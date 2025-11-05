New York új, kommunista polgármesteréről, Zohran Mamdaniról könnyedén eszünkbe juthat Magyar Péter

Ha mindenki azt tenné, ami szerinte helyénvaló, bizonyosan hatalmas káosz kerekedne – mondta a brit képregényíró, Ashleigh Brilliant. Milyen igaz. A világ legnagyobb almájában, New Yorkban például

megválasztották az első muzulmán vallású polgármestert, a 34 éves Zohran Mamdanit, akit Donald Trump a kampány során többször is kommunistaként emlegetett.

Itt, Közép-Kelet-Európában nagyon is tudjuk, mit jelent ez: a magyarok többségének a hátán feláll a szőr a kommunista szó hallatán. Nem véletlenül küzdött sikerrel ellene Orbán Viktor, s nem véletlenül nevezi őt az amerikai elnök a barátjának.

Zohran Mamdani magát „demokratikus szocialistaként” írja le, célja a lakhatási válság megszüntetése, vagyonadó és ingyenes tömegközlekedés. Ha csak ennyit írok, azonnal Magyar Péter juthat eszünkbe, meg az azóta korrupciógyanú miatt bírósági eljárás alatt álló Horváth Csaba, aki ugye ingyenessé akarta tenni a tömegközlekedést. Nem kell ahhoz muzulmán polgármesternek lenni, hogy valaki a kaotikus viszonyok létrehozásán dolgozzon.