Kárpátaljai kényszersorozás: Szijjártó bejelentette, mi lett a magyar diákok sorsa

2025. november 05. 20:17

„Az ukrajnai jogszabályok ugyanis ebből a szempontból világosak” – mutatott rá a külgazdasági és külügyminiszter.

2025. november 05. 20:17
null

Hazaengedték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás okán elvitt magyar diákokat Ukrajnában, az újabb eset viszont ismét ráirányítja a figyelmet a béke fontosságára – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy a kormány egész nap szorosan figyelemmel követte a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás okán elvitt magyar hallgatók ügyét.

„Folyamatosan kapcsolatban álltunk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és az egyetem vezetőivel,

az ukrajnai jogszabályok ugyanis ebből a szempontból világosak: ezek a hallgatók mentesítve vannak a sorozás alól”

– hangsúlyozta. „Estére végre minden hallgatót hazaengedtek az ukrán hatóságok, ami jó hír, ugyanakkor ráirányítja a figyelmet ismételten a béke fontosságára. Minél előbb lesz béke, annál előbb szűnnek meg az erőszakos sorozások is” – folytatta.

Mi, magyarok a béke mellett állunk, támogatjuk a békeerőfeszítéseket, és így fogunk tenni holnap Washingtonban is”

– tette hozzá. A Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon négy magyar egyetemistát tartottak vissza, annak ellenére, hogy tanulmányaik miatt érvényes halasztással rendelkeznek.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

