Ütött az igazság órája Sebestyén József ügyében: kiadhatják a gyilkos ukrán toborzókat Magyarországnak?

Megrázta az országot lapunk exkluzív története, melyet a nyár közepén hoztunk nyilvánosságra, miszerint ukrán toborzók úgy megvertek egy kárpátaljai magyar férfit, hogy az később meghalt. Sebestyén Józsefet az ukrán katonák kényszersorozás közben bántalmazták, állítólag vasdorongokkal ütötték, hetekkel később pedig a magyar férfi életét vesztette a beregszászi kórházban. A 45 évesen meghalt férfiról egy videó is készült, amelyen az látható, hogy ukrán katonák egy táborban kinevetik és megalázzák a kiszolgáltatott helyzetben lévő Sebestyént.

Sebestyén József. Fotó: Facebook

Az ügy kirobbanása után két nappal berendelte a Külügyminisztérium Ukrajna budapesti nagykövetét. Orbán Viktor azt írta közösségi oldalán: Sebestyén József egy volt közülünk, a halálra vert magyar férfi a mi közösségünkhöz tartozott. Heorhij Tykhij ukrán külügyi szóvivő az üggyel kapcsolatban azt mondta, a hivatalos ukrán álláspont szerint a magyar vezetés nyilatkozatai az ukrajnai mozgósításról manipulatívak. „Teljesen eltorzítják a valós helyzetet, és Oroszország propagandáját szolgálják.” – folytatta.

Lapunk megszerezte Sebestyén József utolsó nyilatkozatát, abban azt állította, hogy sok más emberrel együtt egy erdőbe vitték, ahol verni kezdték, az ütések fejre és testre irányultak. Azt mondták, ha nem írok alá valamit, »nullára« visznek.