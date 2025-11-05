Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
The Man Lentulai Krisztián Magyar Péter adatszivárgás Kacsoh Dániel

Adatszivárgás a Tiszán – elúszott 200 ezer név | Itt a The Man 4. része

2025. november 05. 18:37

Újabb botrány rázta meg a Tisza Pártot: több mint 200 ezer ember személyes adata került ki a Tisza Világ alkalmazásból.

2025. november 05. 18:37
null

Magyar Péter szerint Putyin intézett támadást a Tisza párt applikációja ellen, csak mert egy titkos közvélemény-kutatás szerint már biztosan vezetnek. A The Man stábja viszont felteszi a kellemetlen kérdést:

ha valóban profi akció volt, miért ömlött ki minden nyilvánosan az  internetre?

Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián kivesézik a legújabb magyarázatokat, beszélnek a jelöltbemutatás folyamatos halogatásáról, és arról is, miért képtelen Fiji-víz nélkül élni Magyar Péter.

A műsor továbbra is a józan ész és a szarkazmus találkozási pontján próbálja értelmezni a magyar ellenzéki politika legújabb fejezetét.

Nézze meg a The Man-t a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kétes
2025. november 05. 19:46
Árad az adat. höhöhö
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. november 05. 19:28 Szerkesztve
ATV Egyenes Beszéd című műsor. Szöllősi Györgyi vendége Pulai András. Szivárgás. Már az agyuk szivárog ezeknek.
Válasz erre
1
0
Skulo
2025. november 05. 18:48
Miėrt kēne behatolni valamibe amit én csinàlok?
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 05. 18:47
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!