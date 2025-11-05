Orbán Viktor útitársai elárulták, mit várnak a washingtoni találkozótól (VIDEÓ)

Orbán Viktor és a delegációja már nagyon várja a találkozót Donald Trump amerikai elnökkel. Erről a miniszterelnök nemrég egy videót is megosztott közösségi oldalán. Ehhez kísérőszövegként azt írta,

Felkészültünk. Öveket becsatolni, indulás”.

Ebben útitársait többek között arról kérdezték, hogy mi az amerikai látogatás célja. Szijjártó Péter külügyminiszter erre azt felelte, hogy a siker. Míg Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint az, hogy

a magyar embereknek jobb legyen”.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pedig úgy fogalmazott, hogy „együnk egy hotdogot, és hogy kössünk egy baromi jó megállapodást az amerikaikkal”.