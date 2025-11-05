New York új, kommunista polgármesteréről, Zohran Mamdaniról könnyedén eszünkbe juthat Magyar Péter

Nem a propaganda mondja meg, ki vagy
Tudom: Magyarország nem Amerika, pláne nem New York. De tanulni szabad, sőt kell is.
Nem kell ahhoz muzulmán polgármesternek lenni, hogy valaki a kaotikus viszonyok létrehozásán dolgozzon.
Ha mindenki azt tenné, ami szerinte helyénvaló, bizonyosan hatalmas káosz kerekedne – mondta a brit képregényíró, Ashleigh Brilliant. Milyen igaz. A világ legnagyobb almájában, New Yorkban például
megválasztották az első muzulmán vallású polgármestert, a 34 éves Zohran Mamdanit, akit Donald Trump a kampány során többször is kommunistaként emlegetett.
Itt, Közép-Kelet-Európában nagyon is tudjuk, mit jelent ez: a magyarok többségének a hátán feláll a szőr a kommunista szó hallatán. Nem véletlenül küzdött sikerrel ellene Orbán Viktor, s nem véletlenül nevezi őt az amerikai elnök a barátjának.
Zohran Mamdani magát „demokratikus szocialistaként” írja le, célja a lakhatási válság megszüntetése, vagyonadó és ingyenes tömegközlekedés. Ha csak ennyit írok, azonnal Magyar Péter juthat eszünkbe, meg az azóta korrupciógyanú miatt bírósági eljárás alatt álló Horváth Csaba, aki ugye ingyenessé akarta tenni a tömegközlekedést. Nem kell ahhoz muzulmán polgármesternek lenni, hogy valaki a kaotikus viszonyok létrehozásán dolgozzon.
Mamdani nagyobb teret akar biztosítani a bevándorlóknak, akik tesznek a keresztény kultúrára, a hagyományra, életüket a saría előírásai szerint akarják élni.
A saría nem más, mint az iszlám jogrendszer, amely isteni útmutatáson, vallási normákon és hagyományokon alapul, és az iszlám hívők életének minden területét igyekszik szabályozni. Elég csak a nyugat-európai no-go zónákra utalni, melyekbe még a rendőr sem mer bemenni.
Zohran Mamdani a korábbi évek során támogatta a börtönrendszer feloszlatását, a szabad piac felszámolását, a rendőrség költségvetésének jelentős csökkentését. Klassz, ugye?
Akár a felfordulás bajnokaként is tekinthetünk rá, hiszen magyar idő szerint ma hajnalra már mandátumot is kapott hozzá, hogy a józanságot nélkülöző nézeteinek megvalósítását közhatalmi eszközökkel is megtámogassa.
Mamdami rendkívül aktív volt a Black Lives Matter (BLM), azaz a Számítanak a Fekete Életek elnevezésű, az afroamerikaikakkal való egyenlő bánásmódért küzdő tüntetések alatt is. Nem kérdés, hogy a mozgalmat a baloldali demokrata körök támogatásával, a sorosista globalisták is pénzelték és sajnos nem csak Amerikában. Lásd Budapest, Ilaria Salis.
Mamdani a 444 szerint győzelmi beszédében azt üzente a bevándorlásellenes republikánusoknak: „New York továbbra is a bevándorlók városa marad, a bevándorlók által épített, a bevándorlók erejével működő város, amit mától egy bevándorló vezet”. Hozzátette: bátran fel kell vállalni az új irányt, és
„az oligarchiára és az önkényre nem engedékenységgel, hanem azzal az erővel kell válaszolni, amelytől fél”.
Mamdani meg is nevezte az amerikai elnököt, mondván: „ha van valaki, aki meg tudja mutatni egy Trump által elárult nemzetnek, hogyan győzheti le őt, az épp az a város, amely felemelte”. Trump annyit reagált a beszédre, hogy „…ÉS ÍGY KEZDŐDIK!”
Emlékszünk: Orbán Viktor Tusványoson feltette a kérdést, miért Közép-Európáé a jövő? A válasz egyértelműt: a migráció miatt. Kérdés továbbá: miért nem tudta megvédeni magát a Nyugat a migrációtól, és miért tudta megvédeni magát Közép-Európa? A számok katasztrófális állapotokat mutatnak. Németországban a tanulók 42 százaléka migrációs hátterű, Franciaországban a négy év alatti gyerekek 40 százaléka migráns felmenőkkel rendelkezik. A bécsi diákok 42 százaléka muszlim vallású, a keresztény diákok aránya 34,5 százalék.
A nyomasztó nyugat-európai terrorveszély legfrissebb híre szerint pedig Allahu Akbart kiáltva gázolt el tíz embert Franciaországban egy férfi, aki szándékosan gyalogosok és kerékpárosok közé hajtott. A minapi londoni késeléseket már nem is említem.
Hogy mondtuk az elején: „Ha mindenki azt tenné, ami szerinte helyénvaló, bizonyosan hatalmas káosz kerekedne.” Nyugat-Európában közel állnak hozzá, és sajnos Amerikában is.
Orbán ezt nem engedi, a magyarok pedig foggal körömmel ragaszkodnak a rendhez, ahhoz, hogy továbbra is ő legyen a miniszterelnök. Ez jelenti a biztonságot, a kiszámítható, biztos jövőnket.
