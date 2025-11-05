Adatszivárgás a Tiszán – elúszott 200 ezer név | Itt a The Man 4. része

Magyar Péter szerint Putyin intézett támadást a Tisza párt applikációja ellen, csak mert egy titkos közvélemény-kutatás szerint már biztosan vezetnek. A The Man stábja viszont felteszi a kellemetlen kérdést:

ha valóban profi akció volt, miért ömlött ki minden nyilvánosan az internetre?

Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián kivesézik a legújabb magyarázatokat, beszélnek a jelöltbemutatás folyamatos halogatásáról, és arról is, miért képtelen Fiji-víz nélkül élni Magyar Péter.

A műsor továbbra is a józan ész és a szarkazmus találkozási pontján próbálja értelmezni a magyar ellenzéki politika legújabb fejezetét.

