Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
delegáció Washington Magyarország Donald Trump védelem Orbán Viktor Szijjátó Péter

Orbán Viktor útitársai elárulták, mit várnak a washingtoni találkozótól (VIDEÓ)

2025. november 05. 19:21

A miniszterelnök már nagyon várja delegációjával az e heti csúcstalálkozót: komoly feladatokat tűztek ki maguk elé.

2025. november 05. 19:21
null

Orbán Viktor és a delegációja már nagyon várja a találkozót Donald Trump amerikai elnökkel. Erről a miniszterelnök nemrég egy videót is megosztott közösségi oldalán. Ehhez kísérőszövegként azt írta,

Felkészültünk. Öveket becsatolni, indulás”.

Ebben útitársait többek között arról kérdezték, hogy mi az amerikai látogatás célja. Szijjártó Péter külügyminiszter erre azt felelte, hogy a siker. Míg Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint az, hogy

a magyar embereknek jobb legyen”.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pedig úgy fogalmazott, hogy „együnk egy hotdogot, és hogy kössünk egy baromi jó megállapodást az amerikaikkal”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a korábban elhangzottakhoz azt tette hozzá, hogy az ő szempontjából nézve az út célja Magyarország védelmének és biztonságának garantálása. 

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter azzal zárta a sort, hogy az ő várakozása az, hogy mindenben megegyezzenek az amerikai féllel.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Fókuszban a béke és a gazdaság

Mint arról korábban a Mandiner is beszámolt, Szijjátó Péter a Karmelitában tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy az e heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.

A tárcavezető a washingtoni csúcstalálkozót megelőző tájékoztatón elmondta, hogy ez lesz már a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2025. november 05. 19:25
A HVG kommentelői is kifejezték az utazók iránti halálvágyukat! Bunkó népség!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!