„Köszönünk mindent, Mester!” – eltemették Mezey Györgyöt, Orbán Viktor miniszterelnök is végső búcsút vett (GALÉRIA)

Az MLSZ elnöke kitért rá: Mezey mindössze 36 évesen debütált az MTK szakvezetőjeként az élvonalban, márpedig akkoriban ilyen fiatal, szinte játékoskorú szakember alkalmazása nem volt divat. Edzői felfogását Csányi úgy jellemezte, hogy mindig tanulni és fejlődni akart. „Ő volt az, aki a játékban nemcsak a küzdelmet, hanem a gondolkodást is látta.

Tudta, hogy a magyar futballnak nemcsak tehetségekre, hanem gondolkodó emberekre is szüksége van

– fogalmazott. – Az ő karizmatikus személyiségének, edzői felkészültségének volt köszönhető, hogy az 1986-os csapatot a selejtezők után a világbajnokságra kikerülve a világ egyik legjobbjának tartották.” Csányi Sándor emlékeztetett rá, hogy Mezey rendszeresen dolgozott nagy nemzetközi tornákon a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) elemzői csapatában. „Fegyelmezett, szerény és csendes, mégis karizmatikus, intelligens személyisége korszakokon át szimbolizálta a felkészült labdarúgóedzőt” – méltatta őt Csányi Sándor.

„A magyar labdarúgás történetének kiemelkedő edzőjét, tanárát, korszakos egyéniségét veszítettük el, akinek hatása ott van mindenhol, ahol ma igényes szakmai munka folyik”

– fejtette ki, megemlítve: Mezey György életműve nemcsak múlt, hanem örökség is, „ami arra tanít bennünket, hogy tehetség, tudás, alázat és hit nélkül nem lehetünk sikeresek”.