Orbán Viktor útitársai elárulták, mit várnak a washingtoni találkozótól (VIDEÓ)

Szijjártó Péter elárulta, mik lesznek az Orbán–Trump találkozó legfontosabb témái
„Donald Trump hivatalba lépésével minden megváltozott” – fogalmazott a külügyminiszter.
A miniszterelnök már nagyon várja delegációjával az e heti csúcstalálkozót: komoly feladatokat tűztek ki maguk elé.
Orbán Viktor és a delegációja már nagyon várja a találkozót Donald Trump amerikai elnökkel. Erről a miniszterelnök nemrég egy videót is megosztott közösségi oldalán. Ehhez kísérőszövegként azt írta,
Felkészültünk. Öveket becsatolni, indulás”.
Ebben útitársait többek között arról kérdezték, hogy mi az amerikai látogatás célja. Szijjártó Péter külügyminiszter erre azt felelte, hogy a siker. Míg Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint az, hogy
a magyar embereknek jobb legyen”.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pedig úgy fogalmazott, hogy „együnk egy hotdogot, és hogy kössünk egy baromi jó megállapodást az amerikaikkal”.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a korábban elhangzottakhoz azt tette hozzá, hogy az ő szempontjából nézve az út célja Magyarország védelmének és biztonságának garantálása.
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter azzal zárta a sort, hogy az ő várakozása az, hogy mindenben megegyezzenek az amerikai féllel.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Mint arról korábban a Mandiner is beszámolt, Szijjátó Péter a Karmelitában tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy az e heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.
A tárcavezető a washingtoni csúcstalálkozót megelőző tájékoztatón elmondta, hogy ez lesz már a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
„Donald Trump hivatalba lépésével minden megváltozott” – fogalmazott a külügyminiszter.