádkozni. Rohadjatok meg állatok. Bezzeg az elit gyerekei meg a francia riviérán sütteti a hasát
