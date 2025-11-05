Ft
közélet reggeli műsor VEKKER közbiztonság nyugdíj egészségügy adászivárgás Puzsér filmbemutató

Kezdd a CSÜTÖRTÖKÖT is a MANDINERREL – Ismét vár a VEKKER GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

2025. november 05. 20:04

Ébredj, vagy kezdd a munkanapod egy könnyed csevegéssel! Csütörtökön ismét jön a Vekker a Mandiner reggeli élő műsora! Minden hét első napján és csütörtökön 8:00-tól Gyürky Enikő és Szabó András Csuti ébreszt fel, hogy megvitassák veled közösen a legfrissebb közéleti témákat.

null

Csütörtök reggel is érkeznek élőben a legfrissebb közéleti témák, de csak úgy lazán, és persze interaktívan, mivel a Vekker két műsorvezetője Gyürky Enikő és Szabó András Csuti a te véleményedre is számít.

Most is végigjárjuk az elmúlt napok kiemelt témáit. 

Szó esik a Tisza adatszivárgási botrányáról, egy magyar futball-legendáról szóló új dokumentumfilmről, Puzsér Róbert nyugdíjasok iránti hozzáállásáról, a nyugdíjkiegészítésről, egészségügyi fejlesztésekről, és a magyar közbiztonságról is.

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el kommentben vagy pedig a [email protected] email címen, hogy mit gondolsz a témák kapcsán !

Iratkozz fel, és kövesd a Mandiner YouTube-csatornáját!

 

