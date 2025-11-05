Kezdd a CSÜTÖRTÖKÖT is a MANDINERREL – Ismét vár a VEKKER GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

Csütörtök reggel is érkeznek élőben a legfrissebb közéleti témák, de csak úgy lazán, és persze interaktívan, mivel a Vekker két műsorvezetője Gyürky Enikő és Szabó András Csuti a te véleményedre is számít.

Most is végigjárjuk az elmúlt napok kiemelt témáit.

Szó esik a Tisza adatszivárgási botrányáról, egy magyar futball-legendáról szóló új dokumentumfilmről, Puzsér Róbert nyugdíjasok iránti hozzáállásáról, a nyugdíjkiegészítésről, egészségügyi fejlesztésekről, és a magyar közbiztonságról is.

